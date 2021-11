La Cour suprême britannique bloque le procès de l’iPhone contre Google

11/11/2021 à 10h10 CET

La Court Suprême du Royaume-Uni a rejeté une action en justice demandant des milliards de livres de dommages et intérêts à Google pour un prétendu traçage illégal de millions d’iPhones. Le juge a déclaré que le demandeur n’avait pas été en mesure de prouver que la collecte de données avait causé un préjudice aux personnes. Mais il n’a pas exclu la possibilité de futurs procès de masse si des dommages-intérêts pouvaient être calculés.

L’affaire aura des implications pour des actions en justice de masse similaires. À son avis, Lord Leggatt a déclaré qu’un problème clé était que « la revendication a été formulée pour essayer de la présenter comme une action représentative » pour de nombreuses personnes. « Le demandeur demande une indemnisation … pour chaque membre individuel du groupe représenté sans tenter de montrer que Google a abusé des données personnelles liées à cette personne ou que la personne a subi un quelconque dommage matériel ou détresse à la suite d’une violation », a-t-il déclaré.

Le cas Google, présenté par Richard Lloyd, ancien directeur du groupe de défense des droits des consommateurs Which? – alléguait qu’entre 2011 et 2012, Les cookies Google ont collecté des données sur la santé, la race, l’origine ethnique, la sexualité et les finances via le navigateur Web Safari d’Apple, même lorsque les utilisateurs ont choisi un paramètre de confidentialité « ne pas suivre ».