La Cour suprême accorde à Raj Kundra une protection de quatre semaines contre une arrestation dans une affaire de racket de film porno

Mercredi, la Cour suprême a accordé une protection contre l’arrestation de quatre semaines au mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra, dans l’une des affaires liées au racket de films pornographiques. Il a également émis un avis au gouvernement du Maharashtra.

Un banc composé des juges Vineet Saran et Aniruddha Bose après avoir entendu les arguments dans l’affaire a accordé la protection de l’arrestation à Kundra et a programmé l’affaire pour une nouvelle audience après quatre semaines.

Kundra avait saisi la Cour suprême après que la Haute Cour de Bombay, le 25 novembre, eut refusé sa demande de libération sous caution anticipée dans le cadre d’un FIR enregistré contre lui par la police de Mumbai.

L’homme d’affaires de Mumbai a d’abord demandé une libération sous caution anticipée au tribunal de première instance, qui a refusé de lui accorder une quelconque réparation. Par la suite, il a saisi la Haute Cour de Bombay, affirmant qu’il aurait été victime d’un coup monté.

La cybercellule de la police de Mumbai a déposé une plainte contre Kundra en vertu des articles pertinents du code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information pour avoir prétendument distribué/transmis des vidéos sexuellement explicites.

Kundra a été arrêté par la branche criminelle de Mumbai le 19 juillet pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications, en particulier « Hotshots ». Il a été libéré sous caution dans cette affaire pour avoir fourni une caution de Rs 50 000.

