La Cour suprême commencera les audiences physiques à partir du 1er septembre

in

Les nominations judiciaires à la Cour suprême sont restées gelées depuis septembre 2019.

La Cour suprême commencera les audiences en personne à partir du 1er septembre. Cependant, la cour suprême continuera également à tenir des audiences virtuelles. Alors que les audiences virtuelles auront lieu les lundis et vendredis, les audiences en personne auront lieu le reste des jours. Selon les rapports, le tribunal supérieur ne prend aucun risque et prendra un appel pour poursuivre l’audience physique tous les jours après avoir soigneusement examiné la situation du COVID-19.

Le tribunal suprême tenait des audiences pratiquement depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le tribunal était passé au fonctionnement hybride en mars, mais est rapidement revenu aux audiences virtuelles avant la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Il y a deux jours, le tribunal avait refusé d’autoriser une audience d’urgence sur un plaidoyer contestant une ordonnance de la Haute Cour d’Uttarakhand qui a décidé de reprendre le travail judiciaire normal via le mode physique à partir du 24 août.

Il y a une semaine, le juge en chef de l’Inde NV Ramana avait déclaré que les audiences physiques pourraient reprendre dans une semaine ou dix jours. Le CJI avait fait ces remarques tout en observant que les juges manquent des arguments en raison de problèmes de réseau.

Le président Ram Nath Kovind a nommé aujourd’hui 9 nouveaux juges, dont trois femmes à la Cour suprême, avec le juge BV Nagarathna en ligne pour être la première femme juge en chef de l’Inde (CJI) en septembre 2027. Avec un effectif sanctionné de 34 juges, le La Cour compte actuellement 10 postes vacants. Une fois que les nouveaux juges auront prêté serment dans les prochains jours, la plus haute juridiction n’aura qu’un seul siège vacant. Cela allégera un fardeau important pour les juges en exercice. Des notifications formelles distinctes du ministère de la Justice annonçant leurs nominations ont été publiées dans l’après-midi.

Les nominations judiciaires à la Cour suprême sont restées gelées depuis septembre 2019.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.