La Cour suprême déclare que les plateformes de médias sociaux sont utilisées pour diffuser de fausses nouvelles

« Ce qui est montré dans une section de médias privés porte un ton communautaire. En fin de compte, ce pays va avoir une mauvaise réputation. Avez-vous déjà tenté de réglementer ces chaînes privées », a demandé la magistrature au procureur général Tushar Mehta, qui a répondu en disant « non seulement des histoires communautaires mais aussi des histoires plantées. Ces portails mettent même de fausses nouvelles ».

Se déclarant préoccupée par la diffusion d’informations sur un ton commun par une section des médias, y compris des portails Web, la Cour suprême a déclaré jeudi que les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook et YouTube étaient utilisées à mauvais escient pour ternir l’image des institutions et des juges en raison de la absence de mécanisme de régulation. Il a également déclaré que si cela continuait sans contrôle, cela apporterait une mauvaise réputation au pays.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a déclaré que les sociétés de médias sociaux, Twitter, Facebook et YouTube, ne leur répondaient jamais et qu’il n’y avait aucun contrôle sur les fausses nouvelles et les calomnies sur les portails Web et les chaînes YouTube. « Ils écrivent (hébergent) n’importe quoi contre les juges, les institutions sans responsabilité. Ils ne s’inquiètent que des hommes puissants et non des juges, des institutions ou des gens ordinaires », a déclaré le CJI.

“Si vous allez sur YouTube, vous découvrirez comment les fausses nouvelles circulent librement et n’importe qui peut créer une chaîne sur YouTube”, a déclaré le banc, comprenant également CJI, et les juges Surya Kant et AS Bopanna.

Le SG a déclaré aux juges que le gouvernement central avait introduit des règles sur les technologies de l’information (lignes directrices intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), 2021, qui fournissaient un mécanisme de recours et une résolution rapide des griefs des utilisateurs de médias sociaux et de plateformes Over-The-Top. Les règles ont également mandaté les sociétés de médias sociaux de nommer un résident indien en tant qu’agent de règlement des griefs.

« Le vrai conflit se situe entre la liberté de la presse et le droit des citoyens d’obtenir des informations pures. Nous avons essayé de réglementer et d’équilibrer », a fait valoir le SG, ajoutant que le SC peut adopter une vision holistique des règles relatives au plaidoyer du gouvernement visant le transfert de la pétition contre les nouvelles règles informatiques en instance devant différentes hautes juridictions.

Ces remarques sont intervenues lors de l’audition d’un plaidoyer de Jamiat Ulema-E-Hind contre la diabolisation des membres de Tablighi Jamaat, qui ont participé à Nizamuddin Markaz ici en mars 2020, dans une section des médias lors de la première vague de pandémie de Covid-19.

