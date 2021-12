La Cour suprême entend les arguments concernant l’interdiction de l’avortement pendant 15 semaines

La Cour suprême des États-Unis a entendu mercredi des arguments oraux entourant une interdiction de l’avortement dans le Mississippi qui vise à interdire les avortements après 15 semaines de grossesse – le tout malgré les normes précédentes établies par la haute cour du pays dans Planned Parenthood v. Casey.

Casey a soutenu que les États ne pouvaient pas imposer un « fardeau indu » à la capacité d’une femme enceinte de choisir un avortement avant le moment où un fœtus peut vivre en dehors de l’utérus – le point de « viabilité » – qui survient après 15 semaines. Le défi du Mississippi à Roe et Casey est dénommé Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Solliciteur général du Mississippi Scott G. Stewart a fait valoir que le peuple, par l’intermédiaire de ses politiciens élus, a le droit de contrôler les corps enceintes – pas les individus eux-mêmes. Son monologue d’ouverture a commencé comme suit :

Roe c. Wade et Planned Parenthood c. Casey hantent notre pays. Ils n’ont aucun fondement dans la constitution ; ils n’ont pas de place dans notre histoire ou nos traditions ; ils ont endommagé le processus démocratique. Ils ont empoisonné la loi. Ils ont étouffé le compromis. Pendant cinquante ans, ils ont maintenu cette cour au centre d’une bataille politique qu’elle ne pourra jamais résoudre, et cinquante ans plus tard, ils sont seuls. Nulle part ailleurs cette cour ne reconnaît le droit de mettre fin à une vie humaine.

Stewart a poursuivi en qualifiant les décisions de Roe et Casey d’« échecs » :

La Constitution place sa confiance dans le peuple. Question difficile après question difficile, les gens font fonctionner ce pays. L’avortement est un problème difficile. Il exige le meilleur de nous tous, et non un jugement de quelques-uns d’entre nous. Lorsqu’un problème concerne tout le monde et que la constitution ne prend pas parti, il appartient au peuple. Roe et Casey ont échoué, mais le peuple, s’il en a la possibilité, réussira.

Justice Clarence Thomas, le membre le plus ancien du tribunal, a posé la première question en notant que Roe et Casey se concentrent sur la « vie privée » et « l’autonomie » et non sur l’avortement. Thomas a demandé à Stewart de discuter de la différence.

Stewart a répondu que l’avortement n’est « pas fondé sur le texte » de la Constitution et est basé sur des « concepts abstraits » qui devraient être rejetés.

Thomas a ensuite demandé ce que le tribunal devrait faire s’il refusait d’annuler Casey et Roe. Stewart a demandé une « version clarifiée de la norme du fardeau indu ». Stewart a déclaré que le tribunal devrait déplacer sa jurisprudence sur l’avortement vers un « examen de la base rationnelle ».

Justice Stéphane Breyer a demandé à Stewart ce qui n’allait pas avec l’idée qu’une nation « divisée » a demandé à la Cour suprême d’établir une norme que la nation suivrait – puis a relu les avertissements de Casey concernant le retournement des décisions majeures :

« [T]o renverser sous le feu en l’absence de la raison la plus impérieuse de réexaminer une décision décisive renverserait la légitimité de la Cour au-delà de toute question sérieuse », a observé Casey.

Stewart a dit « beaucoup, beaucoup de gens. . . voulait verbalement que l’affaire leur soit rendue « , souhaitait une » chance de se battre pour faire prévaloir leur point de vue » – ce qui ne leur a » pas été donné » sous Roe et Casey. Stewart a déclaré que les « développements factuels » et la « faisabilité de la norme de charge excessive » exigeaient que Casey soit retravaillé car, à son avis, Casey « échoue ».

Justice Sonia Sotomayor a cherché à déconstruire de manière décisive les arguments de Stewart. Sotomayor a coupé l’argument central de Stewart selon lequel l’avortement pourrait être décidé par l’électorat, et non par des personnes individuelles choisissant comme elles l’entendent en fonction de leurs valeurs et circonstances personnelles.

Le droit d’une femme de choisir, le droit de contrôler son propre corps, a été clairement énoncé depuis Casey et n’a jamais été remis en cause. Vous voulez que nous rejetions cette ligne de viabilité et adoptions quelque chose de différent. Quinze juges sur cinquante ans ont – ou, devrais-je dire, 30 depuis Casey – ont réaffirmé cette ligne de viabilité Casey. Quatre ont dit non – dont deux membres de cette Cour – mais 15 juges ont dit oui – d’horizons politiques différents.

Sotomayor a immédiatement déploré que l’interdiction initiale du Mississippi de 15 semaines soit le résultat d’une Chambre des représentants de l’État qui a cherché à contester les précédents précédents de la Cour suprême des États-Unis dans Roe et Casey simplement parce qu’il y a de « nouveaux juges » sur le tribunal. Une interdiction ultérieure de six semaines imposée par le Sénat de l’État a également été adoptée pour la même raison articulée.

Sotomayor n’a pas apprécié la contestation directe de la suprématie de la cour en tant qu’institution par les organes législatifs de l’État. Elle s’est de nouveau lancée dans un discours avec une ligne d’ouverture fortement formulée :

Cette institution survivra-t-elle à la puanteur que cela crée dans la perception publique que la constitution et sa lecture ne sont que des actes politiques ? Je ne vois pas comment c’est possible. C’est ce dont Casey a parlé lorsqu’il a parlé des décisions concernant les bassins hydrographiques. Certains d’entre eux – Brown v. Board of Education, a-t-il mentionné – et celui-ci, ont un ensemble d’attentes tellement ancrées dans notre société. C’est ce que le tribunal a décidé; c’est ce que nous allons suivre. Qu’on ne pourra pas survivre si les gens croient tout, y compris New York [Times] v. Sullivan – Je pourrais nommer n’importe quel autre ensemble de droits, y compris le deuxième amendement, en passant. . . si les gens croient que tout est politique, comment survivrons-nous ? Comment le tribunal survivra-t-il ?

