La Cour suprême commence à entendre les arguments concernant les règles de Biden sur les vaccins

La Cour suprême doit tenir une session publique vendredi pour entendre les contestations des règles du mandat du président Joe Biden sur les vaccins.

Biden a annoncé deux politiques en 2021 qui affectent près de 100 millions de travailleurs. La première politique est une règle de vaccin et de test pour les entreprises privées comptant plus de 100 employés. La deuxième politique est un mandat de vaccination pour tout travailleur de la santé opérant dans un établissement qui reçoit un financement Medicaid et Medicare, moins ceux qui ont droit à des exemptions religieuses et médicales. Bien que les politiques aient été annoncées en novembre, leur application n’a pas encore commencé en raison de poursuites judiciaires.

La Maison Blanche a maintenu la légalité des mandats, l’administration continuant de pousser les entreprises à aller de l’avant avec la règle des vaccins et des tests. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi soir dans un communiqué que les politiques « sont essentielles à la réponse COVID-19 de notre pays ».

« Les Américains non vaccinés continuent de faire face à une menace réelle de maladie grave et de décès, y compris à cause d’Omicron », a déclaré Psaki. « L’OSHA [Occupational Safety and Health Administration] La règle garantit que les employeurs protègent leurs employés en encourageant les travailleurs à se faire vacciner et en exigeant que les travailleurs non vaccinés se masquent et se testent. Le CMS [Centers for Medicare & Medicaid Services] La règle de santé protège les patients vulnérables en exigeant que les prestataires de soins de santé couverts se fassent vacciner. Le besoin et l’urgence de ces politiques sont plus grands que jamais, et nous sommes confiants dans l’autorité légale de ces deux politiques. »

La Cour suprême entendra d’abord les arguments concernant le vaccin ou le mandat de test pour les entreprises privées, que Biden a annoncé en septembre et l’OSHA a publié des règles en novembre. La Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis a suspendu temporairement cette règle de l’OSHA le 6 novembre. Bien qu’elle ait été confirmée par le tribunal le 12 novembre, la Cour d’appel du sixième circuit a annulé la décision en décembre.

