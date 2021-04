La Cour suprême entendra une deuxième affaire d’amendement qui pourrait vider les lois américaines sur les armes à feu

La Cour suprême a annoncé lundi qu’elle entendrait New York State Rifle & Pistol Association Inc. contre Corlett, une affaire qui pourrait transformer la compréhension du système judiciaire du deuxième amendement et gaspiller de nombreuses lois nationales sur les armes à feu.

L’affaire concerne la loi sur les licences d’armes de poing de l’État de New York – une loi en vigueur depuis 1913 – qui oblige une personne qui souhaite porter une arme de poing en public à démontrer une «raison valable» afin d’obtenir une licence lui permettant de le faire.

La cause correcte peut être démontrée de plusieurs manières. Une personne qui souhaite utiliser une arme à feu pour chasser ou s’entraîner à la cible peut obtenir une licence lui permettant de le faire, bien que ce type de licence puisse être restreint pour permettre uniquement au porteur d’utiliser son arme à ces fins. Les personnes exerçant certains types de travail peuvent également obtenir des licences – un magasinier peut se voir délivrer une licence limitée lui permettant de garder une arme à feu dans son magasin à des fins de protection, par exemple, ou un messager de banque peut être autorisé à porter une arme à feu pour se protéger et protéger le l’argent qu’ils transportent.

Mais pour obtenir une licence de port sans restriction, les tribunaux de New York ont ​​établi qu’un demandeur doit «démontrer un besoin spécial d’autoprotection distinct de celui de la communauté en général ou des personnes exerçant la même profession». Donc, quelqu’un peut être en mesure d’obtenir un permis parce qu’il a une peur particulière de son harceleur – mais quelqu’un qui veut simplement porter une arme à feu, parce qu’il est généralement convaincu qu’il serait utile qu’il soit un jour victime d’un crime violent, ne peut pas obtenir de licence.

Les plaignants dans l’affaire Corlett comprennent un groupe de défense des droits des armes à feu de l’État de New York et deux hommes de New York qui ont demandé une licence pour porter une arme de poing en public et se sont vu refuser cette licence. Ils affirment que les «citoyens respectueux des lois» ont le droit du deuxième amendement de porter une arme à feu en public – et la Cour suprême, avec sa majorité conservatrice 6-3, pourrait être d’accord avec eux.

En effet, Corlett pourrait potentiellement démanteler plus d’une décennie de décisions judiciaires interprétant le deuxième amendement, imposant des limites prohibitives à la capacité des législateurs à réduire la violence armée.

Pour être honnête, il y a un signe précoce que la Cour pourrait être encline à imposer des limites à sa décision dans Corlett. Bien que les plaignants aient demandé à la Cour de se prononcer sur une question générale – «si le deuxième amendement permet au gouvernement d’interdire aux citoyens ordinaires respectueux des lois de porter des armes de poing à l’extérieur de leur domicile pour se défendre» – les juges ont annoncé lundi qu’ils ne résoudraient que une question plus étroite: «si le refus par l’État des demandes des pétitionnaires pour des licences de transport dissimulé pour la légitime défense a violé le deuxième amendement.»

Néanmoins, cette question plus étroite est encore assez large pour permettre à la Cour suprême de réécrire une décennie de précédents du deuxième amendement, de dénouer un consensus au sein des tribunaux inférieurs qui permet à de nombreux règlements sur les armes à feu de rester en vigueur, puis de permettre à ces tribunaux inférieurs de terminer le processus. de démanteler d’autres lois sur les armes à feu.

Comment les précédents actuels de la Cour suprême abordent le deuxième amendement

Le deuxième amendement prévoit qu ‘«une milice bien réglementée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes, ne sera pas violé», et jusqu’à assez récemment, la Cour suprême a pris les 13 premiers mots de cet amendement très au sérieux. Comme la Cour l’a expliqué dans United States v. Miller (1939), le «but évident» du deuxième amendement était de «rendre possible l’efficacité» des milices. Ainsi, l’amendement doit être «interprété et appliqué à cette fin».

