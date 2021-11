La Cour suprême entendra le plaidoyer d’un étudiant CBSE-ICSE demandant l’option hybride le 18 novembre-détails ici

Les examens du semestre 1 du CBSE débuteront le 16 novembre avec des épreuves mineures et comme pour l’ICSE (classe 10), les examens débuteront le 22 novembre.

La Cour suprême de l’Inde entendra désormais le plaidoyer des étudiants du CBSE et du CISCE cherchant une option pour le mode en ligne ainsi que les examens hors ligne en centre le 18 novembre 2021. Le plaidoyer devait être entendu aujourd’hui. Selon la pétition déposée par six pétitionnaires, les examens devraient être menés en mode hybride, à la fois en ligne et hors ligne.

Les deux conseils, CBSE et CISCE ont décidé que les examens du conseil 2021-2022 devraient être organisés en deux trimestres. Les examens du semestre 1 du CBSE débuteront le 16 novembre avec des épreuves mineures et comme pour l’ICSE (classe 10), les examens débuteront le 22 novembre.

« Les examens des matières majeures en décembre 2021 s’étalent sur trois semaines, plaçant les pétitionnaires dans une grande appréhension sur le risque d’infection et l’impact sur les examens ultérieurs. Les examens des matières principales en décembre 2021 précèdent les examens des matières mineures en novembre 2021 en mode physique, ce qui aggrave encore la probabilité de transformer les examens des matières majeures en un événement Super Spreader », indique le plaidoyer.

Le plaidoyer a également ajouté que l’exposition continue des étudiants via le mode d’examen hors ligne augmenterait considérablement le risque d’infection par covid et qu’il s’agissait également d’une violation du droit à la santé. « En tout cas, une telle exposition continue par le biais d’examens hors ligne augmente considérablement le risque d’infection à Covid 19, rendant l’action contestée arbitraire et contraire au droit à la santé. » Pour les examens en ligne, cependant, le plaidoyer a ajouté que cela faciliterait la distanciation sociale et réduirait la pression sur les contraintes logistiques.

