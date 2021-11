La Cour suprême autorise le gouvernement à vendre une participation résiduelle dans Hindustan Zinc

Tout en autorisant le gouvernement à vendre la participation résiduelle sur le marché libre, le tribunal a pris note de l’argument de Vedanta selon lequel il n’envisageait pas d’exercer sa deuxième option d’achat dans le cadre de l’accord d’achat d’actions.

Le Centre peut maintenant aller de l’avant avec son plan longtemps contrecarré de sortie d’Hindustan Zinc (HZL), la Cour suprême lui permettant de vendre sa participation résiduelle de 29,5% dans la société minière intégrée contrôlée par Vedanta sur le marché libre « puisqu’elle a déjà cessé être PSU ». Cependant, le tribunal a trouvé suffisamment d’éléments pour l’enregistrement d’une affaire régulière par la CBI concernant la vente par le gouvernement en 2002 de 26 % du capital de la société, ainsi qu’un contrôle de gestion à Vedanta, étant donné les diverses allégations d’irrégularités dans le processus d’appel d’offres et l’évaluation qui a précédé le désinvestissement.

L’action HZL a perdu 2,9% sur l’ESB jeudi, pire qu’une baisse de 0,6% du Sensex.

La participation résiduelle du gouvernement dans HZL vaut environ Rs 40 000 crore aux prix actuels du marché.

Le désinvestissement de 2002 a facilité la vente ultérieure de la participation majoritaire au conglomérat minier-to-métaux dirigé par Anil Agarwal. Tout en autorisant le gouvernement à vendre la participation résiduelle sur le marché libre, le tribunal a pris note de l’argument de Vedanta selon lequel il n’envisageait pas d’exercer sa deuxième option d’achat dans le cadre de l’accord d’achat d’actions.

La CBI avait dans son rapport de clôture après enquête préliminaire (concernant la période 1997-2003) avoir déclaré qu’elle n’avait rien trouvé d' »incriminant » ou d' »illégal » ni de « sous-évaluation » dans l’acquisition des actions par Vedanta (alors Sesa Sterlite) dans avril 2002.

Via Sterlite Opportunities and Ventures, Vedanta détient désormais 64,92 % dans HZL, grâce à son acquisition de 20 % supplémentaires sur le marché libre via une offre ouverte obligatoire immédiatement après l’achat initial de la participation et la première option d’achat exercée en août 2003 pour une participation supplémentaire de 18,92 % .

L’ordonnance d’une enquête régulière de la CBI par le tribunal sur la vente de la participation de 2202 est un coup dur pour la dispense au pouvoir car le processus était présidé par le gouvernement NDA alors dirigé par Atal Bihari Vajpayee. La commission de désinvestissement dans son sixième rapport de décembre 1997 avait classé HZL dans la catégorie des « PSU non essentielles » et avait recommandé son désinvestissement, mais pas au-delà de 25 % du capital, afin de conserver le contrôle du gouvernement. En outre, la publicité invitant les « manifestations d’intérêt » se serait limitée à la vente de 26 % du capital et ne mentionnait pas de feuille de route pour une vente complète de l’entreprise.

Une magistrature comprenant le juge DY Chandrachud et BV Nagarathna s’est opposée à la clôture de l’enquête préliminaire par la CBI et a déclaré que c’était « notre opinion réfléchie » que le désinvestissement de 26% du capital de HZL par le gouvernement de l’Union en 2002 « témoigne d’un cas de premier ordre. pour l’enregistrement d’un cas ordinaire. Le tribunal suprême a ordonné à l’agence d’enquête de soumettre périodiquement des rapports d’étape tous les trimestres ou selon les instructions de celle-ci.

Au cours de l’exercice 2013-2014, le gouvernement avait prévu de lever au moins 15 000 crores de roupies grâce à la vente des participations résiduelles détenues dans HZL et Balco.

Vedanta Resources avait acquis la participation majoritaire des deux sociétés dans le précédent régime NDA en 2003. Le cabinet de l’Union avait approuvé une vente de participation dans Hindustan Zinc en 2014, la Confédération nationale de l’Association des officiers, un syndicat d’employés, a approché le SC à la recherche d’une CBI. enquête sur les irrégularités présumées dans la vente de la participation de HZL à Vedanta Ltd (auparavant appelée Sesa Sterlite Ltd) en 2002. L’association a allégué que Vedanta a pris une participation majoritaire dans le PSU à un prix sous-évalué, entraînant des pertes estimées à des centaines de crores à l’échiquier.

Dans son jugement de jeudi, le SC a noté la position du gouvernement de l’Union selon laquelle la participation résiduelle de 29,5% devrait être déchargée sur le marché libre afin de renforcer les revenus à des fins publiques et doit avoir lieu conformément aux règles et règlements de Sebi pour garantir que le meilleur prix est réalisé pour la vente de la participation.

Dans son rapport de situation de juillet 2020, la CBI avait formulé diverses recommandations ainsi qu’une « note autonome » de mars 2017 détaillant la clôture de l’enquête préliminaire. Selon le rapport de la CBI, la méthode d’évaluation des flux de trésorerie actualisés, invoquée par des responsables introuvables de BNP Paribas, aurait été choisie le 22 mars 2002, sans aucune justification, malgré le premier rapport de la Commission de désinvestissement recommandant la « évaluation des actifs méthode », en cas de vente stratégique.

Un évaluateur d’actifs pour l’évaluation des immobilisations a été nommé pour toute annonce d’appel d’offres concurrentiel/limité, ce qui était prétendument contraire à la politique du gouvernement de l’Union, a-t-il déclaré, ajoutant des évaluateurs privés de DCF sans aucune expertise requise « aurait omis de prendre en compte la bonne volonté, le savoir-faire technique et divers actifs de HZL » « Apparemment, si l’évaluation avait été menée correctement, sur la base de la méthode DCF, la valeur aurait été supérieure à 1 000 roupies par action », a déclaré la CBI.

On peut noter que Sterlite dans la deuxième tranche du désinvestissement en 2002 avait pris 26% de la participation du gouvernement dans HZL à Rs 40,51 par action, soit environ Rs 445 crore. Le contrôleur et l’auditeur général avaient également signalé en 2006 la sous-évaluation des actifs. Le rapport du CAG indiquait également que la vente ultérieure d’une participation de 18,92 % à Sterlite en 2002 à l’ancien taux de 40,51 Rs par action, n’était pas conforme à l’accord d’achat d’actions, car le taux en vigueur à l’époque était de 119,10 Rs par action, résultant dans une perte d’environ Rs 650 crore.

