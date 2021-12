La Cour suprême confirme la peine de prison pour l’ancien administrateur du joueur du Betis Joaquín

30/12/2021 à 15h42 CET

.

La Cour suprême a confirmé une peine de quatre ans et demi de prison ferme pour l’ancien administrateur des biens du capitaine du Betis Joaquin Sanchez pour s’être approprié 781.736,62 euros au footballeur, qui doit être indemnisé.

La chambre criminelle du tribunal de grande instance a rejeté l’appel qu’il avait formé Eduardo Fernandez Triviño, gestionnaire d’actifs de Joaquin entre 2003 et 2007, contre la condamnation du tribunal provincial de Séville qui l’a condamné en 2019 pour un crime continu de détournement de fonds.

En plus de la peine de prison, la Cour de cassation confirme que la personne condamnée pour appropriation de l’argent du footballeur doit l’indemniser, au titre de la responsabilité civile, de 255 900 euros et de 525 000 euros à une société dont Joaquin il était seul administrateur.

Cependant, le tribunal a partiellement accueilli l’appel de la femme de Fernandez Triviño et, bien qu’il affirme avoir participé à des fins lucratives au crime de son épouse, il réduit la responsabilité civile qui lui correspond à 176 000 euros.

C’est le chiffre qui, selon l’exposé des faits prouvé par le Tribunal provincial, a été utilisé dans l’acquisition pour la communauté commune du mariage d’une maison à Marbella le 27 février 2006 en espèces et sans besoin de financement.

Dans ladite décision, la Cour a estimé qu’il était prouvé que l’ancien administrateur « a fait usage de la confiance » du footballeur, qui « n’a pas exigé de reddition de comptes, ni de remise de reçus ou de documents de paiement ou de justificatifs de dépenses ou de sommes arrangées », jusqu’à leur relation d’amitié. et la confiance « a été brisée » en février 2007.

Années avant, Joaquin Il lui a confié la gestion de ses affaires et de ses affaires, lui a conféré trois procurations et, « à la demande expresse du prévenu », il a ouvert deux comptes bancaires à son nom et à celui de sa société, respectivement, et a autorisé le prévenu du 3 novembre 2004 au 15 octobre 2007.

« Personne d’autre ne pouvait disposer des fonds des comptes », a affirmé le tribunal lors de la condamnation, dans lequel il a ajouté que le condamné « n’a jamais rendu compte en détail de sa gestion ».