Stewart a commencé à suggérer que la perception que la cour était politique était le résultat du refus de la cour de suivre le texte de la Constitution et la pratique historique du pays.

Sotomayor a riposté.

« En quoi votre intérêt est-il autre chose qu’un point de vue religieux ? » Sotomayor a plaisanté après quelques allers-retours plus tard dans les arguments.

Stewart a déclaré que les « questions philosophiques » posées par l’avortement étaient toutes « des raisons de renvoyer cela au peuple, car le peuple devrait pouvoir débattre de ces questions difficiles ».

Justice Amy Coney Barrett a demandé à Stewart si une décision en faveur du Mississippi « remettrait en question » l’une des affaires phares dont Sotomayor s’inquiétait — y compris Obergefell v. Hodges (mariage homosexuel), Griswold v. Connecticut (contraception) et Lawrence v. Texas (affaire qui a renversé constitutionnellement une loi du Texas qui criminalisait la sodomie). Stewart a déclaré que ces cas ne seraient pas compromis par une décision qui a annulé Roe et Casey parce que ces autres cas impliquaient des «règles claires» qui n’impliquaient pas la «mise à terme délibérée d’une vie humaine».

L’argument de Stewart démentait les appels très clairs des conservateurs – et peut-être même repris par le juge Thomas lui-même – pour annuler Griswold et permettre aux États d’interdire les contraceptifs.

Sotomayor, dont les questions l’emportaient largement sur les voix des autres juges, est revenu pour poser des questions sur les problèmes créés par une mosaïque de droits qui touchaient plus les pauvres que les riches – qui pourraient plus facilement être en mesure de se rendre dans d’autres États qui ont permis avortements.

Alors, quand la vie de la femme, et la mettant en danger, entre-t-elle dans le calcul ? En ce moment, face aux femmes qui sont pauvres, et c’est 75 % de la population . . . qui optent pour l’avortement avant la viabilité, elles sont exposées à un risque beaucoup plus élevé de complications médicales . . . et maintenant l’État dit à ces femmes : « nous pouvons choisir non seulement de compliquer physiquement votre existence, de vous mettre en danger médical, de vous appauvrir »… parce que nous croyons, quoi ?

« En ce qui nous concerne, il est là tout le temps », a déclaré Stewart – arguant tacitement que les pauvres femmes mentionnées par le juge Sotomayor avaient fait entendre leur voix de manière adéquate par la législature.

Justice Elena Kagan fait écho aux craintes que le tribunal soit perçu comme une « institution politique » qui « ferait des allers-retours » selon qui « crie le plus fort » dans le public – et selon la composition ou la « composition » du tribunal. Kagan a déclaré que le précédent actuel de Roe et Casey faisait « partie du tissu de l’existence des femmes dans ce pays » et que renverser le précédent nécessitait une pause considérable.

Stewart a rétorqué que Casey et Roe étaient « tout aussi mauvais » il y a 30 et 50 ans qu’ils le sont maintenant – et que les décisions incorrectes de ces dernières années ont entraîné des « décennies de dommages » à travers le pays. Il a poursuivi en disant que la règle du « fardeau excessif » obligeait les juges à « regarder en eux-mêmes » – une norme difficile qui a conduit à des appels incessants.

Justice Brett Kavanaugh a demandé à Stewart de préciser que «de nombreux États» continueraient probablement à autoriser les avortements même si le tribunal autorisait les États à choisir eux-mêmes d’autoriser ou d’interdire la pratique. Stewart, naturellement, était d’accord avec l’invite de la justice pour plaider en faveur d’un patchwork de normes à travers le pays comme une bonne chose.

Le juge Barrett est revenu en notant que le stare decisis – laissant Roe et Casey intacts par respect pour le précédent du tribunal – était « manifestement le cœur de cette affaire ». Mais elle a noté que des décisions antérieures ont, en effet, été abandonnées par le tribunal. Plessy v. Ferguson, l’affaire longuement critiquée selon laquelle les lois de ségrégation séparées mais égales étaient constitutionnelles, était un exemple d’une telle affaire annulée, a noté Barrett.

Barrett a demandé si la « réaction du public » devrait être un facteur dans l’annulation des décisions « tournantes » – et quels autres facteurs le tribunal devrait prendre en compte.

Stewart a déclaré que le tribunal devrait examiner la Constitution et ne pas « regarder sans » ce que le public pense de ses décisions. Il a dit que la légitimité de la cour était dérivée du texte de la constitution ; il n’était pas fondé, a-t-il soutenu, sur la simple volonté de la cour de s’appuyer sur les décisions rédigées par les anciens membres de la cour.

«Je pense que le tribunal pourrait dire avec beaucoup de force, regardez, notre légitimité découle vraiment de notre volonté de rester ferme et ferme face à tout ce qui se passe et de défendre le principe constitutionnel. . . d’annuler quand c’est approprié », a déclaré Stewart.

Avant les arguments, le Washington Post a interviewé des militants anti-avortement à l’extérieur du palais de justice sur un flux YouTube en direct. Lorsqu’on lui a demandé ce que signifierait pour eux une décision renversant Roe, le militant Angélique Clark a répondu en invoquant les guerres culturelles.

« Lorsque Roe v. Wade sera renversé, la culture sera également renversée », a déclaré Clark. « Donc, nous avons une culture de la vie. »

Les arguments se sont ensuite tournés vers l’avocat du Center for Reproductive Rights, que Law&Crime couvrira séparément.

