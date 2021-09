La Cour suprême accepte les plaidoiries de Future concernant l’ordonnance de Delhi HC contre la fusion de Reliance Retail

in

Le 6 août, la Cour suprême avait confirmé l’attribution de l’EA qui empêchait FRL de poursuivre la transaction avec Reliance Retail, une victoire pour Amazon.

Vendredi, la Cour suprême a accepté une audience anticipée des appels du Future Group contre les ordonnances du juge unique de la Haute Cour de Delhi. Le HC avait empêché Future Group d’aller de l’avant avec l’accord de fusion de Rs 24 713 crore avec Reliance Retail, comme le souhaitait le commerce électronique avec Amazon.

“Nous examinerons le dossier et donnerons une date”, a déclaré le juge en chef NV Ramana à l’avocat principal de Future Retail, Harish Salve, qui a déclaré que le juge unique avait donné une multitude d’instructions (les 2 février et 18 mars) qui allaient au-delà de l’ordre de l’arbitre d’urgence (EA) du Centre d’arbitrage international de Singapour. L’ordonnance du HC, si elle est mise en œuvre, aura des conséquences de grande envergure, a déclaré Salve, demandant que l’appel de FRL soit entendu le 9 septembre, car l’affaire devant le HC est inscrite au 16 septembre.

L’avocat principal Mukul Rohatgi, comparaissant également pour le Future Group, a déclaré que le HC irait de l’avant avec l’exécution de ses ordonnances au cas où la plus haute juridiction n’accorderait pas de suspension. Le HC, a-t-il dit, avait ordonné la saisie de l’ensemble des actifs et une procédure pour outrage serait engagée si le Future Group n’obtenait pas d’ordonnance de suspension.

Le 6 août, la Cour suprême avait confirmé l’attribution de l’EA qui empêchait FRL de poursuivre la transaction avec Reliance Retail, une victoire pour Amazon. Le tribunal suprême a également rétabli l’ordonnance du juge unique qui déclarait le président du groupe FRL Kishore Biyani et d’autres coupables d’avoir poursuivi la transaction et lui avait adressé, ainsi qu’à d’autres administrateurs du Future Group, un avis de justification expliquant pourquoi ils ne devraient pas être envoyés à prison, comme recherché par Amazon.

En outre, le juge unique avait également ordonné à FRL de contacter les autorités de réglementation pour rappeler toutes les approbations accordées à l’accord Future-Reliance Retail et de déposer Rs 20 lakh comme coût pour violation de l’ordonnance de suspension provisoire de l’EA de Singapour du 25 octobre 2020. Le Le juge avait également demandé la saisie des avoirs de Biyani et d’autres administrateurs et leur avait demandé de comparaître devant elle.

Contestant les ordonnances du juge unique du 2 février et du 18 mars, le groupe Future et Biyanis dans leurs appels devant le tribunal suprême ont déclaré que les instructions du juge unique allaient non seulement au-delà de l’ordonnance de l’EA, mais également au-delà des réparations demandées par Amazon dans sa demande d’exécution.

“L’ordonnance attaquée va bien au-delà des allègements accordés en vertu de l’EAO, non seulement en prévoyant des prolongations de l’allégement de l’EA, mais en fustige également les pétitionnaires (Biyanis et les sociétés du groupe Future) pour avoir bafoué ladite ordonnance alors qu’aucune réponse n’a même été appelée. pour par le Requérant d’expliquer si le Requérant avait en fait, bafoué ledit ordre.

Le conflit entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’EA de Singapour a adopté une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail avait violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

