La Cour suprême devrait donner aux parents plus d’éducation et de liberté religieuse

Partout en Amérique, les parents perdent confiance dans le système scolaire public. Si vous effectuez une recherche rapide sur le Web pour « l’école publique décline les inscriptions », vous verrez ce que je veux dire.

De Boston aux Twin Cities en passant par Seattle, les systèmes scolaires publics perdent rapidement des élèves. Ce n’est pas le cas du joueur de flûte ; les enfants n’ont pas disparu. Ils se sont simplement déplacés vers des pâturages plus verts : écoles à charte publiques, écoles privées et homeschool.

Une salle de classe à l’intérieur de l’école publique Andrew Hamilton à Philadelphie. Des documents divulgués montrent que les étudiants en apprennent davantage sur George Floyd et sur une « pyramide de la haine ». (Le district scolaire de Philadelphie)

La pandémie de coronavirus n’a pas été le début de cette tendance à l’échelle nationale, mais elle a été un accélérateur. Alors que les écoles publiques à travers le pays fermaient leurs portes, exilant les élèves (et leurs parents) dans le désert aride de l’école numérique, les écoles privées parvenaient souvent à rester ouvertes. Les enseignants et les administrateurs de ces écoles étaient flexibles, innovants et déterminés à garder leurs élèves en classe, et ils l’ont fait sans devenir de « super épandeurs ».

Les enfants des écoles privées, y compris les écoles religieuses privées, ont continué à mener une vie relativement normale tout au long de cette pandémie. Je sais que c’est vrai parce que ma famille l’a vécu.

Si cette pandémie a montré quelque chose aux parents, c’est l’importance de la qualité de l’éducation de leurs enfants – et l’éducation dans notre pays est tout sauf uniforme. La nature en damier du système scolaire public signifie que pour de nombreux enfants, en particulier ceux des zones à faible revenu ou rurales, leurs perspectives d’éducation sont sombres.

Cela est particulièrement vrai lorsque les écoles abandonnent l’enseignement en personne pour l’apprentissage à distance. Il n’est pas étonnant que des alternatives comme l’enseignement à domicile, les écoles à charte et les écoles religieuses gagnent des étudiants alors que les écoles publiques les perdent – elles donnent aux enfants une chance de se battre.

Un panneau « fermé » devant une école primaire publique à Grand Rapids, Michigan, en mars 2020. Le Michigan a fermé toutes les écoles dans le but de contrecarrer la propagation du nouveau coronavirus. (iStock)

La Cour suprême a maintenant la possibilité de renforcer les options scolaires pour les parents. Dans les zones rurales du Maine, les écoles secondaires publiques sont rares. L’État fournit une aide aux frais de scolarité pour les étudiants qui fréquentent les écoles privées. Mais il y a un hic : toute personne qui décide de fréquenter une école privée religieuse est immédiatement exclue de l’accès à cette aide.

Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu’un enfant du Maine peut recevoir des fonds de l’État pour l’aider à payer ses frais de scolarité dans des écoles d’élite du Connecticut comme Miss Porter’s ou la Taft School, mais pas pour une école catholique locale. Des familles du Maine ont porté leur affaire devant la Cour suprême.

Un policier patrouille devant la Cour suprême des États-Unis à Washington le 12 octobre 2021. (Emily Elconin/Bloomberg via .)

Si la situation dans le Maine semble injuste et discriminatoire, c’est parce qu’elle l’est. Au XIXe siècle, au plus fort du sentiment anti-catholique, de nombreux États ont adopté des lois anti-religieuses destinées à empêcher les enfants des écoles catholiques d’accéder aux fonds de l’État tandis que les écoles publiques restaient protestantes. Aujourd’hui, ces types de lois affectent les familles de nombreuses confessions (et aucune) qui recherchent simplement une alternative décente à leurs écoles publiques locales défaillantes.

Beaucoup de ces familles ont choisi des écoles catholiques, certaines en raison de leur mission religieuse et d’autres parce que les écoles sont fiables et abordables. Il y a près de 2 millions d’élèves des écoles catholiques à travers le pays, et l’Église catholique subventionne le coût de l’éducation pour tous. Parmi eux, 40 pour cent vivent dans le centre-ville et 20 pour cent sont des minorités. Beaucoup d’entre eux ne sont même pas catholiques. Fondamentalement, l’éducation catholique est censée être accessible à tous, mais surtout à ceux qui vivent dans les quartiers défavorisés des centres-villes et des zones rurales.

Joseph G. Allen pense que les masques fonctionnent, mais ne sont pas nécessaires pour les enfants. (Allison Dinner/Bloomberg via .)

Nous ne vivons pas dans les années 1800. Nous sommes en 2021 et les Américains veulent que les écoles et les organisations religieuses soient traitées équitablement.

Un nouveau rapport récemment publié par le Becket Fund for Religious Liberty montre que 56% des Américains pensent que les écoles religieuses et les étudiants qui les fréquentent devraient être éligibles aux programmes publics qui fournissent une aide financière, même si ces étudiants et écoles se livrent à des activités religieuses. (Cela va aussi au-delà de l’éducation : 71% pensent que les organisations religieuses qui servent la communauté devraient être tout aussi éligibles aux fonds gouvernementaux que les organisations non religieuses).

Les écoles catholiques existent en partie pour servir les élèves mêmes pour lesquels des programmes d’État comme celui du Maine ont été conçus. Si l’objectif est l’éducation des générations futures, le gouvernement devrait être désireux de s’associer aux écoles religieuses, en particulier compte tenu de la façon dont elles se sont comportées pendant la pandémie par rapport aux écoles publiques. Il est temps que les gouvernements des États reconnaissent ce que les familles veulent pour leurs enfants et fassent quelque chose à ce sujet. Je sais où l’état du Maine pourrait commencer.