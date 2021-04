La Cour suprême accorde une aide au Karnataka CM dans une affaire de dénotification de terres

Yediyurappa a également soutenu que le CH aurait dû comprendre qu’il n’avait pas été désigné comme accusé dans la plainte privée.

La Cour suprême a suspendu lundi la procédure pénale contre le ministre en chef du Karnataka, BS Yeddiyurappa, dans le cadre d’une affaire vieille de 10 ans liée à la dénotification de 24 acres de terres publiques acquises pour un projet informatique.

Yediyurappa, accusé d’implication dans l’attribution illégale de terres à des particuliers, avait contesté l’ordonnance du 21 mars de la Haute Cour du Karnataka qui avait rejeté sa requête demandant l’annulation de l’affaire pénale. Il a dit que le CH n’aurait pas pu ordonner au tribunal de première instance de prendre connaissance de l’infraction sans sanction préalable contre lui, un fonctionnaire.

L’avocat principal KV Vishwanathan, comparaissant pour le CM, a déclaré à un banc dirigé par les juges en chef SA Bobde que l’attribution de contrats était une décision administrative de bonne foi dans laquelle un FIR et un acte d’accusation n’auraient pas pu être déposés sans sanction préalable.

Le CH, tout en refusant d’annuler l’affaire pénale, avait demandé à un tribunal spécial de prendre note des allégations contre Yediyurappa et de procéder sur la base d’un acte d’accusation déposé par le Lokayukta en 2012. Le HC avait également demandé à un tribunal spécial de le réintégrer. l’affaire après qu’elle a été abandonnée en juillet 2016 tout en rejetant une plainte déposée par l’industriel Alam Pacha, basé à Bengaluru.

Le terrain dans le nord de Bengaluru taluk dans une zone SEZ a été acquis par le Karnataka Industrial Area Development Board en 2006 pour mettre en place un parc de matériel. Mais il a ensuite été dénotifié et remis à des particuliers.

L’acte d’accusation du Karnataka Lokayukta avait accusé le CM d’abuser de sa position pour annuler illégalement l’acquisition de terrains par le gouvernement à des fins industrielles, causant ainsi des pertes au Trésor public en renonçant aux frais de service et aux frais de développement.

