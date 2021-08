La Cour suprême du Texas décide que les démocrates qui brisent le quorum peuvent être arrêtés 10z viral

in



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La Cour suprême du Texas a statué que les démocrates de la Chambre qui refusent de se présenter à l’Assemblée législative peuvent être détenus par les forces de l’ordre et ramenés au Capitole de l’État.

“La Cour suprême du Texas a rapidement rejeté cette tentative dangereuse des démocrates du Texas de saper notre Constitution et d’éviter de faire le travail pour lequel ils ont été élus”, a déclaré Renae Eze, porte-parole d’Abbott.

“Nous attendons avec impatience que la Cour suprême maintienne l’état de droit et arrête une autre tactique de blocage des démocrates du Texas”, a ajouté Eze.

L’Homme d’État rapporta :

En réponse à une requête d’urgence déposée quelques heures plus tôt, la Cour suprême du Texas a bloqué mardi une ordonnance d’un juge de district d’Austin interdisant l’arrestation de démocrates participant à la rupture du quorum en cours.

Le gouverneur Greg Abbott et le président de la Chambre Dade Phelan, représentés par le procureur général Ken Paxton, ont fait valoir que l’ordonnance du juge de district de l’État Brad Urrutia les avait indûment empêchés d’exercer l’autorité spécifiquement accordée par la Constitution du Texas.

« Obliger la participation de ses membres est une prérogative accordée à la Chambre par la Constitution du Texas », indique la pétition.

L’appel a demandé à la Cour suprême entièrement républicaine d’annuler l’ordonnance d’Urrutia, une démocrate, avant 17 heures mardi, notant que la deuxième session extraordinaire est en cours et que le “retour des démocrates de la Chambre au Texas est imminent”. Abbott et Phelan ont également déclaré que le projet d’Uruttia de tenir une audience le 20 août sur la question arriverait trop tard dans une session extraordinaire qui peut se dérouler au plus tard le 5 septembre.

En réponse, le plus haut tribunal civil de l’État a bloqué l’exécution de l’ordonnance d’Urrutia pendant que les juges pesaient les questions juridiques. Les démocrates de la Chambre avaient jusqu’à 16 heures pour déposer une réponse.

#BREAKING: En réponse à mon dépôt de mandamus, la Cour suprême du Texas vient de rendre une ordonnance arrêtant le juge militant à Austin, TX ⬇️ pic.twitter.com/W9qXMGRZF0 – Procureur général du Texas (@TXAG) 10 août 2021

La décision du plus haut tribunal de l’État intervient un jour après qu’un juge démocrate du comté de Travis, au Texas, a rendu une ordonnance époustouflante protégeant les démocrates du Texas qui ont fui l’État le mois dernier pour éviter d’avoir à voter sur des projets de loi sur l’intégrité des élections.

Le juge de district de l’État, Brad Urrutia, a bloqué l’arrestation des démocrates de la Chambre du Texas, ouvrant la voie à ceux qui restent en dehors du Texas pour rentrer chez eux sans la menace d’être appréhendés.

Urrutia a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire déposée par les démocrates qui empêchera le gouverneur du Texas GOP Greg Abbott et le président de la Chambre Dade Phelan de “détenir, confiner ou restreindre d’une autre manière” la libre circulation des démocrates de la Chambre dans l’État ou de délivrer des mandats ordonnant leur confinement .

Le Texas Tribune a rapporté :

La commande expire dans 14 jours à moins qu’elle ne soit prolongée par Urrutia. Le tribunal entendra les arguments sur une injonction temporaire le 20 août, et Abbott et Phelan doivent montrer pourquoi une injonction temporaire ne devrait pas être déposée contre eux.

En juillet, plus de 50 démocrates de la Chambre ont décampé à Washington, DC, au cours d’une session législative de 30 jours spécialement appelée pour bloquer l’adoption d’un projet de loi électoral qui, selon eux, restreindrait l’accès au vote.

Les membres restants de la chambre, pour la plupart républicains, ont voté pour autoriser un “appel de la Chambre” en vertu duquel toutes les entrées dans la chambre peuvent être verrouillées et les législateurs ne sont pas autorisés à sortir sans l’autorisation du président.

Le rapport ajoute :

Ils ont également demandé au sergent d’armes de la chambre et à d’autres agents des forces de l’ordre de ramener les législateurs disparus « sous mandat d’arrêt si nécessaire ».

Abbott avait demandé l’arrestation des législateurs démocrates dès leur retour dans l’État, et Phelan a signé un mandat d’arrêt contre le représentant Philip Cortez après son retour à Austin de Washington en juillet pour quitter à nouveau la capitale de l’État quelques jours plus tard. .

Récemment, le président républicain de la Chambre des représentants du Texas, Dade Phelan, a signé un mandat d’arrêt civil contre Cortez.

Phelan a écrit :

Au sergent d’armes de la Chambre des représentants de l’État du Texas, ou à tout officier nommé par lui : il vous est par la présente ordonné de prendre l’honorable Philip Cortez, membre de la Chambre des représentants de l’État du Texas, qui est maintenant absent de la Chambre, où que ledit député se trouve dans l’État, sous votre garde et votre garde et conduisez ledit député devant la barre de la Chambre immédiatement, cette assignation étant délivrée en vertu d’une ordonnance dûment adoptée de la Chambre conformément à l’article III, Section 10, Constitution du Texas, faite dans l’exercice de ses pouvoirs légaux pour obliger les membres absents à assister de la manière prévue par le règlement intérieur de la Chambre. Ne manquez pas la présente, mais remettez-la en bonne et due forme à cette Chambre.

Nouveau : voici une copie du mandat d’arrêt civil pour @CortezPhilip signé par @DadePhelan hier après son retour à DC. #txlege pic.twitter.com/oqbQtQ86vN – Brad Johnson (@bradj_TX) 26 juillet 2021

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a adopté une approche intransigeante avec les démocrates qui ont fui l’État.

Lorsqu’il est apparu sur Fox News lundi soir, le gouverneur du Texas a déclaré que les démocrates qui ont fui l’État seront arrêtés à leur retour.