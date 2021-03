La Cour suprême a refusé d’entendre la contestation de Judicial Watch alors que le groupe cherchait à déposer Hillary Clinton ⋆ .

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre une contestation de Judicial Watch dans une affaire dans laquelle l’organisation de surveillance a cherché à contraindre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton à témoigner sous serment.

Un juge du tribunal de district avait autorisé l’organisation de surveillance à déposer Clinton au sujet de son utilisation d’un serveur de messagerie privé et de l’existence d’e-mails, de documents ou de textes relatifs à l’attaque terroriste de Benghazi en 2012.

Mais une cour d’appel fédérale a empêché Judicial Watch d’interroger Clinton sous serment, selon le Washington Times.

«Hillary Clinton a ignoré la loi mais a reçu une protection spéciale des tribunaux et des forces de l’ordre. Pour d’innombrables Américains, ce double standard de justice a détruit la confiance dans une administration équitable de la justice. Les Américains n’auraient jamais été au courant du courrier électronique d’Hillary Clinton et des scandales liés à la rémunération des jeux sans la diligence de Judicial Watch. Nous nous attendons à ce que l’État de Biden et les départements de la justice continuent de la protéger et de dissimuler leur propre inconduite alors que nous insistons pour que la responsabilité soit renforcée devant les tribunaux », a déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton, dans un communiqué.

