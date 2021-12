La Cour suprême devrait permettre à la mauvaise loi sur l’avortement de mourir de sa propre main

Hier, la Cour suprême des États-Unis a entendu des arguments oraux dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, une affaire tenant compte de la constitutionnalité de la Gestational Age Act du Mississippi qui, à quelques exceptions près, interdit les avortements après 15 semaines. Alors qu’en accordant le certiorari, la Cour suprême a limité la question en appel à « si toutes les interdictions de préviabilité concernant les avortements électifs sont inconstitutionnelles », les arguments de mercredi se sont concentrés plus largement sur la question de savoir si la Haute Cour devrait annuler Roe v. Wade et Casey v. Planned Parenthood.

Même alors, cependant, la grande majorité des près de deux heures d’argumentation n’a pas examiné la question fondamentale de savoir s’il existe un droit constitutionnel à l’avortement ; au lieu de cela, les juges se sont battus en duel sur le stare decisis et le recours de Casey à ce principe prudentiel pour affirmer Roe. L’accent mis par le tribunal au cours de l’argumentation sur le stare decisis et Casey peut faire craindre que les juges refusent à nouveau de réparer le tort qui a commencé en 1973 avec Roe v. Wade. Cela ne devrait pas, cependant, car les juges originalistes du tribunal peuvent permettre à Casey de se hisser sur son propre pétard.

La voie à suivre ici est claire, mais probablement invisible pour la majorité des Américains qui croient à tort que Roe v. Wade reste la loi du pays.

Stare Decisis sous-tend la décision Casey

Alors que la Cour suprême a d’abord glané un droit à l’avortement dans Roe v. Wade des pénombres amorphes émanant de la Constitution, moins de 20 ans plus tard, l’approche de Roe à l’avortement a été abandonnée. Une pluralité de tribunaux dans Casey, composée des juges David Souter, Sandra Day O’Connor et Anthony Kennedy, a ignoré le raisonnement de Roe et a plutôt conclu que l’avortement bénéficiait d’une protection constitutionnelle sur la base du « jugement motivé » des juges sur le sens de « liberté. »

Après avoir annoncé qu’ils maintenaient ce qu’ils considéraient comme la position «essentielle» de Roe – le concept d’un droit constitutionnel à l’avortement – la majorité a ensuite annulé l’approche trimestrielle de Roe pour statuer sur les réglementations en matière d’avortement, la qualifiant de trop rigide. Au lieu de cela, Casey a remplacé la norme d’examen strict de Roe par l’ordre selon lequel, avant la viabilité, les États n’imposent pas de «fardeau excessif» aux femmes qui demandent un avortement.

De manière significative, cependant, la jambe de force sous-jacente à l’analyse de la cour Casey était le stare decisis, un principe prudentiel, traduit du latin pour signifier « se conformer ou adhérer aux affaires décidées ». C’est le stare decisis, et l’intégrité institutionnelle que ce principe cherche à protéger, qui, avec le « jugement motivé » de « liberté » des juges, a contraint le tribunal à conclure que « le droit d’une femme de mettre fin à sa grossesse avant la viabilité est le droit le plus Roe v. Wade », et que les juges ne pouvaient pas renoncer à cet « état de droit et à une composante de la liberté ».

Le juge Breyer a raison

Au cours des divers colloques d’hier, les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan sont souvent revenus à Casey et stare decisis, dépassant de loin toute focalisation sur la Constitution proprement dite, le juge Breyer déclarant à propos de l’opinion de la cour dans Casey : « Il s’agit de stare decisis et comment nous l’abordons, et j’espère que tout le monde lira ceci. C’est à 505 US 854 à 869.

Oui, tout le monde devrait le lire, car Casey donne le crédit pour renverser la jurisprudence erronée sur l’avortement qui divise notre pays depuis 50 ans.

Comme l’expliquait cette partie de la décision du tribunal, « la règle du stare decisis n’est pas un« ordre inexorable », et ce n’est certainement pas le cas dans tous les cas constitutionnels. » Au contraire, comme l’a expliqué le tribunal Casey, il existe « une série de considérations prudentielles et pragmatiques conçues pour tester la cohérence de l’annulation d’une décision antérieure avec l’idéal de la primauté du droit, et pour évaluer les coûts respectifs de la réaffirmation et de l’annulation d’une affaire antérieure. . «

Le tribunal a ensuite détaillé ces considérations, notamment si « la règle s’est avérée intolérable simplement en défiant l’applicabilité pratique » ou « si la règle est soumise à une sorte de confiance qui entraînerait des difficultés particulières aux conséquences d’un rejet et ajouterait à l’iniquité au prix de la répudiation. De même, le tribunal devrait examiner « si des principes de droit connexes se sont développés à un point tel qu’ils n’ont laissé l’ancienne règle qu’un vestige d’une doctrine abandonnée », « ou si les faits ont tellement changé, ou sont devenus si différents, comme d’avoir dérobé l’ancienne règle d’application ou de justification significative.

Ces mêmes considérations sur lesquelles Casey s’est appuyé il y a près de 30 ans pour justifier l’affirmation de Roe fournissent la base précise pour renverser Casey aujourd’hui. La « fonctionnalité pratique » louée par le tribunal n’a rien prouvé de tel, le test du « fardeau substantiel » créant une porte tournante constante vers le palais de justice depuis le bureau du gouverneur lors de la signature de toute législation réglementant l’avortement. Et avec chaque nouvelle affaire vient un nouveau coup porté à l’intégrité du tribunal, alors que la population voit les résultats prédestinés par les prédilections du juge : est-il un juge réflexe ou un juge réflexe ?

