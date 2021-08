La Cour suprême demande une réponse de Morepen Labs dans l’affaire 2003

in

Un banc dirigé par la juge Indira Banerjee a envoyé un avis à Morepen Labs et a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 9 septembre.

La Cour suprême a admis lundi l’appel de la Securities and Exchange Board of India (Sebi) contre l’ordonnance du Securities Appellate Tribunal (SAT) qui annulait l’ordonnance du régulateur Sebi interdisant à la société pharmaceutique Morepen Laboratories basée à Delhi des marchés des valeurs mobilières pendant un an pour avoir induit en erreur divulgations concernant l’émission de certificats de dépôt globaux (GDR) en 2003.

Déclarant que la SAT n’avait pas pris en compte son explication pour le retard présumé, l’avocat principal CU Singh, comparaissant pour Sebi, a fait valoir que le tribunal suprême avait confirmé en 2015 sa compétence pour exclure les entités pour violation de son Sebi (Interdiction des fraudes et des abus Trade Practices) relatives au marché des valeurs mobilières) Règlements, 1995, (PFUTP) en ce qui concerne les GDR dont les actions sous-jacentes sont détenues auprès de dépositaires basés en Inde.

L’avocat Somasekhar Sundaresan, représentant Morepen Labs, s’est toutefois opposé à l’appel de Sebi, affirmant que le problème de la RDA avait eu lieu en 2003 et que l’avis de justification avait été publié en 2017, après tant de retard.

Sebi a déclaré au SC qu’il avait enquêté en 2009 sur 59 problèmes de GDR posés par 51 entreprises indiennes, dont Morepan Labs, entre 2002 et 2014. Pour cela, le régulateur du marché avait même approché des régulateurs étrangers pour obtenir des informations car les transactions étaient effectuées en dehors de l’Inde. « L’ensemble du processus de collecte d’informations était complexe, fastidieux et chronophage. Par conséquent, l’enquête sur la question de la RDA menée par Morepen s’est achevée vers mars 2017 », a-t-il déclaré dans son appel déposé par l’intermédiaire de l’avocat Pratap Venugopal.

Sebi a également découvert que les GDR de Morepen avaient été souscrits par deux entités basées aux îles Vierges britanniques, Solsec Company et Seviron Company, qui ont obtenu des prêts d’une valeur de 7 millions USD et 8 millions USD, respectivement, grâce à un accord de crédit de Banco Efisa, SFE, SA, basée à Lisbonne. En outre, Morepen avait obtenu un prêt obtenu par Solsec et Seviron auprès de Banco en mettant en gage le produit de la RDA par le biais d’un accord de « frais de compte » avec Banco, a déclaré Sebi au SC.

L’enquête a également révélé que Sushil Suri, qui était le directeur général de Morepen Labs, avait exécuté l’accord sur les frais de compte avec trois autres administrateurs à l’époque, a déclaré Sebi, ajoutant que sur la base des conclusions, un avis de justification a été publié en juin 2017 à Morepan Labs lui demandant d’expliquer pourquoi lui et ses administrateurs ne devraient pas être inculpés pour violation du règlement Sebi.

Cependant, la SAT, tout en annulant l’ordonnance du Sebi, a estimé qu’il y avait eu un retard excessif dans la délivrance de l’avis de justification et que le pouvoir de décider n’avait pas été exercé dans un délai raisonnable, donc aucune instruction n’aurait pu être imposée.

En outre, Morepan Labs n’aurait pas pu être détenu pour avoir émis une déclaration trompeuse en vertu du règlement 5 (1) du PFUTP car il avait été exonéré de fraude et il n’y avait pas eu de détournement de fonds lors de l’émission du RDA, a déclaré le tribunal, ajoutant que il n’y a pas de constat de violation de la procédure adoptée par Morepen dans l’émission de GDR et la seule charge restante était la non-divulgation de la convention de frais de compte conclue en mars 2003 avec Banco avant la bourse.

