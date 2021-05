La Cour suprême déclare que la politique d’oxygène du Centre a besoin d’un relooking

Cependant, dans le Maharashtra, un groupe de travail d’une douzaine de médecins a été formé pour communiquer et conseiller les hôpitaux sur les soins en cas de pandémie dans les zones rurales.

La Cour suprême a déclaré jeudi que la formule de distribution d’oxygène du Centre devait être relookée car elle avait largement sous-estimé les besoins de Delhi.

Un banc comprenant les juges DY Chandrachud et MR Shah a déclaré que la formule actuelle du Centre, actuellement élaborée sur l’arrangement «oxygène-lit» pour les patients Covid, «a besoin d’un relooking».

Mercredi, le CS avait demandé au Centre de présenter un plan global pour s’assurer que Delhi reçoive son quota d’environ 700 tonnes métriques d’oxygène par jour.

La cour suprême a interrogé le Centre sur sa disponibilité et son plan d’action pour faire face à la troisième vague imminente de la pandémie de Covid, alors même qu’il trouvait grossièrement sa formule actuelle «approximative» pour la distribution d’oxygène aux États, en particulier à Delhi. sous-estimé.

«Lorsque vous avez préparé la formule, tous ceux qui sont allés aux soins intensifs n’avaient pas besoin d’oxygène. Mais maintenant, de nombreux patients isolés à domicile ont besoin d’oxygène. Votre formule ne prend pas en compte les ambulances, les établissements de soins Covid, etc. », a déclaré le juge Chandrachud, dirigeant un audit complet du système de distribution afin de lui donner une vision pan-indienne qui fixe la responsabilité une fois les stocks libérés. Il a également décidé de former un comité d’experts pour l’audit de l’oxygène, comme le souhaitait le Centre.

Le banc a déclaré que le Centre doit commencer les préparatifs et finaliser une nouvelle formule d’allocation, d’approvisionnement et de distribution d’oxygène d’une «manière scientifique» avant la vague à venir. En outre, il a souligné la nécessité d’un processus de vaccination rapide, car la troisième poussée potentielle est susceptible d’affecter les enfants, selon les experts.

«Quand la troisième vague arrivera, comment allez-vous y faire face? Nous sommes au stade 2 de la pandémie. L’étape 3 peut avoir des paramètres très différents. Si nous nous préparons aujourd’hui, nous serons en mesure de gérer l’étape 3. Quel est le problème de l’amélioration de l’offre? Cela sauvera les gens de la panique liée à l’oxygène et créera un tampon… Il s’agit de répartir correctement l’oxygène et de définir les modalités, y compris une bonne distribution », a déclaré le juge Chandrachud au solliciteur général Tushar Mehta.

Le banc a observé qu’une «formule minimale sujette aux défauts» pour l’approvisionnement, l’allocation et la distribution de l’oxygène était le besoin de l’heure, et que l’allocation et la distribution de l’oxygène entre les États devraient être fondées sur un «audit d’oxygène», qui déterminera le besoin réel d’oxygène dans un état.

Le juge Shah a également soulevé la question de savoir comment le gouvernement gère la situation dans les zones rurales. «Pour le moment, nous ne regardons que Delhi. Mais qu’en est-il des zones rurales où la plupart des gens souffrent? Nous devons considérer une situation pan-indienne ainsi que les situations futures », a-t-il dit. Le juge Chandrachud a également souligné les infrastructures de santé rudimentaires dans les zones rurales.

Cependant, dans le Maharashtra, un groupe de travail d’une douzaine de médecins a été formé pour communiquer et conseiller les hôpitaux sur les soins en cas de pandémie dans les zones rurales.

Qualifiant l’attribution d’oxygène du Centre aux États arbitraires, l’avocat de Delhi, Rahul Mehra, a déclaré que si un audit était nécessaire, il était nécessaire d’examiner ces allocations et les pétroliers.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.