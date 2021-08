La Cour suprême de Virginie confirme la réintégration d’un professeur de Loudoun congédié pour des pronoms 10z viral

La Cour suprême de Virginie a confirmé lundi la décision d’un tribunal inférieur de réintégrer Tanner Cross, enseignant des écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS), après avoir été suspendu pour avoir dénoncé une proposition controversée de politique transgenre.

Le district scolaire a d’abord licencié Cross après s’être opposé à des propositions qui obligeraient les éducateurs à utiliser les « pronoms préférés » des élèves au lieu de reconnaître leur sexe.

« Je suis enseignant, mais je sers Dieu d’abord. Je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille et vice versa, car c’est contre ma religion », a déclaré Cross. “C’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pécher contre notre Dieu.”

Dans une précédente décision d’un tribunal inférieur, un juge de Virginie a ordonné au LCPS de réintégrer temporairement Cross à son poste de professeur d’éducation physique et de « supprimer l’interdiction lui interdisant d’accéder aux biens et aux événements des écoles publiques du comté de Loudoun » jusqu’au 31 décembre 2021.

Alors que le conseil scolaire controversé a avancé avec une nouvelle politique qui oblige les élèves et le personnel à nier les relations sexuelles et à reconnaître les élèves « extensifs de genre ou transgenres » avec des pronoms triés sur le volet par les mineurs, Alliance Defending Freedom demande que le tribunal de première instance leur permette de modifier le procès et étendre leurs poursuites juridiques pour englober plus d’enseignants Loudoun qui ne sont pas d’accord avec le changement.

« Les enseignants ne devraient pas être forcés de promouvoir des idéologies qui nuisent à leurs élèves et qu’ils croient fausses, et ils ne devraient pas non plus être réduits au silence pour avoir commenté lors d’une réunion publique », a déclaré Tyson Langhofer, conseiller principal d’ADF, directeur de l’ADF Center for Academic. Liberté. « La décision du tribunal inférieur était une application bien motivée des faits à une loi clairement établie, comme l’a constaté la Cour suprême de Virginie. Mais parce que les écoles publiques du comté de Loudoun exigent maintenant que tous les enseignants et élèves nient la vérité sur ce que signifie être un homme et une femme et les obligent à appeler les élèves par les pronoms choisis ou à être punis, nous avons décidé de modifier notre action en justice pour contester cette politique. au nom de plusieurs membres du corps professoral. Les employés publics ne peuvent pas être forcés de contredire leurs convictions fondamentales juste pour garder un emploi. »

