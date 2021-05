La Cour suprême à l’unanimité dans les affaires Guam et Palomar-Santiago ⋆ .

La Cour suprême des États-Unis a rendu deux décisions à l’unanimité lundi – soit un total de quatre décisions 9-0 en une semaine.

Le premier avis rendu par SCOTUS ce matin était États-Unis contre Palomar-Santiago, une décision d’immigration rédigée par la Justice Sonia Sotomayor, dans lequel le tribunal plénier s’est rangé du côté du gouvernement et contre l’immigrant.

Le tribunal a statué à l’unanimité contre le ressortissant mexicain Refugio Palomar-Santiago, qui a été accusé de réentrée criminelle aux États-Unis. Palomar-Santiago est devenu résident permanent des États-Unis en 1990, a été expulsé en 1998 et a été retrouvé vivant aux États-Unis en 2017. Après avoir été trouvé illégalement sur le sol américain, Palomar-Santiago a été poursuivi pour réintégration criminelle.

La contestation devant la Cour suprême était centrée sur un changement de classification juridique qui risquait de renverser les poursuites pénales de Palomar-Santiago. La loi sous-jacente à la poursuite pour réintégration criminelle est 8 USC § 1326, et elle oblige les procureurs à prouver qu’il y a eu une mesure d’éloignement antérieure rendue par une agence fédérale d’immigration. Dans le cas de Palomar-Santiago, il y avait une telle mesure d’éloignement préalable. Cependant, la base initiale de l’expulsion de Palomar-Santiago était erronée.

Palomar-Santiago a été condamné par le tribunal de l’État de Californie pour crime DUI en 1988; à ce moment-là, la condamnation était considérée comme un «crime aggravé». Le statut du crime DUI, cependant, a changé au fil du temps; la Cour suprême a décidé Leocal c. Ashcroft en 2004, statuant qu’en tant qu’infraction non violente, DUI ne constituait pas un «crime aggravé».

Palomar-Santiago peut-il se défendre contre l’accusation pénale de réadmission au motif que son renvoi initial était invalide? Les neuf juges ont dit non.

Bien que la Cour ait reconnu que la mesure d’éloignement de cet immigrant «n’aurait jamais dû être prononcée», cette erreur à elle seule n’était pas suffisante pour justifier une décision en sa faveur. Au contraire, la loi pénale sur la réadmission exige qu’une personne souhaitant contester une mesure de renvoi sous-jacente doit démontrer trois choses: «(1) elle a« épuisé tous les recours administratifs », (2) elle a été« privée ». . . de la possibilité d’un contrôle juridictionnel »et (3)« la saisie de l’ordonnance était fondamentalement injuste ».» Palomar-Santiago ne remplissait pas ces conditions – et les juridictions inférieures n’étaient pas autorisées à les excuser.

Dans une décision rapide et directe de huit pages, le juge Sotomayor s’est dispensé des arguments de Palomar-Santiago, déclarant simplement: «La Cour estime que chacune des exigences statutaires de l’article 1326 (d) est obligatoire.»

Ensuite, dans Territoire de Guam c. États-Unis, les juges ont tranché en faveur de Guam, permettant à l’île de poursuivre la collecte de fonds auprès du gouvernement américain pour remédier à la pollution environnementale sur l’île.

L’affaire est le chapitre le plus récent d’un différend vieux de plusieurs décennies entre la marine américaine et le territoire de Guam au sujet d’une «montagne de déchets de 280 pieds» près du centre de l’île; il implique l’interprétation de la loi sur la réponse environnementale globale, l’indemnisation et la responsabilité (CERCLA) – plus communément appelée «Superfund».

L’île pacifique de Guam a été cédée par l’Espagne aux États-Unis en 1899; ses résidents sont des citoyens américains. Guam fut gouvernée par l’US Navy jusqu’en décembre 1941, puis saisie par les Japonais après l’attaque de Pearl Harbor. Trois ans plus tard, les États-Unis ont repris Guam. Peu de temps après, la marine a commencé à déverser des déchets toxiques dans ce qui est devenu une région de 40 acres connue sous le nom de «décharge d’Ordot». Guam lui-même a pris le contrôle complet du site et l’a utilisé comme décharge publique.

Le Congrès a adopté le CERCLA en 1980 et a établi la responsabilité des coûts de restauration des sites Superfund. Un litige entre Guam et les États-Unis s’est ensuivi, les deux ayant contribué à créer les conditions à la décharge d’Ordot. En 2004, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) et Guam ont conclu un accord par décret de consentement. Selon les termes, Guam paierait une sanction civile et fermerait le dépotoir. Le décret de consentement visait à régler toutes les réclamations liées à Ordot Dump entre les parties.

Guam n’a pas respecté les termes du règlement, ce qui a conduit le tribunal à nommer un séquestre qui a fermé l’Ordot Dump en 2011. Guam a ensuite poursuivi l’US Navy en 2017, dans l’espoir de forcer les États-Unis à financer une partie du nettoyage coûteux. Guam a affirmé que le décret de consentement avait en fait réglé une affaire de Clean Water Act, pas une affaire CERCLA. En conséquence, a soutenu Guam, le CERCLA lui permet désormais de solliciter la contribution de la Marine pour sa contribution à la création du problème.

Les juges se sont rangés du côté de Guam. La Cour suprême a infirmé la décision du tribunal inférieur, statuant que malgré le décret de consentement précédent, Guam avait le droit de demander une contribution du gouvernement américain.

Rédaction pour la Cour à l’unanimité, Justice Clarence Thomas a rendu l’opinion de 12 pages. Thomas a raisonné le fait que la partie de la loi applicable «est intitulée« contribution »est le premier indice qu’elle ne concerne que la répartition de la responsabilité de CERCLA.»

«Un procès de contribution n’existe pas dans le vide, mais est plutôt un outil pour répartir les fardeaux d’un prédicat« responsabilité commune »entre les parties responsables», a écrit Thomas.

La décision de la Haute Cour signifie que l’affaire sera désormais renvoyée devant les tribunaux inférieurs pour déterminer quelle part le gouvernement américain doit contribuer aux efforts de réparation.

