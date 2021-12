La Cour suprême détermine que les patrons peuvent opposer leur veto au travail des fonctionnaires après l’âge de 65 ans

27/12/2021 à 07:28 CET

Employés qui souhaitent continuer à fournir leurs services à l’Administration au-delà de 65 ans doivent présenter une fiche de service qui justifie que leur La permanence est un réel avantage pour l’Administration, tel qu’établi comme doctrine par la Cour suprême dans un récent arrêt de sa Chambre contentieuse-administrative.

La résolution, émise à la mi-novembre dernier et à laquelle EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, journal appartenant au même groupe éditorial que ce média, a eu accès, rejette l’appel lancé par un auditeur de Cour des comptes sollicitant le maintien de ses fonctions jusqu’à 70 ans, alléguant l’existence de postes vacants. Contre lui, de nombreux rapports de vos supérieurs remettant en cause la qualité de votre travail, aussi bien que plaintes de leurs collègues pour les nombreux appels personnels qu’il a passés et reçus dans son bureau.

La sentence, dont le rapporteur a été le magistrat José Luis Requero, rejette le pourvoi que le requérant, après 44 ans de service devant la juridiction de contrôle, présenté contre la résolution signée par le président précédent de cet organe, Maria José de la Fuente, en juin 2020. Votre recours a été rejeté et vous avez été paiement des frais de processus.

L’appelant était un fonctionnaire de la Organe Technique d’Audit et de Contrôle Externe de la Cour des Comptes et dans sa requête devant le tribunal de grande instance, il rejette qu’il y avait des raisons organisationnelles ou objectives de lui refuser la prolongation du service qu’il a présenté en vertu de l’article 67.3 de la Statut de base de l’employé public.

Manque de troupes

Il l’a justifié par la nécessité du corps des fonctionnaires appartenant au groupe 2, auquel il appartenait, puisque dans la liste des emplois de la Cour des comptes il y avait 324 places avec provision budgétaire Bien qu’ils n’aient été comptabilisés qu’au moment de votre demande 260 soldats. A cela s’ajoutait l’existence de 24 postes vacants sans dotationr du Groupe spécifique auquel il appartenait, ainsi que l’annonce d’un concours pour pourvoir des postes deux mois avant son départ à la retraite.

Dans son appel, le fonctionnaire a tenté de lutter contre le rapports défavorables contre eux, dans laquelle leurs supérieurs parlent d’une qualité de leur travail « significativement inférieure à celle de leurs collègues de niveau de complément de destination identique ou inférieur ». À cette fin, elle allègue que les sources utilisées pour arriver à cette évaluation et les paramètres de comparaison entre les employés ne sont pas inclus dans lesdits rapports.

En ce qui concerne d’autres rapports, qui indiquent qu’il a passé et reçu de nombreux appels téléphoniques privés qui ont motivé la Réclamation de « ses collègues bureaux et des bureaux voisins », le fonctionnaire affirme qu’il s’agit d’une accusation sans preuve et a livré, en défense, des courriels dans lesquels les fonctionnaires des bureaux voisins le démentent.

Encaisser les arriérés

Pour toutes ces raisons, il a demandé à la Cour suprême de déclarer la nullité de la résolution émise par De la Fuente et de déclarer son droit de prolonger son séjour en service actif et, par conséquent, le réintégration dans votre emploi à la Cour des comptes, avec Paiement des perceptions économiques qui avaient cessé de recevoir depuis sa retraite.

Dans les fondements juridiques de la sentence, la Cour de cassation rappelle que sa jurisprudence, désormais érigée en doctrine, établit qu’outre les besoins d’organisation, l’administration doit prendre en compte « les situation personnelle du fonctionnaire comme, par exemple, votre niveau d’adéquation aux normes de qualité et le volume de travail prévu pour leur poste », ce qui conduit à évaluer leur assiduité ou s’il contribue à la réalisation des objectifs de l’organisme dans lequel il fournit des services.

Intérêts publics

« En définitive, on évalue si la prolongation de leur vie active est positive pour les intérêts publics identifiés à ceux que l’Administration satisfait », précise la Cour suprême, qui rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’elles aient imposé des mesures disciplinaires au fonctionnaire pour faire une évaluation négative de son travail.

« D’abord un truisme : qu’il y a une règle générale et son exception », ajoute l’arrêt de la Cour suprême, pour expliquer ensuite que « la règle générale est celle imposée par la loi et c’est que La relation de service qui lie le fonctionnaire à l’Administration expire à l’âge de la retraite. soixante-cinq ans; l’exception est qu’il peut durer jusqu’à soixante-dix ans.

Il ne s’agit pas tant « d’un avantage pour le fonctionnaire – ce qui est le cas – que, plutôt, d’un avantage pour l’administration« En fin de compte, si l’on accède à la prolongation, c’est parce que les deux intérêts convergent, celui du fonctionnaire qui veut continuer à travailler et celui de l’Administration qui ne veut pas le perdre.

Retards occasionnés

S’agissant de ce cas particulier, la Cour de cassation rappelle que la raison de ne pas prolonger leur séjour à la Cour des comptes doit être recherchée dans leur piètre performance, qui selon les rapports présentés était bien inférieure à celle du reste de l’équipe pendant la plupart des 2018, 2019 et jusqu’en juillet 2020, « avec des retards dans la livraison de votre travail provoquant des demandes répétées tant de la part du supérieur direct que de la direction technique ».

Au final, l’arrêt de la Cour suprême rappelle « que les travaux ont été livrés à la hâte, sans profondeur et avec des erreurs, rendant la surveillance difficile. Cela affecte cela n’a pas tenu la formation technique à jour pour l’exercice de ses fonctions de telle sorte qu’au cours des treize dernières années, il n’a demandé qu’un seul cours du Programme de formation, et il l’a fait à la demande du supérieur de l’époque parce qu’il s’agissait d’une formation « essentielle pour la révision du comptes annuels des entreprises publiques », qui était le domaine pour lequel il a été assigné.

Le tribunal de grande instance souligne également le fait qu’il n’a pas été intégré dans un Groupe WhatsApp promu par votre directeur de département pendant le temps de confinement par covid-19, ce qu’il a fait en se demandant s’il s’agissait d’un outil de travail adéquat.

« D’une manière générale, on peut en déduire que le demandeur s’est vu refuser la prolongation de sa vie active pour une seule raison : parce qu’en raison de déficiences dans l’exécution du travail confié, il a été considéré qu’avec cette prolongation, aucun avantage n’apporterait à la Cour des comptes« , conclut la phrase.