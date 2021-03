La Cour suprême entendra une affaire majeure d’avortement – mais il y a un hic

La Cour suprême a annoncé lundi qu’elle entendrait Cameron v.EMW Women’s Surgical Center, une affaire contestant une loi de l’État du Kentucky qui oblige effectivement les prestataires d’avortement à tuer un fœtus in utero avant d’effectuer une procédure d’avortement connue sous le nom de «dilatation et évacuation».

Pourtant, les enjeux immédiats de l’EMW sont bien plus modestes que cette description du cas ne le suggère. La Cour entendra l’affaire, mais elle n’examinera pas réellement si la loi du Kentucky est constitutionnelle – du moins pas encore. Au lieu de cela, la Cour suprême a limité son examen à une question étroite: le procureur général républicain du Kentucky, Daniel Cameron, devrait-il être autorisé à porter cette affaire devant la Cour suprême «alors qu’aucun autre acteur de l’État ne défendra la loi».

La question de savoir qui peut défendre une loi d’État ou faire appel des décisions annulant cette loi est une question importante en soi. Dans Hollingsworth c.Perry (2013), par exemple, la Cour suprême a statué que les partisans de l’interdiction du mariage homosexuel en Californie ne pouvaient pas faire appel d’une décision d’un tribunal inférieur annulant cette interdiction – légalisant ainsi effectivement le mariage homosexuel en Californie.

Mais Cameron a demandé à la Cour suprême de faire bien plus que de simplement lui permettre de plaider l’affaire EMW. Il a également demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du tribunal inférieur annulant la loi anti-avortement du Kentucky, et la Cour suprême a décidé de manière assez catégorique qu’elle ne tiendrait pas compte de cette demande.

Pendant ce temps, les juges ont passé les derniers mois à ne pas décider d’entendre ou non une deuxième affaire d’avortement, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, qui demande à la Cour de faire des incursions significatives sur le droit à l’avortement. La Cour n’a pas encore pesé sur une pétition demandant aux juges d’entendre cette affaire, qui a été déposée en juin dernier.

L’action limitée de la Cour sur l’EMW, en d’autres termes, combinée à sa non-action dans Dobbs, suggère que les juges peuvent adopter une approche assez prudente de l’avortement. La Cour a toujours une majorité conservatrice 6-3. Et la Cour a fait un essai sur le droit à l’avortement en décembre dernier. Ainsi, l’avenir à long terme de Roe v. Wade semble encore assez sombre.

Mais à tout le moins, les juges ont jusqu’à présent semblé enclins à agir lentement.

La contestation de la loi du Kentucky, brièvement expliquée

La dilatation et l’évacuation sont la méthode utilisée par les prestataires d’avortement pour interrompre une grossesse après que la grossesse en est à sa 15e semaine. En 2018, lorsque l’État avait un gouverneur républicain, le Kentucky a promulgué une loi qui oblige effectivement les médecins à mettre fin à la vie du fœtus avant d’effectuer une dilatation et une évacuation.

Un panel de gauche de la Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit a invalidé cette loi, estimant qu’elle enfreignait la décision de la Cour suprême dans Whole Woman’s Health v.Hellerstedt (2016), qui exigeait que les tribunaux équilibrent «les fardeaux d’une loi impose l’accès à l’avortement ainsi que les avantages que ces lois confèrent »pour déterminer si une restriction à l’avortement est inconstitutionnelle. (Divulgation: l’opinion du sixième circuit a été rédigée par le juge Eric Clay, pour qui j’ai été commis en 2007-2008.)

Comme l’a expliqué le sixième circuit, la loi du Kentucky exigeait en fait que de nombreuses patientes ayant subi un avortement se soumettent à une procédure médicale qui les expose à «des risques et des charges supplémentaires» sans qu’il y ait aucune preuve que la procédure est «nécessaire ou n’apporte aucun avantage médical au patient».

Après que le sixième circuit a rendu sa décision, la Cour suprême a décidé June Medical Services c.Russo (2020). Le juge en chef John Roberts a rédigé l’opinion dominante dans June Medical, et son opinion a critiqué le critère de mise en balance présenté dans Whole Woman’s Health.

