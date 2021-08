La Cour suprême bloque partiellement le moratoire sur les expulsions de New York ⋆ .

in

La COVID Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act de New York stipule que si un locataire certifie lui-même ses difficultés financières, les propriétaires ne peuvent généralement pas contester cette certification devant les tribunaux. Au lieu de cela, le locataire est libre de rester dans la propriété sans payer de loyer.

Aujourd’hui, la Cour suprême a levé cette interdiction particulière des expulsions. La Cour n’a pas modifié la disposition de la même loi qui ordonne aux tribunaux de New York d’examiner une défense de difficultés liées à la covid dans les procédures d’expulsion, en évaluant les revenus d’un locataire avant covid, les revenus pendant la covid, les liquidités et la capacité d’obtenir une aide gouvernementale. Les propriétaires qui ont porté l’affaire n’ont pas demandé une telle réparation.

L’idée que les locataires peuvent vivre sans loyer simplement en affirmant des difficultés financières, sans avoir besoin de le démontrer si le propriétaire conteste l’affirmation, méritait d’être moquée hors du tribunal. C’est essentiellement ce que la Cour a fait dans son ordonnance très brève.

L’ordonnance indique que le “plan de New York viole l’enseignement de longue date de la Cour selon lequel” aucun homme ne peut être juge dans sa propre affaire “, conformément à la clause de procédure régulière. Cela est évident.

Pourtant, les trois libéraux de gauche de la Cour étaient dissidents. La dissidence du juge Breyer a souligné que la disposition en question devait expirer dans trois semaines. Donc, je suppose que les trois libs de gauche sont d’accord pour tromper les propriétaires sur le loyer si la loi qui autorise cela expire bientôt – même lorsque, comme ici, la tricherie a déjà été autorisée pendant la majeure partie d’un an.

Je me demande jusqu’où dans le futur les autocertificateurs pourraient priver les propriétaires de leur loyer avant que Breyer et son équipe ne soient disposés à abroger cette disposition. Beaucoup plus de trois semaines, je suppose.

La décision d’aujourd’hui ne s’applique qu’à la loi de New York. Le moratoire fédéral sur les expulsions, que Team Biden a illégalement prolongé, reste en vigueur pour le moment. Cela s’applique à la majeure partie du pays, y compris, je suppose, une grande partie sinon la totalité de New York.

Espérons que la Cour suprême lève rapidement ce moratoire que seul le Congrès a le pouvoir d’imposer. La primauté du droit ne permet aucune autre issue.