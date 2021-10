La Cour suprême déclare que le gouvernement de l’UP doit dissiper les doutes qu’il traîne les pieds sur l’incident de Lakhimpur Kheri

Plusieurs vidéos de l’incident ont été reçues et envoyées pour des examens médico-légaux, a déclaré l’avocat principal, tout en demandant plus de temps pour déposer un nouveau rapport de situation.

Demandant au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’enregistrer les déclarations de tous les témoins de l’incident de Lakhimpur Kheri du 3 octobre au cours duquel huit personnes, dont quatre agriculteurs, ont été tuées, la Cour suprême a déclaré que « cela ne devrait pas être une histoire sans fin » et que l’État doit dissiper l’impression qu’il « traînait des pieds ».

Entendant un PIL dans l’affaire impliquant prétendument Ashish Mishra, fils du ministre d’État de l’Union pour la maison Ajay Mishra, un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a demandé à l’avocat principal Harish Salve, comparaissant pour le gouvernement UP, de s’assurer que les déclarations des témoins ont été enregistrées avant un magistrat et une protection adéquate leur ont été accordées. Jusqu’à présent, 10 personnes, dont Mishra, ont été arrêtées dans cette affaire.

Lorsque Salve a déclaré à la magistrature que l’État avait déposé un rapport de situation sous pli scellé, le CJI a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de le déposer sous pli scellé et qu’il avait reçu le rapport juste avant l’audience. « Nous avons attendu jusqu’à 1 heure du matin hier soir pour tout dépôt, mais nous n’avons rien reçu », a déclaré le CJI.

En parcourant le rapport d’étape, les juges ont noté que sur 34 témoins, seules les déclarations de quatre témoins ont été enregistrées jusqu’à présent. « On sent que vous traînez les pieds. Veuillez dissiper cela », a déclaré la magistrature à Salve, qui a déclaré que deux FIR avaient été déposés dans l’affaire – l’un lié au meurtre d’agriculteurs et l’autre au lynchage d’autres personnes.

Plusieurs vidéos de l’incident ont été reçues et envoyées pour des examens médico-légaux, a déclaré l’avocat principal, tout en demandant plus de temps pour déposer un nouveau rapport de situation.

Refusant la demande de l’avocat des pétitionnaires Shiv Kumar Tripathi d’accéder au rapport, les juges ont déclaré qu’« il s’agit d’une question sensible… Ce n’est pas un secret. Mais voyons mercredi prochain. Il a également affiché l’affaire pour une nouvelle audience le 26 octobre.

Le 3 octobre, un convoi de trois véhicules transportant prétendument le fils du ministre de l’Union avait heurté un groupe d’agriculteurs qui protestaient contre les lois agricoles controversées à Lakhimpur Kheri. Pas moins de huit personnes, dont quatre agriculteurs, ont été tuées. Le fils du ministre a été arrêté dans l’affaire plus tard après que le tribunal suprême a renversé le gouvernement de l’UP en raison du retard pris dans l’arrestation de l’accusé. La plus haute juridiction a donné suite à une lettre de pétition envoyée par les avocats Shiv Kumar Tripathi et CS Panda qui ont demandé une enquête du CBI sur l’affaire.

