La Cour suprême du Royaume-Uni se range du côté de Google dans le cadre d’un procès concernant le suivi présumé d’utilisateurs d’iOS Safari sans leur consentement

Mercredi 10 novembre 2021 02h23 PST par Sami Fathi

La Cour suprême du Royaume-Uni s’est aujourd’hui rangée du côté de Google en rétablissant son appel contre une action en justice qui l’accusait de suivre à tort les utilisateurs dans le navigateur Safari de l’iPhone sans leur consentement.



Selon la décision, le juge a estimé que le procès, qui visait à demander une indemnisation à Google pour des millions d’utilisateurs prétendument touchés par ses pratiques de suivi, est « officiel » et agit au nom de personnes qui n’ont pas autorisé une telle action en justice.

Le juge a estimé que, même si le fondement juridique de la réclamation présentée dans cette action était solide, il devrait exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la règle 19.6(2) du RPC en refusant de permettre la poursuite de la réclamation à titre d’action représentative. Il a qualifié la réclamation de « litige officieux, engagé au nom de personnes qui ne l’ont pas autorisé » et dans lequel les principaux bénéficiaires de toute indemnisation seraient les bailleurs de fonds et les avocats.

L’affaire Lloyd contre Google a été une affaire historique dans le monde des affaires de confidentialité contre les grandes entreprises technologiques. Richard Lloyd affirme qu’entre 2011 et 2012, Google a suivi les utilisateurs à l’aide de cookies intégrés dans son réseau publicitaire sur le navigateur iOS Safari, bien qu’il ait dit aux utilisateurs qu’un tel suivi n’avait pas lieu.

L’affaire Lloyd contre Google a été réglée aux États-Unis en août 2012, où Google a été condamné à payer une amende de 22,5 millions de dollars. Comme l’écrivait la FTC à l’époque, expliquant les méfaits de Google :

Dans sa plainte, la FTC a accusé que pendant plusieurs mois en 2011 et 2012, Google a placé un certain cookie de suivi publicitaire sur les ordinateurs des utilisateurs de Safari qui ont visité des sites au sein du réseau publicitaire DoubleClick de Google, bien que Google ait précédemment dit à ces utilisateurs qu’ils seraient automatiquement choisis hors de ce suivi, en raison des paramètres par défaut du navigateur Safari utilisé dans les Mac, iPhone et iPad.

Selon la plainte de la FTC, Google a spécifiquement indiqué aux utilisateurs de Safari que, étant donné que le navigateur Safari est configuré par défaut pour bloquer les cookies tiers, tant que les utilisateurs ne modifient pas les paramètres de leur navigateur, ce paramètre « accomplit effectivement la même chose que [opting out of this particular Google advertising tracking cookie]. »