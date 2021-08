La Cour suprême annule une partie du moratoire sur les expulsions de l’État de New York 10z viral

Dans une décision non signée 6-3 jeudi soir, la Cour suprême des États-Unis de droite a annulé la section du moratoire sur les expulsions de l’État de New York qui permet aux locataires de déclarer des difficultés financières sans avoir à fournir de pièces justificatives, déclarant que « ce régime viole le L’enseignement de longue date de la Cour selon lequel « aucun homme ne peut être juge dans sa propre affaire ».

La poursuite a été intentée par des propriétaires « plus petits » qui ont fait valoir qu’eux aussi avaient souffert financièrement en raison de la pandémie de COVID-19.

La décision de la Cour intervient alors que des milliards de dollars de fonds fédéraux d’allégement des loyers commencent enfin à être distribués pour couvrir 15 mois d’arriérés de loyer dus aux propriétaires dans tout l’Empire State, et bien que son moratoire sur les expulsions expire le 31 août, les propriétaires sont interdits de dépôt cas d’expulsion pendant un an s’ils acceptent des fonds publics. De plus, tous les cas existants sont automatiquement suspendus une fois que les demandes d’allègement sont soumises au Bureau d’assistance temporaire et d’invalidité (ODTA).

Mais le déploiement lent du programme et le portail Web défectueux ont fait craindre aux défenseurs des locataires que l’injonction de la Cour puisse entraîner la perte de leur logement par certaines familles et ont appelé à des modifications des dispositions existantes.

«Nous appelons la législature du NYS à retourner au travail et à modifier la loi pour permettre une audience sur la déclaration de difficultés du locataire. Nous appelons en outre à prolonger le moratoire sur les expulsions jusqu’à ce que l’État distribue la totalité des 2,3 milliards de dollars d’aide au loyer », a déclaré jeudi la Legal Aid Society dans un communiqué. « Comme les locataires de l’État de New York ont ​​énormément souffert pendant COVID-19, ils n’auront aucun mal à prouver leurs difficultés et à satisfaire au mandat des cours suprêmes. La législature de l’État peut apporter cette solution mineure et empêcher des milliers de résidents de New York de perdre leur maison. »

La lieutenante-gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, a promis de se battre pour une prolongation de l’interdiction d’expulsion de l’État.

“Aucun New-Yorkais qui a été financièrement touché ou déplacé par la pandémie ne devrait être forcé de quitter son domicile”, a-t-elle déclaré. « En tant que prochain gouverneur de l’État de New York, j’ai hâte de travailler avec l’Assemblée législative pour traiter rapidement la décision de la Cour suprême et renforcer la législation sur le moratoire sur les expulsions. Je travaillerai avec nos partenaires de l’Assemblée législative pour aider à mettre le financement à la disposition de ceux qui en ont besoin dès que possible. »

Pendant ce temps, le juge associé Stephen Breyer a émis une dissidence fulgurante de la décision de jeudi au nom de lui-même et des juges associés Elena Kagan et Sonya Sotomayor. Le juriste, qui aura 83 ans dimanche, a affirmé que les protections d’urgence étaient nécessaires en raison de la crise de santé publique en cours.

« La législature de New York est chargée de répondre à une crise de santé publique grave et imprévisible. Il doit lutter contre la propagation d’une maladie virulente, atténuer les souffrances financières causées par les fermetures d’entreprises et minimiser le nombre d’expulsions inutiles », a écrit Breyer. “La législature ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité dans la formulation de cette réponse, mais dans ce cas, je ne remettrais pas en question la détermination des responsables politiquement responsables de la meilleure façon de” protéger et protéger “les habitants de New York.”