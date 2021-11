La Cour suprême du Colorado analyse le langage de la loi « Make My Day »

La Cour suprême du Colorado a entendu lundi des arguments dans le cas d’un homme qui affirme que la loi de l’État « Make My Day » le protège contre les poursuites pour avoir abattu un homme dans le sous-sol commun de son immeuble.

La controverse juridique est de savoir si un sous-sol partagé par tous les locataires d’un immeuble de sept logements est considéré comme un « logement » aux fins de la loi de l’État qui permet aux gens d’utiliser la force meurtrière s’ils se sentent menacés dans leur maison.

Deux tribunaux inférieurs du Colorado pensent que oui et ont accueilli la requête de l’accusé visant à rejeter les accusations de meurtre portées contre lui.

« Ça vient d’un vieux film de Clint Eastwood »

Patrick Rau abattu et tué Donald Russell, 37 ans, en janvier 2017 lors d’un affrontement au sous-sol de la maison où vivait Rau. La maison avait été subdivisée en sept appartements ; Rau et sa petite amie vivaient dans l’un d’eux. Tous les locataires partageaient l’accès au sous-sol, qui était inhabitable, mais permettait également l’accès à l’eau et au chauffage des appartements.

Le 19 janvier 2017, la petite amie de Rau a remarqué que la porte du sous-sol était ouverte et elle a dit à Rau qu’elle croyait qu’un sans-abri était là. Rau est allé au sous-sol portant une lampe frontale et armé d’un pistolet, trouvant Russell endormi dans le sous-sol.

Utilisant son pied pour réveiller Russell, Rao a dit à l’homme de partir. Russell est devenu agressif et a commencé à crier et à lancer des objets dans le sous-sol, mais pas directement sur Rau. Rau a averti Russell qu’il « compterait jusqu’à cinq » avant de lui tirer dessus et s’il ne partait pas, et c’est exactement ce qui s’est passé : Rao a compté jusqu’à cinq ; Russell n’est pas parti et Rao lui a tiré dessus.

Rau a été accusé de meurtre au deuxième degré.

Dans une requête en rejet de l’affaire, Rau a invoqué la loi dite « Make My Day » de l’État, qui permet aux occupants d’utiliser la force meurtrière en réponse à toute force physique utilisée contre eux dans leur maison. C’est la version du Colorado de la Castle Doctrine, qui est une exception aux règles qui obligent quelqu’un à se retirer avant d’utiliser une force mortelle. Si un accusé est chez lui – son « château », selon l’opinion – il n’a pas à battre en retraite avant d’utiliser la force meurtrière en légitime défense.

La loi, adoptée en 1985, n’a pas été modifiée pour traiter spécifiquement des espaces communs dans les immeubles à appartements, laissant cette interprétation aux tribunaux.

L’avocat de la défense de Rau Timothy R. Bussey a déclaré à la Haute Cour qu’il n’aimait pas le nom de la loi.

« Honnêtement, je n’aime pas le terme ‘faire ma journée’ », a déclaré Bussey. « Il vient d’un vieux Clint Eastwood film. Quand tu regardes le titre de la loi [use of deadly physical force against an intruder], c’est vraiment plus approprié de l’appeler ainsi, mais je l’ai aussi appelé ‘Make My Day’ parce que c’est ce qui a été retenu.

Comme le notait un article du New York Times de 1990 : « Le surnom de la loi vient du film de 1983 « Sudden Impact », dans lequel Clint Eastwood, en tant que détective Harry Callahan, tient une arme sur un suspect criminel et dit: « Allez-y, faites ma journée », défiant le suspect de lui donner une excuse pour tirer. »

La loi du Colorado dit que l’État reconnaît le « droit des citoyens du Colorado à s’attendre à une sécurité absolue dans leur propre maison » et leur permet d’utiliser la force meurtrière en réponse à la moindre force physique :

[A]tout occupant d’un logement est justifié d’employer un degré quelconque de force physique, y compris la force physique mortelle, contre une autre personne lorsque cette autre personne a fait une entrée illégale dans le logement et lorsque l’occupant a des motifs raisonnables de croire que cette autre personne a commis un crime dans le logement en plus de l’entrée non invitée, ou commet ou a l’intention de commettre un crime contre une personne ou un bien en plus de l’entrée non invitée, et lorsque l’occupant croit raisonnablement que cette autre personne pourrait utiliser une force physique, aucune quelle que soit la légèreté, contre tout occupant.

