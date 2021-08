La Cour suprême de New York se range du côté du projet Veritas et permet à un groupe de déposer le New York Times ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Project Veritas va être autorisé à déposer le New York Times.

La Cour suprême de New York s’est rangée du côté de Project Veritas et a rejeté la requête du Times visant à rejeter une action en justice contre Project Veritas.

Le NYT a ensuite demandé au tribunal de refuser à Project Veritas de le déposer jusqu’à ce que son appel soit fait, ce qui pourrait prendre des années, a rapporté The Daily Caller.

« Ici, n’ayant pas réussi à convaincre la Cour que [Project Veritas’] l’affaire doit être classée, [The New York Times] n’a pas non plus démontré la justification extraordinaire requise pour l’imposition du recours drastique d’une suspension en instance d’appel », a décidé le tribunal.

« Tout juste sorti de la presse : la Cour suprême de New York s’est rangée du côté de Project Veritas : Project Veritas sera autorisé à déposer le New York Times. Et pour la première fois dans l’histoire, vous serez là avec nous pour en être témoin, a déclaré Project Veritas sur son compte Instagram.

“Comme vous le savez, nous avons poursuivi le Times pour avoir prétendu que notre vidéo de récolte des bulletins de vote du Minnesota était” trompeuse “. Le New York Times a tenté de classer l’affaire et nous avons remporté une victoire historique lorsque la Cour suprême de New York a rejeté la requête, statuant que les termes « trompeur » et « désinformation » s’appliquaient aux actions et réclamations des journalistes du New York Times. Le Times a fait appel et a ensuite demandé à la Cour de prononcer une suspension qui nous interdirait effectivement de déposer le Times jusqu’à ce que l’appel soit résolu – un processus qui pourrait durer jusqu’à trois ans », a déclaré la société.

« La Cour a émis aujourd’hui un avis au micro : « Ici, n’ayant pas réussi à convaincre la Cour que [Project Veritas’] l’affaire doit être classée, [The New York Times] n’a pas non plus démontré la justification extraordinaire requise pour l’imposition du recours drastique d’une suspension en instance d’appel. La Cour a noté que « malgré le fait que [the New York Times has] autorisé à déposer des requêtes anti-SLAPP en rejet pendant des décennies, le [New York Times] ici omis de citer des cas dans lesquels un déménagement infructueux a obtenu une suspension en attendant l’appel[.]” Ça disait.

« Mesdames et messieurs : Que les dépositions commencent. Restez à l’écoute. Nous sommes sur le point d’abandonner la première déposition du New York Times d’un jour à l’autre », a-t-il déclaré.

Le procès a commencé après qu’une vidéo de Project Veritas qui, selon elle, montrait que la récolte des bulletins de vote avait eu lieu dans le Minnesota a été qualifiée de trompeuse par le Times.

Lorsque Project Veritas a déposé une plainte contre le Times pour l’étiquetage, le Times s’est défendu en disant que l’écrivain qui l’avait qualifié de “trompeur”, Maggie Astor, avait donné une “expression d’opinion invérifiable”.

Mais l’étiquette indiquant qu’elle était « trompeuse » a été imprimée dans la section des nouvelles du Times, pas dans l’opinion, et la Cour s’est rangée du côté du projet Veritas.

Project Veritas a souligné que cette “opinion” avait été publiée dans la section actualités du New York Times et la Cour a accepté : que l’écrivain devrait avoir l’obligation d’alerter le lecteur … qu’il s’agit d’une opinion. » Le Times ne l’a pas fait, et la Cour a trouvé cela troublant.

La Cour a estimé que le projet Veritas démontrait « une base substantielle en droit et en fait que les défendeurs [The New York Times] a agi avec une réelle malveillance, c’est-à-dire en sachant que les déclarations contenues dans les articles étaient fausses ou faites sans tenir compte du fait qu’elles étaient fausses ou non » et le projet Veritas devrait être autorisé à « effectuer une découverte ».

La décision du tribunal signifie que Project Veritas peut désormais traduire en justice l’écrivain et l’éditeur et leur poser des questions sous serment qui peuvent être enregistrées et partagées par la société.