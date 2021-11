La Cour suprême autorisera probablement la contestation de la loi anti-avortement du Texas

La Cour suprême a entendu aujourd’hui des arguments concernant les affaires du Texas Heartbeat Act. Selon le Washington Post, une majorité de juges de la Cour suprême semblaient disposés à autoriser les prestataires d’avortement à contester la loi du Texas, qui interdit la plupart des avortements après six semaines de grossesse et permet l’application par les particuliers.

Sur la base du rapport du Post sur l’interrogatoire des juges, il semble que la Cour autorisera cette contestation. En fait, il semble que les juges le feront à une majorité de 6-3.

C’est aussi le point de vue d’Ed Whelan. Il exprime ici son désarroi.

L’audience d’aujourd’hui portait également sur la contestation du gouvernement fédéral, en tant que vengeur indépendant de sa vision de la Constitution, à la loi du Texas. Selon le Post, les juges ne semblaient pas désireux d’affronter les problèmes soulevés par cet exemple de portée excessive (mon terme).

Les six juges qui semblaient disposés à autoriser le défi des avorteurs comprennent les trois gauchistes – les juges Breyer, Sotomayor et Kagan – ainsi que le juge en chef Roberts. Cette majorité potentielle comprend également deux des trois personnes nommées par Donald Trump – les juges Kavanaugh et Barrett.

Un vote 6-3 dans ce sens amènerait beaucoup à se demander si le président Trump s’est étouffé (pour utiliser son mot préféré dans ce contexte) lorsqu’il a nommé Kavanaugh et Barrett. D’ailleurs, certains se posent déjà la question dans le cas de Kavanaugh.

Cependant, il est important de noter que la question d’aujourd’hui est une question de procédure. Une décision selon laquelle la contestation de la loi du Texas peut aller de l’avant ne signifierait pas qu’une majorité trouvera cette loi inconstitutionnelle.

Il est possible que, sur le fond, la Cour, selon les termes du Post, « réexamine sa jurisprudence sur l’avortement ». Cependant, je suppose, pour ce que ça vaut, que la Cour n’annulera pas Roe v. Wade.

Qui a le meilleur de l’argument sur la question de procédure débattu aujourd’hui? Je réserverai mon jugement jusqu’à ce que j’aie lu les opinions, en supposant que je sois à la hauteur de cette corvée.