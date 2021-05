La Cour suprême devrait annuler la décision de 1973 ⋆ .

(Bill Chizek / .)

La Cour suprême a accepté lundi d’entendre l’appel du Mississippi dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization pour décider du sort de la loi sur l’âge gestationnel de l’État. Cette loi, votée en 2018 et maintenue dans les limbes depuis par les tribunaux, interdit les avortements après 15 semaines sauf «en cas d’urgence médicale ou en cas d’anomalie fœtale grave». Rien dans le texte ou dans l’histoire de la Constitution n’interdit de telles lois, et la Cour devrait le dire.

Mieux encore, il devrait mettre fin à la longue mascarade de la loi sur l’avortement inventée par les juges. La Cour devrait dire que Roe v. Wade n’a jamais eu de fondement légitime dans notre Constitution et renvoyer la question aux représentants du peuple. Il devrait le faire précisément parce que cette question est trop importante pour ne pas être tranchée par le peuple.

Sept hommes en robes noires ont commencé cela. Depuis 48 ans, en utilisant une série changeante de justifications – émanations de pénombre, «propre concept d’existence, de sens, de l’univers et du mystère de la vie humaine» d’une femme – la Cour l’a ailée. La création de règles a conduit à la création de règles supplémentaires: quels fardeaux pour l’avortement sont «injustifiés»? Le tribunal devrait-il appliquer un «critère de mise en balance»? Même le juge en chef John Roberts s’est moqué de ce projet: «Il n’y a aucun sens plausible dans lequel quiconque, sans parler de la Cour, pourrait objectivement attribuer du poids à de telles valeurs impondérables et aucun moyen significatif de les comparer s’il y en avait.

Pendant ce temps, chaque année qui passe, la médecine moderne trouve de nouvelles façons de sauver les bébés nés de plus en plus tôt, et la science moderne trouve de nouvelles façons de nous confronter au fait biologique élémentaire que les enfants à naître sont des êtres humains individuels. Roe était censé faire reposer le droit sur la science plutôt que sur le texte et la tradition, mais la vraie science accepte de nouvelles découvertes. Le refus des juges et des avocats de s’adapter aux nouvelles sciences est un signe qu’ils feraient mieux de s’en tenir à la lecture des lois.

Roe n’a pas réglé le problème ni l’a retiré de notre politique; bien au contraire. Comme l’a écrit le juge Antonin Scalia, «dépeindre Roe comme le« règlement »politique d’une question qui divise, une paix jurisprudentielle de Westphalie qui mérite d’être préservée, n’est rien de moins qu’orwellien. Roe a donné vie à une question qui a enflammé notre politique nationale en général et a obscurci de sa fumée le choix des juges de cette Cour en particulier, depuis lors. . . . Les jugements de valeur, après tout, devraient être votés et non dictés; et si notre Constitution les a accidentellement renvoyés devant la Cour suprême, au moins nous pouvons organiser une sorte de plébiscite chaque fois qu’un nouveau candidat à cet organe est proposé. Rien dans les trois décennies depuis qu’il a écrit ces mots n’a diminué leur pouvoir.

Il y a un temps et un lieu pour que les tribunaux évoluent progressivement, laissant la loi développer une affaire à la fois. Mais il n’y a rien de nouveau sous le soleil dans les arguments sur le pedigree constitutionnel de Roe v. Wade. Une majorité de la Cour sait que Roe est un non-sens. Il est plus que temps que les juges le disent. Soixante-deux millions d’Américains sont morts. Combien d’autres doivent mourir avant que le pouvoir judiciaire n’exerce son rôle unique et indispensable: dire ce qu’est la Constitution?

