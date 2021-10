La Cour suprême autorise le nouveau conseil d’Unitech à nommer des PMC pour l’achèvement des projets au point mort

Le 21 octobre, la plus haute juridiction avait demandé au nouveau conseil d’administration d’Unitech Group d’adopter une approche pragmatique et de négocier avec Suraksha Asset Reconstruction Company (ARC) pour résoudre leur différend sur les revendications en suspens.

Dans un élan pour l’achèvement du projet au point mort d’Unitech Group, la Cour suprême a donné jeudi son feu vert à la nouvelle direction de la société immobilière pour nommer Project Management Consultants (PMC).

Un banc des juges DY Chandrachud et MR Shah a déclaré que le nouveau conseil d’administration peut procéder à la nomination des PMC pour l’achèvement des projets au point mort.

Le banc a déclaré que le travail peut être attribué aux PMC dans les projets de la partie A et a également fixé des frais pour leur travail.

La cour suprême a également pris note du rapport sur les mesures prises (ATR) déposé par le nouveau conseil d’administration concernant le règlement des réclamations avec Suraksha ARC, indiquant qu’aucune résolution n’a encore été trouvée.

Le banc a déclaré qu’il donnait une dernière chance à l’avocat de Suraksha ARC de demander des instructions et de trouver un moyen de résoudre les réclamations avec Unitech.

Le banc a déclaré à son avocat principal Parag Tripathi qu’en regardant la transaction de Suraksha entre l’ancienne direction d’Unitech, il semble qu’une enquête sur le blanchiment d’argent soit nécessaire par la Direction de l’exécution.

La plus haute juridiction a noté dans son ordonnance que l’ATR de la nouvelle direction avait fait des déclarations concernant l’accord de Suraksha avec la banque ICICI et l’ancienne direction d’Unitech.

Le banc a reporté l’affaire pour une nouvelle audience après la pause de Diwali.

Le 21 octobre, la plus haute juridiction avait demandé au nouveau conseil d’administration d’Unitech Group d’adopter une approche pragmatique et de négocier avec Suraksha Asset Reconstruction Company (ARC) pour résoudre leur différend sur les revendications en suspens.

Il avait déclaré que la direction de Suraksha ARC devait revoir son approche et devrait procéder à une décote substantielle, sinon, si elle tombait sous le coup du Code de l’insolvabilité et de la faillite, elle pourrait ne rien obtenir.

La cour suprême a entendu un plaidoyer du nouveau conseil d’Unitech demandant son autorisation pour la nomination d’un consultant en gestion de projet (PMC) pour la construction des projets bloqués. Le groupe Unitech avait déclaré qu’il avait besoin d’une autorisation pour la nomination de PMC afin de soulager les acheteurs de maisons en les livrant à plat selon le nouveau calendrier.

Le 25 août, la plus haute juridiction avait autorisé le nouveau conseil d’administration d’Unitech Group à négocier avec trois ARC, qui se voient attribuer environ 8 000 appartements sur les 15 000 au total pour un règlement unique des cotisations convenues d’un commun accord.

Il avait été dit qu’un sous-comité de quatre administrateurs constitué par le nouveau conseil d’administration tiendrait des négociations avec Suraksha ARC, JM Financial ARC et Edelweiss ARC, au sujet des cotisations impayées et de l’accord de règlement.

La plus haute juridiction avait également autorisé le sous-comité à mener des négociations avec les autorités de Noida et Greater Noida, ce qui a soulevé des objections au plan de résolution présenté par le nouveau conseil d’administration, concernant les cotisations et le montant payable par le groupe Unitech.

Le nouveau conseil d’Unitech a déclaré plus tôt au tribunal qu’il y a actuellement 74 (résidentiels) et 10 (commerciaux) projets en construction dans lesquels la possession d’environ 15 000 unités doit être livrée aux acheteurs de maison.

Il a été dit que la construction et l’achèvement du stock d’invendus d’environ 4000 unités doivent être pris simultanément et sur le total, 35 projets (comprenant 5 918 unités vendues dont la possession doit être donnée et 2090 autres unités invendues) ont été attribué aux ARC.

« Pour le développement complet de tous les projets et la livraison aux acheteurs de maison, il est impératif que la nouvelle direction reçoive l’autorisation d’engager les PMC, et pour l’attribution des contrats, pour tous les projets, y compris ceux attribués aux ARC », avait-il déclaré. .

Dans son plan de résolution, le nouveau conseil d’administration a déclaré que la construction de 15 000 unités devait être effectuée pour la livraison de la possession aux acheteurs de maison dans trois à quatre ans et aux niveaux de prix actuels, le coût estimé de la construction est de Rs. 5 500 à 6 000 crores.

Il avait dit que si la construction n’est pas terminée, les demandes de remboursement de ces acheteurs de maison seront d’environ 11 100 crores de roupies.

Le 20 janvier de l’année dernière, dans un répit pour plus de 15 000 acheteurs de logements embêtés d’Unitech, la plus haute juridiction avait autorisé le Centre à prendre le contrôle total de la gestion de la société immobilière et à nommer un nouveau conseil d’administration.

Le tribunal suprême avait approuvé le nom de Yudvir Singh Malik, cadre à la retraite de l’agent de l’IAS, cadre de l’Haryana, en tant que président et directeur général (CMD) du nouveau conseil d’administration et a ordonné que le conseil d’administration actuel de la société soit remplacé.

En 2018, la plus haute juridiction avait dirigé un audit médico-légal d’Unitech Ltd et de ses sociétés sœurs et filiales par Samir Paranjpe, partenaire, Services médico-légaux et d’enquête à Grant Thornton en Inde.

Les auditeurs médico-légaux avaient soumis leur rapport selon lequel Unitech Ltd avait reçu environ Rs 14 270 crore de 29 800 acheteurs de maisons de 2006 à 2014 et environ Rs 1 805 crore de six institutions financières pour la construction de 74 projets.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.