La Cour suprême annule l’ordonnance d’interdiction générale des pétards de Calcutta HC au Bengale occidental

La Cour suprême a annulé une récente ordonnance de la Haute Cour de Calcutta imposant une interdiction totale d’utiliser des pétards au Bengale occidental lors des festivités à venir.

La Cour suprême a annulé lundi une récente ordonnance de la Haute Cour de Calcutta imposant une interdiction totale d’utiliser des pétards au Bengale occidental lors des prochaines festivités de Kali Puja, Diwali, Chatt Puja, Jagadhatri Puja, l’anniversaire de Guru Nanak, le réveillon de Noël et le nouvel an Veille cette année. La cour suprême a fait remarquer qu’elle n’avait jamais ordonné d’interdiction générale des pétards, ajoutant que les pétards verts étaient autorisés.

« Il ne peut pas y avoir d’interdiction complète des pétards. Renforcer le mécanisme de supervision et de mise en œuvre (les directives antérieures de la Cour suprême) », a déclaré Bar and Bench citant la Cour.

Un banc de vacances composé des juges AM Khanwilkar et Ajay Rastogi a entendu une requête déposée par des fabricants de pétards contre l’ordonnance rendue par la Haute Cour de Calcutta imposant une interdiction totale d’utilisation de pétards au Bengale occidental.

Le plaidoyer affirmait que l’ordonnance du 29 octobre rendue par la Haute Cour était «manifestement erronée» en interdisant complètement les pétards au Bengale occidental alors que le tribunal suprême a autorisé l’utilisation de pétards verts dans la limite autorisée dans tous les États.

« La Haute Cour n’a pas compris que des craquelins verts avec des émissions réduites d’au moins 30 % ont été introduits sur le marché local. Ceux-ci sont respectueux de l’environnement », a déclaré le plaidoyer déposé par le président d’une association de pétards basée au Bengale occidental et un autre groupe de ce type.

La Haute Cour avait ordonné à la police de maintenir une veille stricte pour s’assurer qu’il n’y ait plus de vente ou d’achat de pétards et de prendre les mesures appropriées contre ceux qui violeraient l’ordre.

La requête devant la Haute Cour avait affirmé que l’éclatement de pétards de toutes les classes mettrait gravement en danger le droit à la vie des citoyens de l’État, en particulier compte tenu de l’aggravation de la situation pandémique, car cela augmenterait la pollution de l’air.

Il avait demandé une réimposition de l’interdiction que le tribunal avait ordonnée devant Diwali et Chhath en 2020.

Le 29 octobre, le tribunal suprême a déclaré que la célébration ne peut pas se faire au détriment de la santé des autres et a précisé que bien qu’il n’y ait pas d’interdiction totale de l’utilisation de pétards, les feux d’artifice contenant des sels de baryum sont interdits.

