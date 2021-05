La Cour suprême annule la loi du Bengale occidental réglementant le secteur immobilier

Alors que la RERA a été mise en œuvre le 1er mai 2017, exactement un an après son adoption par le Parlement, le Bengale occidental était le seul État à ne pas accepter la RERA, mais a proposé sa loi parallèle en 2018.

Déclarant la loi de 2017 sur la réglementation de l’industrie du logement au Bengale occidental (WBHIRA) comme «inconstitutionnelle», la Cour suprême a déclaré mardi qu’elle était en conflit avec la loi de 2016 sur l’immobilier (réglementation et développement) (RERA), une législation centrale mise en œuvre un an. après sa promulgation à travers le pays.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a observé qu’une législature d’État ne peut pas promulguer une loi après que le Parlement a adopté une loi similaire sur un sujet.

«Les articles 88 et 89 de la RERA ne permettaient pas implicitement aux États de créer leur propre législation créant un régime parallèle aux côtés de la RERA qui n’aurait pas exigé l’assentiment présidentiel. Par conséquent, il est clair que WB-HIRA n’a pas eu l’assentiment présidentiel et était contraire à la RERA en vertu de l’article 254 », a-t-il statué.

En outre, il a noté que diverses dispositions de la promulgation de l’État étaient directement en conflit avec la loi centrale.

«Il n’y a pas seulement un conflit direct de certaines dispositions entre le RERA et le WB-HIRA, mais il y a aussi un échec de la législature de l’État à incorporer des garanties statutaires dans le WB-HIRA, qui ont été introduites dans le RERA pour protéger les intérêts de la acheteurs de biens immobiliers. En omettant de le faire, le législateur de l’État a transgressé les limites de son pouvoir et a promulgué une loi qui est contraire à la législation parlementaire sur le même sujet », a déclaré le jugement.

Le Tribunal a en outre déclaré qu’une partie importante et même extrêmement importante de la WB-HIRA chevauchait les dispositions de la RERA. «[…]Les dispositions de la RERA ont été levées physiquement, mot pour mot et transposées dans la loi de l’État. Deuxièmement, ce faisant, WB-HIRA ne complète pas la RERA en adoptant des dispositions qui peuvent être considérées comme s’ajoutant ou renforçant les droits, obligations et recours créés par la loi centrale. Le sujet des dispositions du décret de l’État est identique, le contenu est identique », a-t-il déclaré dans son arrêt de 190 pages.

Cependant, la juridiction supérieure a été suffisamment prudente pour ne pas créer «d’incertitude et de perturbation» en ce qui concerne les mesures prises après la mise en œuvre de la WB-HIRA dans le passé. «Depuis son application au Bengale occidental, le WB-HIRA aurait été appliqué aux projets de construction et mis en œuvre par les autorités constituées en vertu de la loi de l’État … nous ordonnons que la suppression de WB-HIRA n’affectera pas les enregistrements, les sanctions et autorisations accordées antérieurement en vertu de la législation avant la date du présent jugement. »

La cour suprême a également noté que le gouvernement de l’État avait abrogé la loi de 1993 sur le Bengale occidental (réglementation de la promotion de la construction et du transfert par les promoteurs) après la promulgation de la loi de 2016. Ainsi, il a précisé que l’abrogation de la loi de 2016 ne relancera en aucune façon la loi de 1993.

Le jugement est intervenu suite à une pétition déposée par le Forum for People’s Collective Efforts, alléguant que si la WB-HIRA était autorisée à continuer, elle céderait la place aux législatures des États pour entrer dans d’autres domaines pour légiférer en vertu de la liste concurrente, qui était par ailleurs occupée par Central législations.

