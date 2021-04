La Cour suprême de Virginie déclare que Charlottesville peut retirer les statues confédérées ⋆ .

La Cour suprême de Virginie a statué que la ville de Charlottesville était autorisée à retirer les statues des généraux confédérés, dont celle de Robert E. Lee.

Le tribunal a statué jeudi, annulant une décision rendue en 2019 par un tribunal de district inférieur selon laquelle les statues du général confédéré Robert E. Lee et de son collègue général Thomas «Stonewall» Jackson ne pouvaient pas être supprimées car elles sont protégées par la loi de l’État, selon The New York Times.

Le tribunal inférieur a fait valoir que les statues ne pouvaient pas être supprimées en raison d’une loi adoptée en 1904 et amendée en 1997 qui interdisait aux localités de les déranger ou de les supprimer.

«Dans le cas présent, les statues ont été érigées bien avant qu’il y ait un statut qui autorisait à la fois l’érection par une ville d’un mémorial ou monument de guerre et réglementait la perturbation ou l’ingérence dans ce mémorial ou monument de guerre», a écrit le juge S. Bernard Goodwin dans l’avis du tribunal. «Le tribunal de première instance a commis une erreur en interprétant la loi comme agissant rétroactivement pour interdire le retrait des statues des parcs de la ville.»

La statue de Lee a été érigée en 1924 et le statut de Jackson a été érigé en 1921.

Chip Boyles, le directeur de la ville de Charlottesville, a déclaré que cette décision était une victoire pour la ville et qu’il travaillerait avec le conseil municipal pour planifier les prochaines étapes pour refaire les parcs où se trouvent les statues.

Les statues ont été au centre du rassemblement de 2017 «Unissez le droit», qui a vu la mort d’un manifestant et blessé de nombreux autres, selon CNN.

