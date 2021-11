La Cour suprême devrait se prononcer contre l’interdiction de l’avortement au Texas SB 8 – mais il y a un hic

Les prestataires d’avortement qui poursuivent pour bloquer le SB 8, la loi anti-avortement agressive du Texas, sont entrés dans l’argumentation de la Cour suprême lundi avec quatre voix de leur côté. Deux mois plus tôt, quatre juges pensaient que la loi aurait dû être temporairement bloquée pendant que la contestation judiciaire contre elle était réglée – bien que les cinq juges les plus conservateurs aient voté contre les prestataires d’avortement la première fois que Whole Woman’s Health v. Jackson était devant la Cour.

La même affaire est maintenant de retour devant les juges, soulevant cette fois un différend étroit sur qui est même autorisé à poursuivre pour bloquer la loi. Et les prestataires d’avortement semblent avoir obtenu un vote supplémentaire crucial pour obtenir la majorité.

Les quatre dissidents de l’ordonnance de septembre semblent susceptibles de se prononcer contre le Texas. Bien que le juge en chef John Roberts, un conservateur nommé par George W. Bush, ait posé une ou deux questions sceptiques à Marc Hearron, l’avocat représentant les prestataires d’avortement, il semblait de plus en plus agacé par le procureur général du Texas, Judd Stone. À un moment donné, Roberts a réprimandé Stone pour avoir résisté à une question hypothétique posée par le chef.

Pendant ce temps, il semble également probable que les juges Brett Kavanaugh ou Amy Coney Barrett changeront de camp et fourniront le cinquième (et peut-être un sixième) vote contre le Texas. À un moment donné de l’argument, Kavanaugh a souligné un mémoire déposé par la Firearms Policy Coalition, qui a fait valoir que, si SB 8 est autorisé à rester, « il servira sans aucun doute de modèle pour dissuader et supprimer l’exercice de nombreux droits constitutionnels » — y compris le deuxième amendement.

Kavanaugh a semblé considérer un tel résultat comme intenable, et c’est une mauvaise nouvelle pour SB 8.

Cela dit, même si la Cour se prononce contre le Texas dans Whole Woman’s Health, il n’y a aucune garantie qu’une telle décision fera beaucoup pour aider les prestataires d’avortement au Texas.

La question étroite actuellement devant la Cour suprême dans Whole Woman’s Health – et dans United States v. Texas, une contestation similaire contre SB 8 portée par le ministère de la Justice qui est également devant les juges – n’est pas de savoir si la loi du Texas doit être annulée. Il s’agit de savoir si quelqu’un est autorisé à poursuivre pour bloquer la loi. La raison pour laquelle il n’y a aucune incertitude quant à la façon de répondre à cette question est que le SB 8 a été rédigé dans le seul but d’échapper au contrôle judiciaire.

Ainsi, même si la Cour suprême décide que les demandeurs d’avortement sont autorisés à poursuivre, il est probable qu’il y aura encore plus de litiges devant un tribunal de première instance fédéral avant que SB 8 ne soit effectivement jugé inconstitutionnel et bloqué par un tribunal. ordre.

La loi du Texas interdit effectivement les avortements après la sixième semaine de grossesse, une violation flagrante de la décision de la Cour dans Planned Parenthood v. Casey (1992), qui garantit le droit à l’avortement jusqu’à ce que le fœtus soit suffisamment développé pour survivre en dehors de l’utérus. Néanmoins, même si un tribunal de première instance conclut que le SB 8 est inconstitutionnel, toute ordonnance qu’il rendrait bloquant le SB 8 pourrait être rapidement suspendue par la Cour d’appel conservatrice des États-Unis pour le cinquième circuit – forçant les plaignants à revenir une fois de plus devant la Cour suprême. de contester la décision du cinquième circuit.

Au-dessus de tout cela se profile une autre affaire d’avortement – Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization – qui sera débattue en décembre et demande à la Cour d’annuler complètement Roe v. Wade.

Il existe un risque, en d’autres termes, qu’au moment où les tribunaux décideront d’annuler ou non le SB 8, la Cour suprême déclarera qu’il n’y a pas de droit constitutionnel à l’avortement. Et puis, ce que les tribunaux feront avec SB 8 n’aura pas autant d’importance – parce que le Texas sera en mesure d’adopter une loi criminalisant purement et simplement l’avortement.

