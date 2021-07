La Cour suprême demande à Facebook MD de comparaître devant l’Assemblée de Delhi

in

Le jugement est intervenu à la suite d’une requête de Mohan contestant la validité de la convocation du panel de l’Assemblée revendiquant son droit au silence.

La Cour suprême a refusé jeudi de suspendre la convocation délivrée au vice-président et directeur général (MD) de Facebook India, Ajit Mohan, par le panel de l’Assemblée de Delhi dans l’affaire des émeutes de Delhi, affirmant qu’il était nécessaire que les plateformes de médias sociaux rendent des comptes à ses utilisateurs.

Il a également estimé que l’Assemblée de Delhi peut demander des informations à Facebook et à ses responsables sur son rôle présumé dans les émeutes de Delhi, mais ne peut pas aborder les questions d’ordre public en agissant en tant que procureur.

Qualifiant de « prématurée » l’appréhension d’une action coercitive alléguée par Facebook et Mohan suite à une convocation émise par le Comité pour la paix et l’harmonie de l’Assemblée de Delhi, un banc dirigé par le juge Sanjay Kishan Kaul a demandé aux hauts gradés de comparaître devant le panel de l’Assemblée de Delhi dans le cadre de l’enquête sur les émeutes de 2020 .

Notant que Facebook comptait environ 2,85 milliards d’utilisateurs actifs par mois en mars, ce qui représente plus d’un tiers de la population totale de cette planète, dont environ 270 millions d’utilisateurs enregistrés en Inde, le tribunal suprême a déclaré que « des pouvoirs aussi vastes doivent nécessairement s’accompagner de responsabilités. . Des entités comme Facebook doivent rester responsables envers ceux qui leur confient un tel pouvoir. Alors que Facebook a joué un rôle crucial pour permettre la liberté d’expression en donnant une voix aux sans-voix et un moyen d’échapper à la censure de l’État, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait qu’il est simultanément devenu une plate-forme pour des messages, des voix et des idéologies perturbateurs… »

Le comité de l’Assemblée de Delhi a “le droit de rechercher des informations sur toute question liée à la paix et à l’harmonie sans empiéter sur (le) domaine des lois centrales”, a déclaré la plus haute juridiction. Cependant, la plateforme de médias sociaux ne peut être contrainte de répondre à des questions liées à l’ordre public ou à tout autre sujet relevant du domaine du Centre.

L’assemblée de Delhi est comme n’importe quelle autre assemblée, à l’exception de certaines zones en dehors de son domaine, et son pouvoir de privilège incluait également le pouvoir de convoquer des non-membres, a déclaré la plus haute juridiction tout en soulignant que les actions pénales concernant les émeutes de février 2020 dans le nord-est de Delhi étaient déjà pendantes avant un tribunal de première instance.

Le comité pour la paix et l’harmonie dirigé par le député AAP Raghav Chadha a été formé le 2 mars 2020, à la suite des émeutes de Delhi, alors que “de sérieuses questions ont été soulevées sur le rôle de la plate-forme Facebook en tant que mécanisme de diffusion de la haine et de la division”.

La plus haute juridiction a toutefois exprimé son mécontentement face aux déclarations de Chadha selon lesquelles Facebook devrait être désigné comme accusé et poursuivi dans les émeutes, sans entendre les responsables de la plateforme de médias sociaux.

