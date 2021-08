La Cour suprême demande au Centre de pourvoir les postes vacants au tribunal en 10 jours, le critique pour ne pas avoir suivi les instructions

in

La Cour suprême avait également soupçonné le rôle de certains lobbies derrière le retard. (Fichier)

La Cour suprême a critiqué aujourd’hui le Centre pour ne pas avoir suivi ses instructions et a donné au gouvernement 10 jours pour procéder à des nominations dans les tribunaux. Notamment, le tribunal avait demandé une réponse du Centre dans les 10 jours le 5 août lui demandant d’informer le tribunal des mesures prises pour pourvoir les postes vacants. Le tribunal suprême avait également soupçonné le rôle de certains lobbies derrière le retard. La plus haute juridiction avait qualifié le non-remboursement de postes vacants dans divers tribunaux de “désolant état de choses”.

Plus de détails sont attendus.