Mais la Cour suprême a largement abandonné cette approche dans sa décision de 2008 dans District of Columbia v. Heller, estimant pour la première fois que le deuxième amendement protège le droit d’un individu de porter des armes.

Alors que Heller a marqué un changement radical dans l’approche de la Cour à l’égard du deuxième amendement, il s’agissait également d’une victoire fortement mise en garde pour les défenseurs des droits des armes à feu. Entre autres choses, Heller suggère que les interdictions de «porter des armes dissimulées» sont légales, tout comme les «interdictions de longue date sur la possession d’armes à feu par des criminels et des malades mentaux, ou des lois interdisant le port d’armes à feu dans des endroits sensibles tels que les écoles et les bâtiments gouvernementaux. , ou des lois imposant des conditions et des qualifications à la vente commerciale d’armes », ou des interdictions sur« les armes dangereuses et inhabituelles ».

De plus, alors que Heller a annulé «l’interdiction absolue des armes de poing détenues et utilisées pour la légitime défense à la maison» du District de Columbia, l’opinion est beaucoup moins claire sur les droits des armes à feu à l’extérieur de la maison.

Depuis Heller, la Cour suprême est restée largement silencieuse sur la portée du deuxième amendement, ne rendant qu’une seule décision importante du deuxième amendement, McDonald c. City of Chicago (2010). Cette affaire a simplement soutenu que les États, et pas seulement le gouvernement fédéral, sont liés par les restrictions du deuxième amendement sur les lois sur les armes à feu – quelles que soient ces restrictions.

Et pourtant, alors que la Cour suprême est restée en grande partie à l’écart de l’interprétation du deuxième amendement depuis Heller, un consensus clair s’est dégagé dans les tribunaux inférieurs sur la façon d’interpréter cet amendement – même si ce consensus n’est pas partagé par de nombreux membres clés de La Court Suprême.

L’approche consensuelle du deuxième amendement, brièvement expliquée

En l’absence de plus de directives de la Cour suprême sur la façon d’appliquer la décision Heller, les tribunaux fédéraux inférieurs se sont largement fusionnés autour de la même approche de base pour les affaires du deuxième amendement.

Au moins 10 cours d’appel fédérales appliquent ce que le juge d’appel fédéral Stephen Higginson décrit comme un «cadre analytique en deux étapes». Dans ce cadre, «les lourdes charges pesant sur les droits fondamentaux du deuxième amendement» sont soumises à un «examen rigoureux», le niveau de contrôle le plus sceptique dans la plupart des affaires constitutionnelles. Pendant ce temps, «les lois moins onéreuses, ou les lois qui régissent la conduite en dehors du« noyau dur »du deuxième amendement», sont soumises à un test plus permissif appelé «examen intermédiaire».

Dans ce cadre consensuel, des réglementations sur les armes à feu qui imposent de très sérieuses restrictions aux droits «fondamentaux» du deuxième amendement – que Higginson a décrit comme le droit des «citoyens respectueux des lois et responsables d’utiliser les armes pour défendre le foyer et le domicile» que la Cour a reconnu dans Heller , mais peuvent également inclure certains droits sur les armes qui étaient historiquement considérés comme importants – seront généralement annulés, tandis que des restrictions moins sévères ou des lois sur les armes à feu qui ne pèsent pas sur le «noyau» du deuxième amendement sont plus susceptibles d’être respectées.

En 2012, la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a appliqué ce cadre au régime de licence des armes à feu en cause dans l’affaire Corlett, et elle a confirmé ce régime. Dans un avis du juge Richard Wesley, nommé par George W. Bush, le Second Circuit a expliqué qu’il existe une longue tradition de lois aux États-Unis qui empêchent les gens de porter des armes en dehors de chez eux.

