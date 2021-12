La Cour suprême entend les arguments oraux sur la discrimination religieuse concernant le choix de l’école

La Cour suprême a entendu mercredi les plaidoiries dans Carson v. Makin, une affaire qui a des implications nationales concernant la liberté religieuse en ce qui concerne les programmes de choix d’école gérés par le gouvernement.

Michael Bindas, représentant David Carson, a déclaré aux juges que les élèves des zones rurales du Maine n’avaient pas le droit de choisir une école qui a « trop de contenu religieux », si son programme est considéré comme trop « sectaire » par la loi de l’État.

« La discrimination religieuse est malheureusement un phénomène courant dans notre pays, et l’injustice dans le Maine n’est qu’un exemple », a déclaré le président de la Fondation Herzog, Todd Graves, dans un communiqué fourni à la Daily Caller News Foundation. « La discrimination contre les étudiants et les écoles uniquement basée sur l’identité religieuse est une violation claire et flagrante du droit de chaque Américain d’exercer librement sa religion. »

La Cour suprême doit évaluer si le programme du Maine viole ou non la clause d’établissement, la clause de libre exercice ou la clause de protection égale de la Constitution américaine sur la base de la discrimination religieuse. Michael Bindas, représentant David Carson, a déclaré aux juges que les élèves des zones rurales du Maine n’avaient pas le droit de choisir une école qui a « trop de contenu religieux », si son programme est considéré comme trop « sectaire » par la loi de l’État.

L’État du Maine compte 260 districts scolaires, mais seulement 143 avec des lycées publics, selon The Lion. En conséquence, l’État a mis en place un programme qui paie les frais de scolarité des étudiants dans les zones rurales peu peuplées, afin qu’ils puissent aller à l’école privée si l’école publique n’est pas une option.

Les élèves de l’État ont utilisé le programme de choix d’école pour fréquenter des écoles d’élite hors de l’État ou même à l’extérieur du pays, notamment Avon Old Farms, la Taft School et Miss Porter’s tant qu’ils n’ont aucune affiliation religieuse, selon des documents judiciaires.

AUJOURD’HUI: #SCOTUS entend Carson v. Makin pour décider si les étudiants du Maine peuvent utiliser les fonds de scolarité de l’État pour fréquenter leurs écoles religieuses locales.https://t.co/qTLM712kRB – BECKET (@BECKETlaw) 8 décembre 2021

« La clause d’établissement qui dit, vous savez quoi, vous ne pouvez plus y assister – oui, nous continuerons à vous envoyer à Miss Porter’s ou à Avon Old Farms, mais n’osez pas penser à aller dans une école juive ou un L’école islamique ou l’école de votre paroisse catholique locale », a déclaré aux juges Michael Bindas, l’avocat représentant la famille Carson, selon une transcription publiée par la Haute Cour.

« Le préjudice constitutionnel ici est le refus de la possibilité de rechercher même une éducation religieuse dans le cadre de ce programme », a déclaré Bindas.

Diana Thomson, avocate principale du Becket Fund, a mentionné deux affaires similaires que la Cour suprême a examinées au cours des cinq dernières années, qui ont statué que le gouvernement ne peut pas discriminer l’inscription à des programmes gouvernementaux en fonction de l’affiliation religieuse.

En 2012, le Trinity Lutheran Church Learning Center a demandé une subvention à l’État du Missouri pour rendre son terrain de jeu plus sûr en utilisant une surface fabriquée à partir de pneus recyclés pour remplacer un mélange d’herbe et de gravier. Citant son affiliation religieuse, le Missouri a rejeté la demande de l’école.

« Dans cette affaire, l’État exige expressément que Trinity Lutheran renonce à son caractère religieux afin de participer à un programme d’intérêt public par ailleurs généralement disponible, pour lequel il est pleinement qualifié », a écrit le juge en chef John Roberts dans Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. c. Comer, une décision 7-2> rendue le 26 juin 2017.

« L’État a poursuivi sa politique préférée au point de refuser expressément à une entité religieuse qualifiée un bénéfice public du seul fait de son caractère religieux », a-t-il ajouté. « Sous nos précédents, cela va trop loin. »

Un autre programme de crédit d’impôt a été contesté lors de l’affaire de la Cour suprême de 2020, Espinoza v. Montana Department of Revenue, qui a été promulguée par la législature et annulée par la Cour suprême du Montana, citant l’amendement Blaine de l’État, qui interdisait toutes les écoles gérées par un » église, secte ou confession », de recevoir des aides de l’État.

Le plus haut tribunal du pays a estimé que les amendements Blaine étaient « nés du sectarisme » et inconstitutionnels en vertu de la clause de libre exercice, car ils étaient souvent utilisés pour exclure les institutions religieuses des programmes publics financés par le gouvernement.

« Une école, préoccupée par l’implication du gouvernement dans ses activités religieuses, pourrait raisonnablement décider elle-même de ne pas participer à un programme gouvernemental », a écrit le juge en chef Roberts pour la majorité de 7-2. « Mais nous doutons que la liberté de l’école soit renforcée en éliminant toute option de participation en premier lieu. »

« C’est la même chose qui se passe ici », a déclaré Thomson au DCNF. « La situation est que le Maine n’a tout simplement pas encore compris le message, nous sommes donc de retour à la Cour suprême pour leur demander de clarifier la loi. »

Le Maine essaie de faire la distinction selon laquelle vous pouvez exclure les écoles religieuses parce qu’elles utilisent les fonds de manière religieuse, a expliqué Thomson.

« Mais dire que vous êtes d’accord avec une école catholique, mais pas d’accord avec ces écoles qui enseignent la théologie catholique à ces étudiants, c’est couper les cheveux en quatre et cela ne rend pas la discrimination constitutionnelle », a-t-elle ajouté. « J’espère que la Cour suprême fera la même chose qu’elle a fait au cours des cinq dernières années et dira qu’il est inconstitutionnel d’exclure les groupes religieux, les écoles religieuses, de ce programme. »

