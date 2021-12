La Cour suprême entendra les arguments oraux sur les contestations des mandats de vaccin Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Cour suprême des États-Unis devrait entendre les arguments oraux dans deux contestations distinctes des mandats du président Biden sur le vaccin COVID-19.

La Cour a annoncé mercredi qu’elle entendrait les arguments oraux contestant à la fois le mandat de vaccin de Biden pour les entreprises de plus de 100 employés et pour les travailleurs de la santé dans les établissements recevant un financement Medicaid et Medicare.

Cour suprême des États-Unis. (AP Photo/J. Scott Applewhite, dossier) (AP Photo/J. Scott Applewhite, dossier)

LE JUGE FÉDÉRAL DE LA LOUISIANE BLOQUE LE MANDAT SUR LE VACCIN BIDEN POUR LES AGENTS DE SANTÉ À L’ÉCHELLE NATIONALE

Plusieurs États, entreprises et autres opposants dirigés par les républicains ont mis les mandats de Biden dans le vide juridique depuis des semaines, les tribunaux fédéraux ayant suspendu leur application en attendant l’issue des contestations judiciaires.

Alors que les tribunaux ont généralement confirmé les droits des entreprises privées et des écoles à mettre en œuvre leurs propres mandats en matière de vaccins, les poursuites concernant les règles de Biden contestent si le gouvernement fédéral a le pouvoir d’obliger les employeurs et d’autres entités à exiger des vaccinations.

« Le raisonnement dans toutes les affaires est fondamentalement le même, à savoir que ces statuts ne donnent pas au président ou à l’agence en question le pouvoir de délivrer les mandats », a déclaré Gregory Magarian, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Washington à St. Louis. .

Le président Joe Biden. REUTERS/Evelyn Hockstein (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Les arguments sur le mandat des travailleurs de la santé dans les établissements recevant un financement Medicaid et Medicare restent plus obscurs, une cour d’appel fédérale ayant levé l’interdiction de ce mandat la semaine dernière. La décision a créé une voie pour l’application du mandat à travers le pays, bien qu’il reste à voir comment la Cour suprême se prononcera finalement.

Le mandat d’employeur de Biden a été porté son plus gros coup par le tribunal de district américain du district ouest de la Louisiane, le juge Terry Doughty, qui a statué que l’administration n’avait pas le pouvoir de contourner le Congrès sur la question et a suspendu l’application à l’échelle nationale.

« Si le pouvoir exécutif est autorisé à usurper le pouvoir du pouvoir législatif de faire des lois, deux des trois pouvoirs conférés par notre Constitution seraient entre les mêmes mains », a-t-il écrit. « Si la nature humaine et l’histoire nous enseignent quelque chose, c’est que les libertés civiles sont confrontées à de graves risques lorsque les gouvernements proclament des états d’urgence indéfinis. »

Mais l’administration a défendu les règles, arguant que de tels mandats ont été couronnés de succès au niveau fédéral.

« Nous savons que les exigences en matière de vaccination fonctionnent », a déclaré un responsable de la Maison Blanche après la décision. « Le gouvernement fédéral, le plus grand employeur du pays, a mis en œuvre avec succès son exigence d’une manière qui a stimulé les vaccinations et évité toute interruption des opérations. »