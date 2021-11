La Cour suprême entérine la nullité de l’ERTE qu’Arcelor a soulevée pour des causes productives avec la pandémie

17/11/2021 à 19:04 CET

Pablo Castano

L’Assemblée plénière de la Chambre sociale de la Cour suprême a L’appel d’Arcelormittal contre le jugement de la Audience nationale qui a déclaré nul le ERTE communiquée par l’entreprise en Espagne le 8 mai 2020 pour des raisons productives. L’Audiencia Nacional, dans la sentence désormais confirmée, a fait droit à la contestation de plusieurs syndicats de l’ERTE, qui prévoyait la suspension collective des contrats de travail, en évaluant manque de documentation et d’information, mauvaise foi commerciale et fraude.

Entre autres arguments, la Cour suprême confirme que la fraude à la loi existait dénoncé par les syndicats « alors que le prévenu a utilisé les dispositions réglementaires exceptionnelles du travail nées de la crise sanitaire dérivée du covid-19, pour se soustraire au respect des garanties convenues avec la représentation légale des travailleurs dans l’ERTE approuvée en juin 2.009 et dans ses successifs prorogations, ce qui prouve la fraude à la loi, confirmant que l’art. 23 du RDL (décret-loi royal) 8/2020 pour éviter le respect de l’accord & rdquor ;.

« S’il s’avère également, ajoute la phrase, que les comptes des entreprises sont incomplets, et que la crise de production évoquée dans le rapport technique n’est pas une conséquence de la pandémie, mais est déjà latente tout au long de l’exercice 2019, vérifie le mauvais accomplissement des devoirs d’information et de documentation par l’entreprise, ce qui rend impraticable la période de consultation conformément aux exigences de la bonne foi& rdquor ;.

Le tribunal de grande instance souligne également dans sa décision que l’entreprise « a présenté un ERTE pour cas de force majeure lié au covid-19 qui a été refusé par l’autorité du travail » et que « la représentation sociale a été menacée d’effectuer entre 50 et 100 licenciements si aucun accord n’est trouvé« , donc » la mauvaise foi de l’employeur dans la négociation est évidente. » Cet ERTE est en instance de recours devant la même Cour suprême avec un rendez-vous prévu le 15 décembre prochain.

En revanche, concluent les magistrats, « il n’y a aucune preuve du concours d’une cause productive autre que celle qui a motivé l’ERTE de 2009, pour laquelle la prorogation a été consentie, et elle est toujours en vigueur après 11 ans & rdquor ;. Et dans le cas d’ArcelorMittal, jusqu’à trois ERTE se sont chevauchés.