Le monde des œufs a changé

Cette perception devient une réalité lorsque la question devant le tribunal ne concerne pas une question juridique, mais une question de charges : quelque chose que les législateurs sont bien placés pour considérer, mais pas ceux qui sont formés au droit.

Non seulement la norme du fardeau excessif de Casey s’avère inapplicable, mais sa viabilité continue reste en question, la Cour suprême oscillant entre l’opinion selon laquelle seuls les fardeaux d’un règlement sont pris en compte et un cadre qui prend en compte à la fois les avantages de la loi et le fardeau. Une telle pondération des avantages et des charges s’avérerait encore plus impraticable, sauf pour les politiciens et les juges agissant en tant que tels.

Ce changement continu dans la jurisprudence sur l’avortement met également en évidence la réalité que Roe n’est qu’un vestige effiloché depuis longtemps, et la tentative de Casey de sauver la « détention essentielle » de Roe n’ajoute rien à la justesse constitutionnelle de la décision.

Mais le plus important de tous sont les faits qui « ont tellement changé, ou sont devenus si différents », pas seulement à partir de 1973, mais à partir de 1992. La société et les lois ont tellement changé que l’idée que les femmes ont besoin d’avorter pour avoir leur vie personnelle ou professionnelle options n’a même plus un semblant de vérité en surface. La suppression de la stigmatisation de la maternité célibataire, de plus grandes avancées en matière d’éducation, des lieux de travail centrés sur la famille, des congés de maternité et de paternité, des congés en vertu de la loi sur le congé familial et médical et le travail à distance, toutes les demandes reconventionnelles de Casey selon lesquelles les femmes ont besoin de l’avortement pour planifier leur vie.

La science a grandi aussi

De même, les avancées scientifiques « ont tellement changé » que le tribunal devrait voir les choses différemment, si seulement les juges regardaient. Les échographies rudimentaires utilisées à l’époque de Roe rendent plus compréhensible la description des fœtus comme de simples « amas de cellules », mais les échographies 4D de haute technologie d’aujourd’hui établissent sans aucun doute l’humanité de l’enfant à naître. Les progrès des équipements médicaux et des techniques chirurgicales permettent désormais également d’opérer le fœtus in utero avec régularité. Et la science montre maintenant que les fœtus ressentent la douleur beaucoup plus tôt que prévu.

Alors que la juge Sotomayor a qualifié les médecins de « marginaux » et non d’experts qualifiés, soit elle n’a pas lu les mémoires et les recherches d’amicus curiae, soit elle a aveuglément accepté le récit des militants de l’avortement. Comme le Dr Grazie Pozo Christie, une radiologue qui, avec deux autres femmes médecins, a soumis une amie du mémoire à l’appui de la loi du Mississippi, l’a dit à cet auteur après la plaidoirie d’hier, « les chercheurs qui étudient les voies neuronales et le développement cortical en sont venus à croire que la douleur fœtale peut être ressentie dès 12 semaines.

« Certes, les chirurgiens hautement spécialisés qui opèrent sur les fœtus ne penseraient jamais à le faire sans anesthésier correctement leurs petits patients », a ajouté Christie. « Tout autre chose, ils le savent, serait extrêmement cruel et contraire à l’éthique. »

La science à elle seule devrait surmonter toute influence du stare decisis – et c’est appliquer les normes énoncées dans Casey.

Roe a détruit la légitimité de la Cour suprême

La confiance de Casey sur la « légitimité de la Cour », pour affirmer « la participation essentielle de Roe », va maintenant dans l’autre sens parce que ce que la Cour suprême dans Casey n’a pas reconnu, c’est qu’ils avaient détruit leur propre crédibilité en annonçant au pays qu’ils étaient plus soucieux de paraître apolitique et non affecté par l’opinion publique que la solidité constitutionnelle de leur opinion. L’obsession d’hier des juges Breyer, Sotomayor et Kagan pour le stare decisis comme moyen de montrer au public qu’il n’est pas affecté par le côté qui crie le plus fort ne fait que confirmer que l’opinion publique compte pour les juges.

L’affirmation de Casey ne résoudrait pas non plus le problème de légitimité de la cour, comme même le juge Breyer semblait le reconnaître. Quelle que soit la décision du tribunal, une partie considérera les juges comme des créatures politiques. « Là où les gens sont vraiment opposés des deux côtés et ils se battent vraiment, ils vont être prêts à dire, non, vous êtes juste politique, vous êtes juste des politiciens », a réfléchi le juge Breyer, ajoutant « C’est ce qui tue nous en tant qu’institution américaine.

Non, ce qui a tué la Cour suprême en tant qu’institution américaine, c’est son refus d’interpréter la Constitution telle qu’elle est écrite et ensuite, plutôt que de réparer l’erreur, prétendre que « son jugement motivé » et la peur du mépris du public l’empêchent de le faire.

Espérons que le tribunal a appris de ses erreurs : à la fois dans Roe et dans Casey.

Margot Cleveland est une collaboratrice principale de The Federalist. Cleveland a travaillé pendant près de 25 ans en tant qu’assistant juridique permanent auprès d’un juge d’appel fédéral et est un ancien membre du corps professoral à temps plein et instructeur adjoint au collège de commerce de l’Université de Notre Dame.

Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre personnel.