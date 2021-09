La Cour suprême demande aux tribunaux d’insolvabilité de respecter les délais de résolution

C’est parce qu’une fois qu’ils jettent leur chapeau sur le ring et que leur proposition est acceptée par le CdC, ils seraient liés par leur proposition.

Lundi, la Cour suprême a appelé le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) et le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) à respecter strictement les délais (limite de 330 jours) stipulés dans le Code de l’insolvabilité et de la faillite et à clarifier immédiatement les plans de résolution en attente comme les retards pourraient avoir de graves conséquences économiques et affecter la viabilité de la loi sur l’insolvabilité.

Le tribunal suprême a également réitéré qu’un demandeur de résolution réussi ne peut pas retirer ou modifier son plan de résolution après sa soumission à la NCLT, car permettre un tel processus ouvert aurait un impact délétère sur l’entreprise débitrice, ses créanciers et l’économie dans son ensemble, car le la valeur de liquidation s’épuise avec le passage du temps, « frustre ainsi l’objectif principal de l’IBC ».

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a déclaré que «des retards excessifs provoquent une incertitude commerciale, une dégradation de la valeur de l’entreprise débitrice et rendent le processus d’insolvabilité inefficace et coûteux. Nous exhortons la NCLT et la NCLAT à être sensibles à l’effet de tels retards sur le processus de résolution de l’insolvabilité et à être conscients que les ajournements entravent l’efficacité du processus judiciaire.

La NCLT et la NCLAT devraient s’efforcer, dans la mesure du possible, de respecter strictement les délais stipulés dans l’IBC et de clarifier les plans de résolution en attente immédiatement, a-t-il déclaré.

Il a également noté que « le retard judiciaire était l’une des principales raisons de l’échec du régime d’insolvabilité qui était en vigueur avant l’IBC. Nous ne pouvons pas laisser le régime d’insolvabilité actuel subir le même sort.

Tout en déclarant que l’intention législative de la loi ne peut être outrepassée par le tribunal, les juges ont déclaré que « ces retards, s’ils sont systémiques et fréquents, auront un impact indéniable sur l’évaluation commerciale que les parties entreprennent au cours de la négociation ».

Le jugement est intervenu sur un lot d’appels dirigés par Ebix Singapour demandant l’annulation de l’ordonnance NCLAT qui refusait à Ebix de retirer son offre publique d’achat sur Educomp Solutions, qui devait aux prêteurs près de 3 000 crores. Educomp a été admise en procédure collective en 2017.

La NCLAT avait annulé l’ordonnance de la NCLT qui avait permis à Ebix de retirer son offre publique d’achat, estimant que le tribunal n’avait pas compétence pour accueillir ou autoriser la demande de retrait déposée par Ebix après approbation de son plan de résolution par le comité des créanciers dirigé par SBI.

Tout en confirmant le jugement de la NCLAT selon lequel un plan de résolution soumis est contraignant et irrévocable entre les prêteurs et le demandeur de résolution retenu, le CS a déclaré que le cadre d’insolvabilité existant en Inde ne prévoyait aucune possibilité d’effectuer d’autres modifications ou retraits des plans de résolution approuvés par le CoC. une fois soumis au NCLT.

« Un demandeur de résolution, après avoir obtenu les informations financières de l’entreprise débitrice par le biais des services publics d’information et avoir consulté le GI, est supposé avoir analysé les risques liés à l’activité de l’entreprise débitrice et soumis une proposition réfléchie », a déclaré le jugement.

Se félicitant du jugement, l’avocat principal Nakul Dewan, qui a comparu pour Resolution Professional dans l’affaire, a déclaré que «c’est un excellent jugement car il apporte une certitude dans le processus en vertu de l’IBC et garantit que seules les parties qui sont sérieusement intéressées à faire demi-tour une entreprise débitrice soumise au processus CIRP entre dans la mêlée. C’est parce qu’une fois qu’ils jettent leur chapeau sur le ring et que leur proposition est acceptée par le CdC, ils seraient liés par leur proposition.

Cependant, dans le cas de Kundan Care, le SC, à titre de mesure de redressement unique, a permis la modification du plan de résolution pour Astonfield, comme demandé à la fois par le demandeur de la résolution et le CoC, en raison de l’incertitude entourant un PPA, autorisé par la décision du SC en Affaire Gujarat Urja.