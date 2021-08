La Cour suprême bloque temporairement la réintégration de l’ère Trump au Mexique

Dans une décision rendue vendredi soir, la Cour suprême des États-Unis a temporairement bloqué une ordonnance d’un juge appelant au rétablissement de la politique d’immigration « Rester au Mexique » de l’administration Trump à la suite d’un arrêt du président Biden.

Le juge Samuel Alito a accordé une suspension temporaire qui sera en vigueur jusqu’à mardi soir afin que lui et les autres juges de la Cour suprême puissent examiner les documents déposés dans le cadre de l’affaire, a rapporté l’Associated Press.

Le séjour d’Alito est intervenu un jour après que la Cour d’appel des États-Unis pour le 5e circuit de la Nouvelle-Orléans a rejeté une demande de l’administration Biden visant à retarder le rétablissement de la politique de l’ère Trump.

Le 13 août au Texas, un juge fédéral s’est rangé du côté des procureurs généraux du Texas et du Missouri, qui avaient intenté une action en justice pour demander le rétablissement de « Rester au Mexique », également connu sous le nom de Protocoles de protection des migrants (MPP).

LA COUR D’APPEL REFUSE LES EFFORTS DE L’ADMINISTRATION DE BIDEN POUR RETARDER LA DÉCISION DE « RESTER AU MEXIQUE »

Les procureurs généraux avaient fait valoir que la décision de l’administration Biden de mettre fin à la politique de l’ère Trump était une violation de la Loi sur les procédures administratives (APA).

Le juge de la Cour suprême Samuel Alito est vu à Washington, le 7 mars 2019. (Associated Press)

Le MPP a été créé et élargi en 2019 par l’administration Trump et impliquait de renvoyer des migrants au Mexique, plutôt que d’être libérés aux États-Unis, au fur et à mesure que leur procédure d’asile était entendue.

La politique, en coopération avec le Mexique, a abouti à l’installation de tentes judiciaires le long de la frontière dans des endroits comme Laredo, au Texas, où les migrants pouvaient brièvement entrer pour leurs audiences avant de retourner au Mexique.

L’administration Trump a fait valoir que la politique mettait fin au “catch-and-release” – par lequel les migrants étaient libérés aux États-Unis – qu’elle considérait comme un facteur d’attraction majeur attirant les migrants vers le nord. Les critiques ont déclaré que la politique était cruelle et a conduit à la mise en danger des migrants dans des camps de l’autre côté de la frontière.

L’administration Biden a promis de mettre fin à la politique et a commencé à traiter les migrants inscrits au MPP aux États-Unis peu de temps après leur entrée en fonction. En juin, il a officiellement interrompu le programme.

Le Missouri et le Texas ont poursuivi l’administration en affirmant que la fin de la politique était à la fois illégale de la manière dont elle a été faite et qu’elle a nui aux États frontaliers et aux États plus profonds de l’intérieur en encourageant les migrants et en alimentant ainsi la crise à la frontière sud.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le procès a affirmé que certains des migrants libérés commettraient des crimes dans leurs États, que cela entraînerait une augmentation de la traite des êtres humains et que cela entraînerait des coûts plus élevés pour les États dans des domaines tels que l’éducation et la santé.

La décision a conclu que la résiliation du MPP “a contribué à l’afflux actuel des frontières” et que les avocats du DHS l’avaient concédé. Le juge a également noté l’augmentation des appréhensions à la frontière de moins de 80 000 en janvier à environ 173 000 en avril lorsque le procès a été déposé. En juillet, il y a eu plus de 212 000 rencontres à la frontière.

Adam Shaw de Fox News et l’Associated Press ont contribué à cette histoire.