«Les tribunaux appliquant un critère de mise en balance seraient essentiellement invités à mettre en balance les intérêts de l’État à« protéger le potentiel de la vie humaine »et la santé de la femme, d’une part, avec l’intérêt de la femme à la liberté de définir sa« propre conception de l’existence ». , du sens, de l’univers et du mystère de la vie humaine «de l’autre», écrivait Roberts dans June Medical. Selon Roberts, «il n’y a aucun sens plausible dans lequel quiconque, et encore moins notre Cour, pourrait objectivement attribuer du poids à de telles valeurs impondérables et aucun moyen significatif de les comparer s’il y en avait».

Il y a donc un argument très fort selon lequel le critère de mise en balance présenté dans Whole Woman’s Health n’est plus une bonne loi et que le sixième circuit devrait être ordonné de reconsidérer sa décision à la lumière de l’avis de Roberts dans June Medical. C’est le soulagement que Cameron espérait obtenir de la Cour suprême.

Mais il n’est pas clair non plus que Cameron soit autorisé à demander une telle réparation à la Cour.

EMW implique un désordre procédural complexe et cauchemardesque.

Une grande partie de la complexité procédurale dans l’affaire EMW provient du fait que deux des principaux bureaux du Kentucky ont récemment changé de mains.

La loi du Kentucky en cause dans cette affaire a été signée par le gouvernement d’alors. Matt Bevin, un républicain. Bevin a perdu sa candidature à la réélection de 2019 contre le gouverneur sortant Andy Beshear, un démocrate. Lorsque Bevin a signé la loi anti-avortement, Beshear était le procureur général de l’État. Beshear a été remplacé dans ce rôle par Cameron, qui est un républicain.

Lorsque les plaignants EMW ont initialement intenté cette action en justice, ils ont poursuivi à la fois le bureau du procureur général du Kentucky et le bureau de son secrétaire à la santé, demandant une ordonnance du tribunal bloquant la loi anti-avortement. À l’époque, Beshear était procureur général et Adam Meier, un républicain nommé par Bevin, était secrétaire à la santé.

Alors qu’il était encore procureur général, Beshear a réussi à être retiré de l’affaire, mais cette décision n’a eu que peu de conséquences immédiates car Meier avait toujours l’intention de défendre la loi devant les tribunaux. Mais ensuite, les élections de 2019 ont eu lieu et le bureau du procureur général et le bureau du gouverneur ont changé de mains.

Beshear a nommé un nouveau secrétaire à la santé, Eric Friedlander, et Friedlander a décidé de ne pas faire appel de la perte de l’État dans le sixième circuit devant la Cour suprême. Ainsi, avec le secrétaire à la Santé et le procureur général hors de l’affaire, il n’y avait personne pour contester l’ordonnance du sixième circuit annulant la loi de l’État.

Sauf que Cameron veut désormais «intervenir» dans l’affaire, un processus qui lui permettrait de faire appel de la décision du sixième circuit devant la Cour suprême. La question qui se pose aux juges d’EMW est de savoir s’il devrait être autorisé à le faire.

La décision de la Cour de résoudre cette question – et uniquement cette question – est un peu étrange. D’une part, on ne sait pas immédiatement ce qui se passe si la Cour suprême permet à Cameron d’intervenir sans accepter également d’entendre la question de savoir si le sixième circuit a décidé cette affaire correctement – bien que les juges puissent toujours renvoyer l’affaire au sixième circuit. s’ils permettent à Cameron d’intervenir.

De plus, comme le démontrent les complexités procédurales inhabituelles de cette affaire, les questions sur la question de savoir quel agent de l’État est autorisé à faire appel d’une décision d’un tribunal inférieur reposent généralement sur les faits spécifiques d’une affaire particulière, ainsi que sur les complexités du droit de l’État. Les juges entendent normalement les affaires précédentes importantes qui définiront la loi pour l’ensemble du pays. Ils sont généralement beaucoup plus réticents à peser sur des questions factuelles telles que celle-ci.

Mais EMW est néanmoins devant les juges, bien que pour des motifs très restreints. Et cette affaire pourrait encore se terminer avec le rétablissement de la loi du Kentucky.