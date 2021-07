La Cour suprême de l’État de Washington confirme les réformes des enquêtes sur les meurtres de policiers ⋆ .

in

Les familles des personnes tuées par la police à Washington auront davantage leur mot à dire sur la façon dont les jurys d’enquête traitent les enquêtes sur les décès, a statué la Cour suprême de Washington.

La décision de 48 pages concerne une action en justice déposée par les familles de Damarius Butts, Isaiah Obet et Charleena Lyles et sept autres personnes tuées dans le comté de King par des agents des forces de l’ordre en 2017. L’action en justice a été déposée suite à la suspension d’enquêtes ou d’enquêtes. audiences qui identifient les parties responsables – dans les trois cas par le directeur du comté de King Dow Constantine en 2018.

Cette suspension visait à permettre l’entrée en vigueur des réformes ordonnées par Constantine en 2018, permettant aux jurys d’enquête d’inclure les familles des victimes dans le processus et de forcer les agents à témoigner lors de la découverte préalable au procès. En vertu de l’ordonnance, les avocats de la police ne peuvent pas comparaître au nom de leurs clients. Lorsque les officiers accusés du meurtre de Butts n’ont pas réussi à se montrer, l’enquête a été laissée dans les limbes. La famille du jeune homme de 19 ans a ensuite intenté une action en justice en 2020 pour forcer les policiers à témoigner.

Depuis lors, le bureau du shérif du comté de King et les services de police de Seattle, Kent, Auburn, Renton et Federal Way ont poursuivi Constantine pour faire annuler les réformes de l’enquête. En juillet, la juge de la Cour supérieure du comté de King, Julie Spector, a statué en leur faveur avant que le comté de King ne fasse appel du procès devant la Cour suprême de l’État. Jeudi, les neuf juges de la Haute Cour ont confirmé l’essentiel des réformes de l’enquête de Constantine, jugeant qu’il était tout à fait en mesure de les ordonner.

Les organismes chargés de l’application des lois ont accusé les réformes de l’enquête d’être biaisées contre les agents, les privant de leurs droits au cinquième amendement et imposant des coûts excessifs aux organismes ayant de nombreuses demandes de dossiers. Le tribunal n’était pas d’accord.

La juge Debra Stephens a affirmé dans l’opinion de la cour que «[t]il n’y a pas de droit général du cinquième amendement de refuser de répondre à des questions sur la base d’une affirmation selon laquelle toutes les questions pourraient avoir tendance à être incriminantes. Ce droit s’applique au tribunal une fois qu’une question est posée dans son intégralité et pas avant, a écrit Stephens.

Les familles, a statué la Haute Cour, avaient droit à des enquêtes au lieu d’un « recours simple, rapide et adéquat dans le cours normal du droit ». La Haute Cour a également ordonné aux officiers impliqués dans les meurtres de Lyles et Butts de témoigner devant le tribunal.

“Les familles ont raison de dire que la loi exige que les jurys d’enquête soient en mesure d’examiner les officiers impliqués et de décider si ces officiers ont tué Butts, Obet et Lyles par des moyens criminels”, a écrit Stephens. “En conséquence, nous annulons l’ordonnance de la cour supérieure et la détention provisoire d’accorder en partie les requêtes des familles pour les brefs de mandamus.”

Jeudi, Constantine a salué le jugement pour avoir maintenu ce qu’il a appelé les principes fondamentaux du processus d’enquête : l’équité, la responsabilité et la transparence.

“La décision unanime du tribunal d’aujourd’hui a confirmé ce que j’ai dit lorsque j’ai publié mon décret en 2018 : un processus d’enquête réformé offrira aux familles, aux agents des forces de l’ordre et aux membres de la communauté une plus grande transparence et responsabilité”, a déclaré Constantine dans un communiqué.

Le Center Square a contacté le bureau du shérif du comté de King et le département de police de Seattle pour commenter la décision de jeudi.

La charte du comté de King est parmi les rares à Washington à exiger des jurys d’enquête pour chaque meurtre impliquant des forces de l’ordre. La plupart des comtés de l’État s’appuient sur des enquêtes sur les décès menées par un médecin légiste ou un coroner. Dans le cadre des réformes, les familles des personnes tuées par les forces de l’ordre seront également nommées procureurs par le comté.

L’arriéré croissant d’enquêtes du comté de King remonte à 2017 et comprend 36 cas, dont au moins une douzaine impliquant la police de Seattle.

Une enquête du comté de King sur le meurtre de Lyles dans sa maison de Magnuson Park en 2017 n’a pas été programmée. Si une telle enquête devait avoir lieu, ce ne serait pas une décision juridiquement contraignante, mais elle permettrait au procureur du comté de King, Dan Satterberg, de porter des accusations criminelles contre les agents du SPD impliqués s’il le souhaite.