SB 8 a été rédigé afin de contrecarrer le contrôle judiciaire

La loi anti-avortement du Texas est, a écrit précédemment le juge en chef Roberts, « non seulement inhabituelle, mais sans précédent ». Il interdit effectivement tous les avortements après la sixième semaine de grossesse, mais le fait par le biais d’un programme qui, selon les mots de la juge Sonia Sotomayor, a été « conçu pour interdire aux femmes d’exercer leurs droits constitutionnels et d’échapper à l’examen judiciaire ».

La juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett et le juge en chef John Roberts s’entretiennent au bâtiment de la Cour suprême le 1er octobre.Al Drago/Bloomberg via .

En vertu d’une doctrine connue sous le nom d’« immunité souveraine », les plaignants privés ne sont généralement pas autorisés à poursuivre un État directement devant un tribunal fédéral. Mais la Cour a statué dans Ex parte Young (1908) que les plaignants privés peuvent poursuivre le fonctionnaire de l’État chargé d’appliquer la loi qu’un tel plaignant souhaite contester. Ainsi, par exemple, si une loi autorisait le procureur général de l’État à engager des poursuites pénales contre les prestataires d’avortement, une partie contestant la loi poursuivrait le procureur général.

Mais SB 8 interdit explicitement à tout « agent ou employé d’un État ou d’une entité gouvernementale locale » au Texas de l’appliquer. Au lieu de cela, il ne peut être appliqué que par le biais de poursuites privées. Ces poursuites peuvent être intentées par « toute personne » qui n’est pas un employé de l’État contre toute personne qui pratique un avortement ou qui « aide ou encourage la réalisation ou l’incitation d’un avortement ». Les demandeurs qui l’emportent dans ces poursuites reçoivent une prime d’au moins 10 000 $, qui doit être payée par le défendeur.

Donc, l’idée est que personne ne peut poursuivre pour arrêter la loi, parce qu’aucun fonctionnaire de l’État n’est un véritable défendeur.

Cette structure, il convient de noter, permet aux prestataires d’avortement de pratiquer un avortement qui viole le SB 8, d’attendre qu’ils soient poursuivis, puis de faire valoir devant le tribunal de l’État du Texas que le SB 8 est inconstitutionnel. Le problème avec cette approche, comme l’a dit Hearron aux juges, est qu' »aucun fournisseur d’avortement rationnel ne violerait cette loi ».

Quiconque le ferait pourrait être bombardé de milliers de poursuites, forcé d’engager une armée d’avocats pour se défendre, puis être condamné à payer une prime d’au moins 10 000 $, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite supérieure à cette prime.

L’argument principal des plaignants fournisseurs d’avortement est que, sous Young, ils peuvent poursuivre les juges des tribunaux d’État qui entendent les poursuites SB 8 et les greffiers des tribunaux d’État qui enregistrent ces affaires. Pourtant, alors que les juges ont passé beaucoup de temps à discuter de la question de savoir si les juges et les greffiers sont de bons accusés, leurs questions les plus révélatrices se sont concentrées sur la question de savoir si une loi comme SB 8 devrait être autorisée en toutes circonstances.

Les trois juges les plus conservateurs – les juges Clarence Thomas, Samuel Alito et Neil Gorsuch – semblaient susceptibles de soutenir le plan du Texas, bien que Thomas ait posé des questions difficiles à Stone, l’avocat du Texas. Thomas a noté que le SB 8 est différent des autres lois autorisant des poursuites contre des défendeurs privés, car d’autres lois n’autorisent généralement que les plaignants qui ont été blessés d’une manière ou d’une autre à intenter une action.

SB 8, en revanche, délègue efficacement toute personne qui n’est pas un fonctionnaire de l’État pour faire appliquer la loi anti-avortement de l’État – indépendamment du fait qu’un plaignant particulier a été réellement blessé par la personne qu’il poursuit. Comme Thomas l’a dit, les plaignants SB 8 « agissent de concert avec l’État » pour faire appliquer la loi de l’État.

Les trois juges libéraux, quant à eux, n’ont laissé aucun doute sur le fait qu’ils considèrent le SB 8 comme inacceptable. Le juge Sotomayor, par exemple, a souligné la décision de la Cour sur la ségrégation scolaire dans Cooper v. Aaron (1958), qui a estimé que la Constitution « ne peut être annulée ouvertement et directement par les législateurs de l’État, l’exécutif de l’État ou les agents judiciaires, ni annulée indirectement par eux par le biais de stratagèmes évasifs.

