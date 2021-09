La Cour suprême demande une réponse du gouvernement au plaidoyer des entreprises Anil Ambani demandant le remboursement du DoT

Un banc dirigé par le juge UU Lalit a envoyé un avis au gouvernement sur une demande déposée par les deux sociétés qui ont fait valoir que tout traitement préférentiel accordé à tout créancier par rapport aux autres créanciers est interdit en vertu de l’article 14 de l’IBC.

Vendredi, la Cour suprême a demandé une réponse du gouvernement à un plaidoyer des sociétés Anil Ambani en difficulté – Reliance Communication (RCL) et Reliance Telecom (RTL) – demandant le remboursement du montant excédentaire de plus de Rs 104 crore, qui aurait été « illégalement ». et illégalement” encaissé par le DoT contre leurs cotisations de Rs 774 crore vers les cotisations différées du spectre.

Les entreprises en faillite, qui en sont aux dernières étapes de la procédure d’insolvabilité, ont demandé des éclaircissements sur le jugement du tribunal suprême du 7 janvier de l’année dernière qui demandait au gouvernement de leur rembourser 104,34 crores de roupies. Le gouvernement avait encaissé des garanties bancaires fournies par les sociétés Ambani – RCL et RTL – à hauteur de 908.91 crores de Rs contre les cotisations réelles de 774,25 crores de Rs pour les versements de spectre différés pour 2018.

Les sociétés craignent que le DoT « puisse compenser le montant excédentaire illégalement encaissé, destiné à être restitué, vers les revenus bruts ajustés », ce qui serait non seulement incorrect et contraire à l’arrêt SC, mais serait également en violation des dispositions de l’IBC.

Malgré le rejet de ses appels à la fois par le SC et le TDSAT contre le remboursement, le DoT n’a pas encore remboursé le montant excédentaire, qui a été «illégalement et illégalement» encaissé, ont indiqué les sociétés dans leur demande.

Au cours du CIRP en cours, seules les réclamations vérifiées et admises sont soit résolues conformément à un plan de résolution approuvé par NCLT, soit en liquidation, selon le cas, a fait valoir l’avocat principal Arvind Datar, au nom des sociétés Reliance.

RCL et son prédécesseur, Sistema Shyam Tele Services, ont remporté un succès lors des enchères de spectre de 2015 et 2013, respectivement. Après la fusion de Sistema avec RCL, ses actifs et passifs, y compris la licence de spectre, avaient été dévolus à cette dernière. Alors que le gouvernement a approuvé le transfert en octobre 2017, RCL et RTL avaient mis en sac d’autres fréquences lors des enchères de 2015. Cependant, RCL n’a pas payé la troisième tranche de frais de spectre différés de 281,45 crores de Rs en termes de NIA 2013. Cela a conduit à l’encaissement de garanties bancaires à hauteur de 281,45 crores de Rs et d’un autre crore de Rs 492,79 pour la responsabilité du spectre différé en vertu de la NIA. 2015.

Bien que la Cour suprême en 2018 ait accordé plus de temps à RCL et RTL pour payer leurs cotisations, les deux sociétés ne se sont pas conformées, ce qui a incité le gouvernement à encaisser des garanties bancaires à hauteur de 908,91 crores de Rs contre les cotisations réelles de 774,25 crores de Rs. Alors que les deux titulaires de licence ont soumis plus tard en août 2018 de nouvelles garanties bancaires de 774,25 crores de roupies pour les prochaines tranches de la responsabilité du spectre différé, le gouvernement n’a pas remboursé le montant excédentaire.

RCL et RTL ont ensuite déplacé le TDSAT, qui en décembre 2018 a ordonné au gouvernement central de restituer environ Rs 104,34 crore. Le DoT a déjà ajusté Rs 30,33 crore sur le montant encaissé de Rs 908 crore.

