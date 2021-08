La Cour suprême du Texas efface le sourire des visages des démocrates en fuite avec la dernière ordonnance – RedState ⋆ .

in

Dans le dernier volet de la saga des démocrates texans en fuite, Gene Wu se vantait d’obtenir une ordonnance dans le comté de Harris l’empêchant d’être arrêté et ramené à la Chambre afin qu’ils puissent avoir le quorum, malgré les mandats d’arrêt signés et le sergent d’armes de la Chambre les servant dans les bureaux des législateurs.

“J’étais le mannequin du crash test”, a déclaré Wu à . jeudi depuis le palais de justice de Houston, où il aidait à déposer des demandes pour le même type de bref pour 44 autres législateurs démocrates. Wu a déclaré que les brefs étaient temporaires, dans l’attente de l’examen par le tribunal de sa compétence pour bloquer les arrestations. Wu a déclaré que les démocrates avaient “plus de cartes dans nos manches” si la stratégie de défense échouait, mais a refusé de fournir plus de détails.

Sortez “crash test” et il aurait raison. Comme nous l’avons noté, la loi n’était pas du côté des démocrates.

Le chant de Wu n’a pas duré longtemps, comme l’a annoncé le gouverneur Greg Abbott.

La Cour suprême du Texas a décidé de suspendre ces ordonnances du tribunal de district du comté de Harris.

RUPTURE: La Cour suprême du Texas vient d’interrompre l’ordonnance du juge du comté de Harris qui protégeait les démocrates des mandats d’arrêt. Les démocrates ont déposé certaines des poursuites les plus embarrassantes jamais vues. Il est temps pour eux de se rendre au Capitole et de faire le travail pour lequel ils ont été élus. pic.twitter.com/v17PN4CfIC – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 12 août 2021

“Les démocrates ont déposé certaines des poursuites les plus embarrassantes jamais vues”, a tweeté le gouverneur Greg Abbott. “Il est temps pour eux de se rendre au Capitole et de faire le travail pour lequel ils ont été élus.”

Cela signifie que, encore une fois, l’option d’arrestation est activée. Attendez donc avec impatience les promenades des criminels; ceux-ci peuvent être les prochains. La Cour suprême du Texas a temporairement bloqué l’exécution de l’ordonnance, comme demandé par le bureau du procureur général du Texas. Les démocrates ont jusqu’à lundi matin pour déposer une réponse auprès de la Cour.

Enrique Marquez, porte-parole de Phelan, a déclaré que les agents des forces de l’ordre de l’État avaient été délégués par le sergent d’armes de la Chambre jeudi pour “aider les efforts de la Chambre à exiger un quorum”. “Ce processus commencera pour de bon immédiatement”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pendant ce temps, comme je l’ai écrit ce matin, les démocrates ont prouvé à quel point ils ont été hypocrites à propos de l’obstruction systématique au Sénat américain, arguant qu’elle était raciste et devrait disparaître, mais hier soir, la sénatrice de l’État du Texas, Carol Alvarado, a fait de l’obstruction systématique le projet de loi sur la sécurité des élections au Texas. Sénat de l’État. Elle a échoué, abandonnant au bout de 15 heures, et le projet de loi a été adopté au Sénat. Mais évidemment, tout le drame est toujours à la Chambre et cela n’a pas encore été résolu, le projet de loi n’a pas été adopté à la Chambre, même si ce n’est qu’une question de temps.