Le juge Stephen Breyer, quant à lui, a cité le juge Oliver Wendell Holmes du début du XXe siècle, qui a déclaré : « Je ne pense pas que les États-Unis prendraient fin si nous perdions notre pouvoir de déclarer nul une loi du Congrès. Je pense que l’Union serait en péril si nous ne pouvions pas faire cette déclaration en tant que lois de plusieurs États. » SB 8, a suggéré Breyer, empêcherait la Cour d’annuler les lois de l’État.

Roberts, quant à lui, semblait partager les préoccupations des juges libéraux. Il a imaginé une version légèrement différente de SB 8, où la prime minimale était de 1 million de dollars au lieu de seulement 10 000 $ – et a averti que personne ne serait raisonnablement disposé à risquer de violer une telle loi car le coût de la perte serait si élevé. Il a également critiqué le Texas pour avoir adopté une loi qui permet aux prestataires d’avortement d’être poursuivis n’importe où dans l’État, plutôt que de suivre les règles ordinaires régissant les lieux juridiques appropriés.

Cela laisse donc Kavanaugh et la juge Amy Coney Barrett en tant que juges au milieu, et les deux ont semblé sympathiques aux arguments des plaignants.

Kavanaugh s’inquiète de ce qu’une loi de style SB 8 ferait au deuxième amendement

Si le SB 8 est maintenu et que la Cour autorise l’utilisation de chasseurs de primes privés pour limiter les droits constitutionnels, un autre État pourrait facilement utiliser ce mécanisme non seulement pour restreindre les avortements et les soins de reproduction, mais aussi pour réfréner d’autres droits constitutionnels. Comme l’a fait valoir la Firearms Policy Coalition dans son mémoire d’amicus, « il faut peu de copie créative pour les États hostiles au deuxième amendement – New York, Californie, New Jersey, Hawaï, etc. – pour déclarer que la propriété ou la vente de une arme de poing est illégale. . . et mettre en place un système de primes avec les mêmes procédures et pénalités déséquilibrées que celles adoptées par le Texas dans ce cas. »

Cette possibilité a semblé déranger le juge Kavanaugh, qui a demandé si un État pouvait autoriser une prime d’un million de dollars contre quiconque vendrait un AR-15, une forme populaire de fusil semi-automatique.

Plus important encore, Kavanaugh a semblé faire écho aux préoccupations des juges libéraux selon lesquelles le Texas joue avec le système. « Il y a une échappatoire qui a été exploitée ici », a-t-il déclaré à Stone, et a suggéré que la question devant la Cour dans l’affaire Whole Woman’s Health est « devrions-nous étendre le principe Ex parte Young pour combler cette échappatoire ? »

Stone, quant à lui, a eu un échange désastreux avec Kavanaugh où il a fait valoir qu’une personne ciblée par une loi de style SB 8 devrait faire pression sur le Congrès pour qu’il promulgue une loi fédérale protégeant ses droits constitutionnels. Il « serait difficile de faire adopter une législation par le Congrès », a déclaré Kavanaugh impassible en réponse à Stone – une reconnaissance que la branche législative dysfonctionnelle du gouvernement fédéral ne fera probablement pas grand-chose du tout.

Barrett, quant à elle, a joué ses cartes un peu plus près de sa poitrine que Kavanaugh, mais elle semblait gênée qu’il n’y ait aucun moyen adéquat de contester SB 8 à moins que la justice fédérale n’intervienne. À un moment donné, elle s’est dite préoccupée par le fait que les prestataires d’avortement « ne peuvent pas obtenir un examen complet » de la loi devant les tribunaux de l’État. Dans un autre, elle craignait qu’un accusé SB 8 ne puisse obtenir une injonction générale bloquant la loi devant un tribunal d’État.

Ainsi, même s’il reste à voir comment chaque juge vote, il semble qu’il puisse y avoir jusqu’à six votes pour permettre à un procès contre SB 8 d’aller de l’avant. La possibilité qu’un droit constitutionnel puisse être sapé par une loi de style SB 8 semblait déranger au moins certains des juges conservateurs qui votent habituellement contre les droits à l’avortement.

Cela ne signifie pas nécessairement que les avortements légaux progresseront au Texas – comme mentionné ci-dessus, il y a un risque que les tribunaux ne bloquent effectivement SB 8 qu’après que la Cour ait rendu sa décision Dobbs, ce qui pourrait permettre au Texas de criminaliser l’avortement. .

Mais cela suggère qu’à tout le moins, la Cour suprême ne va pas donner aux États le pouvoir de donner le doigt d’honneur à ses décisions.