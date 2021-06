La Cour suprême décide de ne pas menacer des millions de personnes sans abri – pour l’instant

in

La Cour suprême a rendu mardi soir une décision étroite de 5-4, qui sera néanmoins un énorme soulagement pour des millions d’Américains qui risquaient de perdre leur maison si la décision avait été contraire.

L’ordonnance de la Cour dans Alabama Association of Realtors v. HHS concerne un moratoire fédéral temporaire sur de nombreuses expulsions, qui a été mis en œuvre en 2020 pour empêcher les locataires en retard de loyer d’être expulsés puis de déménager dans des canapés d’amis, des refuges pour sans-abri ou d’autres des endroits où ils étaient plus susceptibles d’interagir avec d’autres personnes et potentiellement de propager Covid-19.

Le moratoire sur les expulsions ne s’applique pas à tous les locataires. Pour être admissibles, les locataires doivent faire plusieurs déclarations sous serment, notamment qu’ils remplissent certaines conditions de revenu, qu’ils ne peuvent pas payer leur loyer «en raison d’une perte substantielle de revenu du ménage, d’une perte d’heures de travail ou de salaire indemnisables, d’un licenciement , ou des frais médicaux extraordinaires », et qu’ils n’ont pas d’autres options de logement. Les locataires qui profitent du moratoire doivent toujours un loyer à leurs propriétaires et ils peuvent toujours être expulsés pour non-paiement de ce loyer une fois le moratoire expiré.

Bien que le moratoire expirera selon ses propres termes le 31 juillet, un groupe de propriétaires et d’agents immobiliers a demandé à la Cour suprême de lever le moratoire plus tôt, permettant effectivement aux propriétaires de commencer à expulser un grand nombre de leurs locataires immédiatement. Dans une décision 5-4, le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh traversant pour voter avec les trois juges libéraux, la Cour a rejeté cette demande – laissant les protections en place pour un mois supplémentaire. Kavanaugh, cependant, a écrit un très bref avis avertissant l’administration Biden de ne pas prolonger le moratoire au-delà de juillet.

Le résultat, en d’autres termes, est que ce n’est pas vraiment une victoire politique pour les locataires. En effet, l’opinion de Kavanaugh déplace la loi quelque peu vers la droite sur la question de savoir si les agences fédérales peuvent prendre des mesures innovantes pour répondre à une crise.

Pourtant, alors que la décision de l’Alabama Association of Realtors est la plus petite victoire possible pour les locataires, la décision de la Cour de ne pas intervenir dans cette affaire sauve potentiellement des millions de personnes d’une catastrophe immédiate. Le moratoire est une politique imparfaite – certaines expulsions ont eu lieu même alors qu’il était en place – mais il a joué un rôle important dans le maintien des personnes logées pendant la pandémie. Plus de 11 millions d’Américains sont en retard sur leur loyer, selon un rapport du 31 mai de CNBC. Ainsi, si même une fraction de ces Américains est admissible à un allégement en vertu du moratoire sur les expulsions, ils sont désormais à l’abri de l’expulsion pendant un mois supplémentaire.

Les plaignants ont avancé un argument très susceptible de convaincre les juges conservateurs

Le moratoire est né d’un décret d’août 2020 du président de l’époque, Donald Trump, qui a demandé au gouvernement fédéral de « examiner si des mesures mettant temporairement fin aux expulsions résidentielles de locataires pour non-paiement du loyer sont raisonnablement nécessaires pour empêcher la propagation de COVID. -19 d’un État ou possession vers tout autre État ou possession.

Quelques semaines après la publication de ce décret, les Centers for Disease Control and Prevention ont émis un moratoire temporaire sur les expulsions qui devait initialement expirer fin 2020 – il a été prolongé plusieurs fois depuis lors, à la fois par le CDC et par le Congrès. .

Comme justification légale de l’émission d’un tel moratoire, le CDC a évoqué une loi fédérale, qui permet à l’agence de «faire et d’appliquer des règlements comme dans [its] jugement sont nécessaires pour empêcher l’introduction, la transmission ou la propagation de maladies transmissibles.

Il s’agit d’une délégation de pouvoir assez large à une agence fédérale, et qui semblait conçue pour inciter les juges conservateurs – y compris la majorité des juges de la Cour suprême – qui ont indiqué qu’ils voulaient réduire la capacité du Congrès à déléguer le pouvoir réglementaire aux agences, et aussi que les lois existantes donnant pouvoir aux agences devraient être interprétées de manière restrictive.

