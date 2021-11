La Cour suprême de l’Oklahoma annule une décision historique sur l’épidémie d’opioïdes contre J&J

La Cour suprême de l’Oklahoma a annulé mardi une décision historique contre le géant pharmaceutique Johnson & Johnson, estimant que la loi de l’État avait été mal appliquée lors du procès historique sur l’épidémie d’opioïdes de 2019.

Selon le Washington Post, dans une décision 5-1, les juges ont annulé le jugement de 465 millions de dollars dans lequel Johnson & Johnson a été condamné à payer pour son implication dans l’exacerbation de l’épidémie d’opioïdes.

Dans la décision, le tribunal a déclaré que la société ne pouvait être tenue responsable de l’épidémie d’opioïdes en vertu de la loi de l’État sur les nuisances publiques et qu’elle « n’avait aucun contrôle sur ses produits » une fois que les médicaments ont été vendus et distribués aux pharmacies et aux cabinets médicaux.

« Nous estimons que l’expansion de la loi sur les nuisances publiques par le tribunal de district est allée trop loin », a écrit le juge James Winchester au nom de la majorité. « La loi sur les nuisances publiques de l’Oklahoma ne s’étend pas à la fabrication, à la commercialisation et à la vente d’opioïdes sur ordonnance. »

« En prenant cette décision, nous ne minimisons pas la gravité des dommages que des milliers de citoyens de l’Oklahoma ont subis à cause des opioïdes. Quelle que soit la gravité du problème de la dépendance aux opioïdes en Oklahoma, les nuisances publiques ne constituent pas un remède à ce préjudice. »

La société pharmaceutique a applaudi la décision de la Cour suprême de l’État dans un communiqué, affirmant qu’elle n’avait rien fait de mal en ce qui concerne ses tactiques et campagnes de marketing.

« La Cour a rejeté de manière appropriée et catégorique l’expansion erronée et sans précédent de la loi sur les nuisances publiques comme moyen de réglementer la fabrication, la commercialisation et la vente de produits, y compris les médicaments opioïdes sur ordonnance de la société », indique le communiqué.

En 2019, le juge du tribunal de district Thad Balkman a statué que J&J avait violé la loi de l’État sur les nuisances publiques en se lançant dans « des campagnes de marquage fausses, trompeuses et dangereuses qui ont entraîné une augmentation exponentielle des taux de toxicomanie et de décès par surdose ».

« Ces actions ont compromis la santé et la sécurité de milliers d’Oklahomais », a écrit Balkman dans sa décision.

Le procureur général de l’Oklahoma, John O’Connor, a déclaré à CNN qu’il était extrêmement « déçu » par le renversement du tribunal et que lui et son personnel « exploraient d’autres options ».

«Nous poursuivons toujours nos autres réclamations en cours contre les distributeurs d’opioïdes qui ont inondé nos communautés de ces drogues hautement addictives pendant des décennies. Les Oklahomais ne méritent rien de moins.