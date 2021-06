La Cour suprême confirme la libération sous caution des étudiants militants et déclare que le verdict de Delhi HC ne doit pas être considéré comme un précédent

in

La police de Delhi a fait valoir devant la plus haute juridiction que le HC voulait établir d’une manière ou d’une autre que la présente affaire était un cas de protestation d’étudiants et de suppression de la dissidence par le gouvernement.

La Cour suprême de l’Inde a confirmé aujourd’hui la caution accordée aux militants étudiants Natasha Narwal, Devangana Kalita et Asif Iqbal Tanha par la Haute Cour de Delhi dans l’affaire de violence au nord-est de Delhi. Cependant, la cour suprême a déclaré que le verdict de la Haute Cour ne peut pas être utilisé comme précédent pour des affaires futures. La plus haute juridiction a noté que la lecture de la loi antiterroriste pouvait avoir des ramifications pan-indiennes. Le SC a également demandé des réponses à trois étudiants militants inculpés dans l’affaire des émeutes du nord-est de Delhi.

Un banc de vacances des juges Hemant Gupta et V Ramasubramanian a pris note de la soumission du solliciteur général Tushar Mehta selon laquelle l’ensemble de la loi UAPA est renversé avec la Constitution par le verdict de la Haute Cour de Delhi. « Dans une demande de mise en liberté sous caution, un jugement de 100 pages discutant de toutes les lois est très surprenant », a rapporté Bar and Bench citant le tribunal suprême.

Narwal, Kalita et Tanha ont été arrêtés en mai 2020 et ont été libérés sous caution le 15 juin par le HC de Delhi. Le HC de Delhi avait noté que dans le souci de réprimer la dissidence, l’État a brouillé la frontière entre le droit de manifester et l’activité terroriste. La Haute Cour, dans trois jugements distincts, a annulé les ordonnances du tribunal de première instance refusant la libération sous caution aux étudiants militants et a accueilli leurs appels en les admettant à une caution régulière en fournissant une caution personnelle de Rs 50 000 chacun ainsi que deux cautions du même montant.

