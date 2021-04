La Cour suprême devra bientôt s’attaquer à la censure technologique ⋆ .

par Allum Bokhari, Breitbart:

Le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, a présenté aujourd’hui un argument juridique détaillé expliquant pourquoi les entreprises de médias sociaux pourraient devoir être soumises à des règles strictes leur interdisant de refuser le service aux utilisateurs pour quelque raison que ce soit ou sans raison, y compris la possibilité de les désigner comme transporteurs publics – ce qui éliminer efficacement leur capacité d’interdire ou de censurer les utilisateurs pour des discours légaux protégés par le premier amendement.

Thomas a exposé son opinion dans un accord pour rejeter une affaire qui avait commencé sous l’administration Trump, contestant le droit du président de bloquer les utilisateurs de son fil Twitter.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Cependant, Thomas a indiqué que la Cour suprême devra bientôt aborder la question de la censure technologique.

«Nous n’aurons bientôt d’autre choix que d’examiner comment nos doctrines juridiques s’appliquent à des infrastructures d’information privées hautement concentrées telles que les plates-formes numériques», a écrit Thomas.

Une telle affaire engloberait probablement bon nombre des plaintes déposées par les conservateurs contre les entreprises de médias sociaux. La censure des réseaux sociaux s’est intensifiée au cours des dernières années, avec des cibles d’interdictions et de censure, notamment des élus comme le président Trump, des candidats politiques comme Laura Loomer et des organes de presse comme Breitbart News et le New York Post.

Thomas a également noté d’autres cas qui ont soulevé des préoccupations concernant le contrôle des plates-formes numériques sur la parole. Concernant l’affaire rejetée introduite par Loomer et Freedom Watch l’année dernière, Thomas a noté qu’elle mettait en évidence «deux faits importants».

L’affaire traitée par Thomas a été intentée au motif que le président est un agent public et que son flux doit donc être considéré comme un forum public protégé par la Constitution, ce qui implique que le président ne peut pas interdire aux utilisateurs son flux via la fonction de blocage.

Thomas a fait valoir que la décision de Twitter d’interdire le président Trump prouvait que Twitter, et non le président, contrôlait si les citoyens pouvaient interagir avec lui.

La disparité entre le contrôle de Twitter et le contrôle de M. Trump est flagrante, c’est le moins qu’on puisse dire. M. Trump a empêché plusieurs personnes d’interagir avec ses messages. Twitter a non seulement interdit à M. Trump d’interagir avec quelques utilisateurs, mais l’a retiré de l’ensemble de la plate-forme, empêchant ainsi tous les utilisateurs de Twitter d’interagir avec ses messages.

Malgré le rejet du cas de blocage de Twitter, Thomas a ensuite noté de nombreux problèmes liés à la censure des médias sociaux et a suggéré que les plates-formes technologiques pourraient être considérées comme des transporteurs publics ou des lieux d’hébergement public, qui sont tous deux étroitement limités dans leur capacité à refuser le service.

Si une partie du problème est un contrôle privé et concentré sur le contenu en ligne et les plates-formes accessibles au public, alors une partie de la solution peut être trouvée dans des doctrines qui limitent le droit d’exclusion d’une entreprise privée. Historiquement, au moins deux doctrines juridiques limitaient le droit d’exclusion d’une entreprise.

Premièrement, notre système juridique et son prédécesseur britannique ont depuis longtemps soumis certaines entreprises, connues sous le nom de transporteurs publics, à des réglementations spéciales, y compris une obligation générale de servir tous les arrivants. Candeub, Négocier pour la liberté d’expression: transport en commun, neutralité du réseau et article 230, 22 Yale JL & Tech. 391, 398–403 (2020) (Candeub) voir aussi Burdick, The Origin of the Peculiar Duties of Public Service Companies, Pt. 1, 11 Colonne. L. Rev. 514 (1911).

Les justifications de ces réglementations ont varié. Certains chercheurs ont fait valoir que la réglementation des transporteurs publics n’est justifiée que lorsqu’un transporteur possède un pouvoir de marché substantiel. Candeub 404. D’autres ont déclaré qu’aucune puissance commerciale substantielle n’était nécessaire tant que l’entreprise se présentait comme ouverte au public. Ibid .; voir également Ingate c. Christie, 3 Car. Et K.61, 63, 175 Eng. Rép. 463, 464 (NP 1850) (« [A] la personne [who] se tient pour transporter des marchandises pour tout le monde en tant qu’entreprise. . . est un transporteur public »).

Et notre Cour a laissé entendre il y a longtemps que des règlements comme ceux imposés aux transporteurs publics peuvent être justifiés, même pour des industries qui ne sont pas historiquement reconnues comme des transporteurs publics, lorsqu’une entreprise, par les circonstances et sa nature,[monter[s] de privé à d’intérêt public. » Voir German Alliance Ins. Co. v. Lewis, 233 US 389, 411 (1914) (confirmant la réglementation par l’État des taux d’assurance-incendie). À ce stade, «la propriété d’une entreprise n’est que son instrument, le moyen de rendre le service devenu d’intérêt public». Id., À 408.

Cette dernière définition n’est bien sûr guère utile, car la plupart des choses peuvent être décrites comme «d’intérêt public». Mais quoi qu’on puisse dire des autres industries, il existe un précédent historique clair pour réglementer les réseaux de transport et de communication de la même manière que les transporteurs publics traditionnels. Candeub 398–405. Les télégraphes, par exemple, parce qu’ils «ressemblent à[d] les compagnies de chemin de fer et les autres transporteurs publics »étaient« tenus de servir tous les clients de la même manière, sans discrimination ». Primrose c. Western Union Telegraph Co., 154 US 1, 14 (1894).

En échange de la réglementation des industries des transports et des communications, les gouvernements, tant étatiques que fédéraux,

ont parfois accordé aux transporteurs publics des faveurs spéciales du gouvernement. Candeub 402–407. Par exemple, les gouvernements ont

des restrictions liées à la capacité d’un transporteur de rejeter des clients à «l’immunité contre certains types de poursuites» 3 ou à des règlements qui

rendre plus difficile pour les autres entreprises de concurrencer le transporteur (comme les licences de franchise). Ibid. En accordant à ces entreprises des privilèges spéciaux, les gouvernements les placent dans une catégorie distincte des autres entreprises et plus proche de certaines fonctions, comme le service postal, que l’État a traditionnellement exercées.

Deuxièmement, les gouvernements ont limité le droit d’une entreprise d’exclure lorsqu’elle est un établissement public.

Ce concept – lié au droit des transporteurs publics – s’applique aux entreprises qui se présentent au public mais qui ne le font pas.

«Transporter» du fret, des passagers ou des communications. Voir, par exemple, Civil Rights Cases, 109 US 3, 41–43 (1883) (Harlan, J.,

dissident) (discuter des lieux de divertissement public). Elle s’applique également quelle que soit la puissance commerciale de l’entreprise. Voir,

par exemple, 78 Stat. 243, 42 USC §2000a (a).