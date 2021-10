La Cour suprême demande aux HC de rendre le dépôt électronique des affaires obligatoire dans certains types d’affaires à partir du 1er janvier

La lettre prend de l’importance compte tenu du fait que le pouvoir judiciaire a été contraint de recourir à la technologie et a tenu des audiences par vidéoconférence.

Faisant un pas vers la numérisation de la justice, la Cour suprême a demandé aux hautes juridictions du pays de rendre obligatoire le dépôt électronique des requêtes à compter du 1er janvier de l’année prochaine devant elles dans certains types d’affaires.

Dans une communication du 9 octobre, le président du comité électronique de la cour suprême a demandé aux greffes des hautes juridictions d’assurer « le dépôt électronique des affaires/requêtes par le gouvernement dans tous les types d’affaires qui doit être rendu obligatoire à partir du 1er janvier. 2022. Après une telle date, il ne devrait y avoir aucun dépôt physique d’affaires par le gouvernement dans aucune affaire.

La lettre prend de l’importance compte tenu du fait que le pouvoir judiciaire, après avoir été touché par le COVID-19 et les restrictions qui en découlent imposées en mars 2020, a été contraint de recourir à la technologie et a tenu des audiences par vidéoconférence.

« Le dépôt électronique doit être rendu obligatoire pour tous, dans certaines catégories de matières telles que les revenus, les impôts, l’arbitrage, les litiges commerciaux et toute autre catégorie jugée appropriée par la haute cour… », lit-on dans la lettre écrite aux hautes cours.

Les poursuites pour recouvrement d’argent, les réclamations pour rejet de chèques, les demandes de pension alimentaire, les demandes de divorce par consentement mutuel et les demandes de mise en liberté sous caution peuvent également être envisagées pour le dépôt électronique obligatoire, indique la lettre.

« Une note/circulaire de pratique appropriée peut être émise pour retirer l’exigence de soumission de copies physiques du dossier, si le dépôt électronique a été effectué », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.