«À l’époque de la fondation», a écrit Wesley, «de nombreux États ont interdit l’utilisation des armes à feu à certaines occasions et à certains endroits.» La Caroline du Nord, par exemple, a interdit «d’aller armé la nuit ou le jour» dans les foires, les marchés, ni en présence des juges du roi, ou d’autres ministres, ni en aucune partie ailleurs. »Au 19e siècle, la Géorgie et le Tennessee ont interdit purement et simplement la vente d’armes, telles que des armes de poing, qui pourraient être dissimulées. Et le régime de licences de New York a plus d’un siècle.

À la lumière de cette histoire, le deuxième circuit a conclu que «la réglementation de l’État sur l’utilisation des armes à feu en public était[in] la portée «du deuxième amendement quand il a été adopté», et donc un régime de permis pour les personnes qui veulent porter des armes à feu en public ne relevait pas du cœur du deuxième amendement.

Pourquoi l’approche consensuelle est en danger

Alors que les juges des juridictions inférieures ont largement adopté le «cadre analytique en deux étapes» appliqué par la plupart des circuits, il y a eu quelques dissidents. Un des dissidents est le juge Brett Kavanaugh, qui a soutenu dans une opinion dissidente de 2011, alors qu’il était encore juge d’un tribunal inférieur, que l’approche consensuelle devrait être abandonnée. «Les tribunaux doivent évaluer les interdictions et les réglementations relatives aux armes à feu sur la base du texte, de l’histoire et de la tradition», a affirmé Kavanaugh, «et non par un critère de mise en balance tel qu’un examen strict ou intermédiaire.»

Dans cette affaire de 2011, Kavanaugh aurait invalidé une loi interdisant les armes d’assaut semi-automatiques et obligeant les propriétaires d’armes à feu à enregistrer leurs armes à feu.

La juge Amy Coney Barrett, quant à elle, a également appelé à un deuxième amendement plus strict lorsqu’elle était juge d’un tribunal inférieur. Rappelons que Heller a laissé entendre que «les interdictions de longue date concernant la possession d’armes à feu par des criminels et des malades mentaux» sont constitutionnelles. Mais, dissident dans Kantor v. Barr (2019), Barrett a affirmé que cette règle devrait être réduite afin que seules les «personnes dangereuses» puissent se voir interdire de posséder une arme à feu. Ainsi, dans le cadre de Barrett, une personne reconnue coupable d’un crime non violent comme la fraude postale aurait toujours le droit de posséder une arme à feu en vertu du deuxième amendement.

Il y a aussi une troisième raison de soupçonner que la Cour suprême utilisera probablement l’affaire Corlett pour déplacer la loi de façon spectaculaire vers la droite.

Peu de temps avant sa mort en 2019, le juge à la retraite John Paul Stevens a révélé certaines des délibérations internes derrière la décision Heller de la Cour suprême. Après que l’ancien juge Antonin Scalia, l’auteur de Heller, ait fait circuler son projet initial à la Cour, l’ancien juge Anthony Kennedy a demandé «des changements importants» à ce projet.

Parce que Heller était une décision 5-4, Scalia avait besoin du vote de Kennedy pour conserver sa majorité. Selon Stevens, c’est Kennedy qui a demandé que l’opinion contienne un libellé indiquant que Heller «ne devrait pas être considéré comme jetant un doute» sur de nombreuses lois existantes sur les armes à feu.

Mais Kennedy a pris sa retraite de la Cour suprême en 2018 et a été remplacé par Kavanaugh. Et la juge Ruth Bader Ginsburg, qui a rejoint la dissidence à Heller, est décédée en 2020 et a été remplacée par Barrett.

La Cour actuelle, en d’autres termes, est beaucoup plus conservatrice que la Cour qui a décidé Heller en 2008. Il n’est même pas clair qu’une majorité de la Cour actuelle soutienne les parties de Heller qui limitent la portée du deuxième amendement – encore moins le genre d’analyse qui a conduit le Second Circuit à faire respecter la loi de New York sur les licences d’armes.

L’avenir du contrôle des armes à feu aux États-Unis pourrait être assez sombre – et Corlett pourrait marquer le moment où le pouvoir des législateurs de lutter contre la violence armée s’effondrerait.