En vertu de la loi en vigueur, il existe de solides arguments juridiques selon lesquels le CDC a agi dans le cadre de son autorité lorsqu’il a émis le moratoire. Comme la Cour suprême l’a expliqué dans Mistretta c. États-Unis (1989), le Congrès dispose d’une large autorité pour déléguer le pouvoir de réglementation aux agences fédérales, et la Constitution permet de telles délégations de pouvoir tant que le Congrès établit « par un acte législatif un principe intelligible auquel la personne ou l’organisme habilité à [exercise the delegated authority] est invité à se conformer.

Ainsi, sous Mistretta, il y avait un argument fort selon lequel le moratoire du CDC est légal. Le Congrès a délégué une large autorité de santé publique à une agence fédérale, mais il a établi un «principe intelligible» pour guider l’utilisation de cette autorité. Le CDC ne pouvait édicter que les règlements qu’il jugeait nécessaires pour « empêcher l’introduction, la transmission ou la propagation de maladies transmissibles ».

Mais au moins cinq membres de la Cour suprême actuelle ont déjà signalé qu’ils n’étaient pas d’accord avec Mistretta et qu’ils souhaitaient imposer des restrictions beaucoup plus strictes à la capacité du Congrès de déléguer le pouvoir de réglementation aux agences fédérales. Les larges délégations de pouvoir, a écrit le juge Neil Gorsuch dans une opinion dissidente influente en 2019, sont hautement suspectes. Il est plus important d’empêcher les agences fédérales d’avoir des « choix politiques illimités » que de leur donner la flexibilité de gouverner. Maintenant, avec une majorité conservatrice de 6-3 à la Cour, cette opinion dissidente est beaucoup plus susceptible de guider une décision future.

Ainsi, les propriétaires et les agents immobiliers de l’Alabama Association of Realtors ont fait valoir que le moratoire du CDC soulevait de « sérieuses préoccupations constitutionnelles » en raison de la « portée époustouflante » de la loi permettant au CDC de déclarer ce moratoire. Ils ont également soutenu que la loi devrait être interprétée de manière restrictive de manière à limiter l’autorité du CDC.

En bref, ils ont présenté une cause qui ferait appel à la Cour actuelle.

Les plaignants ont perdu, malgré cinq juges d’accord avec leurs arguments juridiques

Quatre juges – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett – auraient accordé aux plaignants de l’Alabama Association of Realtors la réparation qu’ils demandaient. Pendant ce temps, Kavanaugh a écrit une opinion inhabituelle d’un paragraphe expliquant qu’il était d’accord avec les plaignants sur le fait que l’ordonnance du CDC est illégale, mais qu’il leur refusait de toute façon une réparation.

La raison la plus probable de l’approche inhabituelle de Kavanaugh provient du fait que cette affaire est survenue sur le « dossier fantôme » de la Cour, un mélange d’ordonnances d’urgence, de réponses aux demandes de suspension et d’autres décisions qui sont généralement rendues sans briefing complet ni plaidoirie orale.

Traditionnellement, la Cour suprême a été réticente à rendre des affaires importantes et faisant jurisprudence sur son dossier fantôme, en raison du risque qu’elle rende une opinion bâclée ou inconsidérée si elle agit trop rapidement. Comme l’a prévenu la juge Sonia Sotomayor dans un avis de 2020, les affaires de contre-jour « obligent la Cour à examiner d’importantes questions statutaires et constitutionnelles qui n’ont pas été pleinement examinées par les juridictions inférieures, selon des calendriers abrégés et sans plaidoirie ».

Mais cette Cour suprême n’a pas toujours honoré cette tradition. Depuis que Barrett a rejoint la Cour l’automne dernier, donnant aux républicains nommés une majorité de 6 contre 3, la Cour a rendu une série d’opinions fantômes qui ont révolutionné une grande partie de sa jurisprudence en matière de religion – donnant des victoires historiques à la droite religieuse dans le processus. Kavanaugh a soutenu ces décisions radicales.

Néanmoins, dans Alabama Association of Realtors, Kavanaugh semble avoir décidé d’adopter une approche plus modeste. Bien que Kavanaugh ait été d’accord avec un tribunal inférieur qui a statué que le CDC “a dépassé son autorité statutaire existante en décrétant un moratoire sur les expulsions à l’échelle nationale”, il a finalement décidé de laisser le moratoire expirer de lui-même à la fin du mois de juillet.

Il a ajouté qu'”une autorisation claire et spécifique du Congrès (via une nouvelle législation) serait nécessaire pour que le CDC prolonge le moratoire après le 31 juillet”.

Ainsi, alors que Kavanaugh a évité la perturbation immédiate de l’arrêt immédiat du moratoire, il est prêt à voter le cinquième pour annuler tout effort futur visant à prolonger le moratoire à moins que le Congrès n’agisse.