La loi protège les occupants des poursuites pénales et de la responsabilité civile.

« Presque une attribution d’autorité inouïe »

Mis à part les scrupules de l’avocat de Rau concernant son nom, le statut s’est avéré être une aubaine pour son client. Le tribunal de première instance a déclaré que la loi s’appliquait à Rau et a rejeté l’accusation de meurtre.

En juin 2020, la cour d’appel a confirmé le rejet, estimant que le sous-sol de l’immeuble où vivait Rau faisait partie de son habitation aux fins de la loi, même s’il s’agissait également d’un espace commun.

Les procureurs s’étaient largement appuyés sur une affaire du Colorado de 1992 qui avait révélé qu’un sous-sol d’un immeuble d’appartements ne faisait pas partie du logement d’un résident aux fins de la loi, car tous les locataires y avaient accès.

La défense a soutenu que, même si tous les locataires avaient accès au sous-sol, il s’agissait d’un élément clé du logement de chaque locataire, car c’était le seul moyen pour chaque locataire d’accéder aux commandes de chauffage et d’eau. La cour d’appel a accepté.

Lundi, l’avocat de la défense de Rau a déclaré que l’analyse de savoir si quelque chose est une habitation pourrait être effectuée au cas par cas, et que dans ce cas, le tribunal inférieur a correctement trouvé de nombreux éléments pour étayer sa conclusion.

« Seuls les locataires pouvaient accéder [the basement]», a soutenu Bussey. « Il était verrouillé. La pièce où l’intrus a été trouvé avait une serrure supplémentaire qui a été cassée. »

Bussey a également déclaré qu’il n’aimait pas le nom de la loi, bien qu’il reconnaisse son utilisation généralisée.

Procureur de district adjoint Doyle Baker a fait valoir que l’interprétation judiciaire pourrait fournir des conseils importants aux citoyens du Colorado qui ont besoin de savoir s’ils se trouvent dans une zone considérée comme leur habitation, avant de décider s’il faut recourir à la force meurtrière pour se défendre.

« Il s’agit d’une autorisation presque inédite d’autoriser des personnes à utiliser une force mortelle », a déclaré Baker. «Pour cette raison, il est logique de définir des paramètres clairs sur le moment où il peut être utilisé. La question est, si vous êtes dans une zone commune et que vous voyez quelqu’un que vous ne reconnaissez pas, et que vous n’êtes pas sûr de qui il est, que se passe-t-il si vous prenez cette décision – en supposant que d’autres choses se produisent, comme si vous avez une croyance qu’un crime est commis et [you anticipate physical force]- et si vous vous trompez ? Et si cette personne n’était pas un intrus ?

En analysant le langage de la loi, les juges et les avocats ont débattu de la question de savoir si la détermination de ce qui est considéré comme un logement aux fins de la loi devrait appartenir aux tribunaux ou à la législature.

Bien que l’assemblée générale de l’État n’ait pas modifié la loi pour traiter les espaces communs dans les immeubles d’habitation, l’assemblée est revenue pour modifier la loi pour indiquer clairement qu’elle n’étendait pas la protection aux personnes vivant dans des centres de détention.

Le panel de la Cour suprême du Colorado a ajourné les arguments sans décision.

Vous pouvez lire l’ordonnance de la cour d’appel intermédiaire dont elle révise la décision ci-dessous.

